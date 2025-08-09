Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã tâm sự chuyện bị trầm cảm sau khi sinh con thứ hai, dẫn đến việc ly thân chồng Tây.

Lan Phương và chồng Tây

Cô nói: "Tôi chỉ nói sơ qua lý do vì sao tôi lại trầm cảm. Trong thời gian mang bầu, tôi cũng có nhiều bất đồng quan điểm với chồng. Chồng tôi sau này có nghe nhưng không còn đồng cảm với tôi, nên tôi dừng chia sẻ.

Từ lúc mang bầu tới khi con tôi lớn, tôi khóc rất nhiều. Tôi khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con. Tôi cũng đang phải kiểm soát để không khóc.

Lúc mang bầu, cảm giác của tôi như tàu lượn siêu tốc, đang bình thường, nhưng chỉ vì một bất đồng quan điểm là tôi bật khóc, khóc rất nhiều. Dù trong đầu tôi đã tự dặn mình là không được khóc nữa, khóc quá nhiều rồi, nếu cứ khóc thì con sẽ cảm nhận được, sẽ ảnh hưởng đến con.

Lúc sinh con đầu tiên tôi cũng bị trầm cảm, nhưng vượt qua được vì khi đó chồng tôi vẫn ở Hà Nội, ít nhiều trong một ngày tôi vẫn gặp anh ấy.

Thời gian đó tôi cũng chưa kinh doanh, chưa nhiều áp lực đến thế. Mọi thứ về kỳ vọng, hiểu biết về xung quanh của tôi chưa đủ nhiều nên tôi dễ chấp nhận hơn.

Nguyên Khang

Thế mạnh lại trở thành điểm yếu của tôi. Tôi luôn nhìn mọi thứ ở góc nhìn tích cực và như thế thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng thực ra bên dưới cái tích cực đó là rất nhiều thứ bất ổn. Do cách tôi chọn để che đi thôi, đến lúc bung ra thì vỡ òa. Tôi không thể chịu nổi nữa nên mới trầm cảm, bật khóc.

Căn nguyên của điều này là sự bất ổn được cố tình che đậy đi bởi sự ve vuốt những thứ không có thật. Đó là vấn đề của tôi trong 7 năm chung sống với chồng.

Tôi luôn trốn chạy cảm xúc của mình, luôn tự đánh lừa mình và mọi người xung quanh là mình ổn để mọi người nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua được nhưng cuối cùng không thể vượt qua được".

MC Nguyên Khang nhận định và nói thẳng với Lan Phương: "Ngay cả khi đang ngồi nói chuyện với tôi, Lan Phương vẫn đánh lừa chính mình. Lan Phương vẫn cố cho mọi người thấy bạn ổn.

Tôi nói thật, bạn phải là người hiểu mình. Khi phân tích một vấn đề, bạn phải nhìn thẳng vào nó, không thể đi lòng vòng được. Bạn phải cho người ta thấy được lối thoát của bạn, hay sức chịu đựng của bạn ở giới hạn nào đó để tự tìm được con đường đi.

Đừng mong đợi người khác chia sẻ với bạn! Họ không sống thay bạn trong cuộc đời bạn. Họ cũng không có trách nhiệm phải làm hài lòng bạn".