Suốt nhiều năm qua, cứ nhắc đến hai chữ “hợp tác quốc tế” trong điện ảnh Việt, khán giả lại rùng mình nhớ về một loạt thất bại nặng nề. Từ Kẻ Thứ 3 với kịch bản lủng củng, Mỹ Nhân Thần Sách lai căng nhạt nhòa, đến Lala: Hãy Để Anh Yêu Em mang dáng dấp phim thần tượng nhưng chẳng gầy dựng được cảm xúc thật – tất cả đều biến tham vọng vươn tầm quốc tế thành “vết nhơ” khó gột rửa. Điện ảnh Việt từng như bị mắc lời nguyền: cứ hợp tác với nước ngoài là sẽ thất bại. Thế nhưng năm 2025, mọi thứ bất ngờ đổi chiều. Mang Mẹ Đi Bỏ, một bộ phim hợp tác quốc tế mới ra mắt, không chỉ càn quét phòng vé mà còn gây bão mạng xã hội, khiến ngay cả giới truyền thông quốc tế cũng phải tò mò. Đây có phải dấu hiệu cho thấy một “thời đại mới” của phim Việt đang bắt đầu, hay tất cả chỉ là một “cơn may mắn” khó lặp lại

Mang Mẹ Đi Bỏ

Quá khứ thất bại ê chề

Điện ảnh Việt từng không ít lần ôm giấc mơ hợp tác xuyên biên giới. Ngay từ đầu thập niên 2010, khi thị trường giải trí khu vực phát triển mạnh, nhiều nhà sản xuất Việt Nam tìm cách kết hợp với Hàn Quốc, Trung Quốc để tạo ra những dự án song ngữ, vừa nhắm đến khán giả trong nước, vừa mong kiếm lời từ thị trường ngoại. Thế nhưng giấc mơ đó nhanh chóng biến thành ác mộng.

Kẻ Thứ 3, bộ phim có sự góp mặt của Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ từng được kỳ vọng sẽ là dự án bùng nổ khi Han Jae Suk cùng danh xưng "mỹ nam Giày Thủy Tinh" là từ khóa cực hot một thời khắp châu Á. Nhưng khi ra mắt, tác phẩm bị chê bai tơi tả: kịch bản nhạt, diễn xuất gượng gạo, mối tình xuyên quốc gia chẳng đủ sức thuyết phục. Khán giả Việt chê không tiếc lời, còn thị trường Hàn Quốc thì gần như chẳng hề chú ý, ngay cả việc Han Jae Suk tích cực sang Việt Nam quảng bá phim cũng chẳng ăn thua.

Mỹ Nhân Thần Sách - dự án hợp tác Việt - Thái cũng đi vào lối mòn tương tự. Dù mang dáng dấp một phim thanh xuân học đường với nhiều câu chuyện hay nho để khai thác nhưng cốt truyện lộn xộn, thiếu điểm nhấn. Kết quả, phim chìm nghỉm chỉ sau vài ngày công chiếu, trở thành ví dụ điển hình cho “thất bại lai căng”.

Ngay cả Lala: Hãy Để Anh Yêu Em, với sự tham gia của dàn idol Hàn cực hot cùng nữ chính là Chi Pu - mỹ nhân sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì showbiz - cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù chiêu trò truyền thông rầm rộ, phim vẫn flop phòng vé vì câu chuyện quá xa lạ với khán giả Việt, còn khán giả Hàn thì dĩ nhiên lại chẳng mấy quan tâm. Hay Yêu Em Từ Khi Nào, một dự án hợp tác Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc) cũng tương tự. Dù nam nữ chính là cặp trai xinh gái đẹp Tôn Vỹ Luân - Khả Ngân nhưng thậm chí khán giả còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tác phẩm này.

Chi Pu và dàn sao Hàn

Đó là chỉ một trong số khá nhiều những thất bại liên tiếp từ các dự án hợp tác quốc tế khiến khán giả Việt trở nên dè dặt. Cứ nghe đến “hợp tác quốc tế” là người ta lại chuẩn bị tinh thần cho một cú hố nữa. Nhà sản xuất cũng e ngại, bởi rủi ro lớn mà lợi nhuận thì mờ mịt. Suốt nhiều năm, cụm từ “hợp tác quốc tế” trở thành một thứ hay ho mà nhiều người muốn thử nhưng chẳng ai dám thật sự đặt cược.

Bùng nổ với Mang Mẹ Đi Bỏ và cú hích bất ngờ

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt. Dù khán giả từng mất niềm tin, nhưng thị trường lại chứng kiến sự trở lại của hàng loạt dự án hợp tác quốc tế. Điều Ước Cuối Cùng của Hoàng Hà - Avin Lu - Quỳnh Lý được ra mắt mùa hè qua đã tạo tín hiệu khả quan. Dù phim không quá bùng nổ nhưng cũng đủ để chứng minh rằng thể loại phim hợp tác nước ngoài vẫn còn đất sống. Tuy nhiên, tất cả chỉ thật sự thay đổi khi Mang Mẹ Đi Bỏ xuất hiện.

Không ai ngờ rằng bộ phim lại tạo nên một cơn bão toàn diện. Doanh thu phòng vé tăng vọt chỉ sau vài ngày công chiếu, nhiều suất chiếu cháy vé, các đoạn clip review, reaction, cắt ghép cảnh phim ngập tràn mạng xã hội. Hashtag liên quan đến phim leo top trend ở Việt Nam, thậm chí 2 đài quốc gia của Hàn còn đưa tin về dự án này, điều mà trước đây phim hợp tác Việt - Hàn chưa từng làm được.

Phim tuy gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận việc kịch bản Mang Mẹ Đi Bỏ chạm đúng vào yếu tố cảm xúc mà khán giả Việt lẫn quốc tế đều dễ đồng cảm: tình mẫu tử. Khai thác một câu chuyện nhân văn nhưng không sướt mướt, phim vừa giữ được bản sắc Việt, vừa có yếu tố giao thoa với văn hóa Hàn. Thêm vào đó, ekip không chỉ dừng lại ở mức "hợp tác cho có tiếng" mà thực sự đẩy mạnh PR rầm rộ với những cái tên hot của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Jung Il Woo dù thực tế chỉ đảm nhận vai diễn khá ít đất diễn nhưng vẫn tích cực sang Việt Nam quảng bá rầm rộ, hút một lượng lớn người hâm mộ ra rạp.

Không chỉ dừng lại ở một phim, thành công này kéo theo sự chú ý cho loạt dự án hợp tác quốc tế đang xếp hàng ra mắt và hứa hẹn thành công: Cô Dâu Ma, Love in Vietnam, Dreams of You, Người Mẹ Xinh Đẹp Của Tôi, Chị Ngã Em Nâng, Sài Gòn Oppa… Điều đó cho thấy Mang Mẹ Đi Bỏ không còn là một “cú bẻ lái lẻ loi”, mà có thể mở ra một làn sóng mới cho điện ảnh Việt.

Cô Dâu Ma

Tương lai mới hay chỉ là ăn may?

Thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ rõ ràng là một bước ngoặt. Nó chứng minh rằng khán giả Việt hoàn toàn có thể đón nhận phim hợp tác quốc tế, miễn là tác phẩm đó thật sự chất lượng. Nó cũng cho thấy nếu biết chọn đề tài phù hợp, biết giữ bản sắc, điện ảnh Việt vẫn có cơ hội vươn ra thế giới.

Tuy nhiên, để gọi đây là "tương lai mới" thì còn quá sớm. Điện ảnh từng chứng kiến không ít hiện tượng bùng nổ rồi nhanh chóng tắt lịm. Một cú hit không thể khẳng định cả một xu hướng, và nguy cơ “ăn may” vẫn hiện hữu. Nếu những bộ phim sắp tới như Cô Dâu Ma, Love in Vietnam hay Sài Gòn Oppa không thể lặp lại hiệu ứng, khán giả sẽ nhanh chóng quay lưng, và cụm từ “hợp tác quốc tế” có thể lại quay về chỗ cũ, nơi của sự nghi ngại.

Những rủi ro vẫn còn đó: sự chênh lệch trong phong cách làm việc, khác biệt văn hóa có thể gây lệch tông trong kịch bản, thậm chí khiến phim mất đi tính thuyết phục. Thị trường quốc tế cạnh tranh khốc liệt, không dễ để một phim Việt chen chân giữa những bom tấn ngoại nhập hay làn sóng Hallyu. Chỉ cần một cú ngã, niềm tin vừa nhen nhóm của khán giả có thể vụt tắt ngay.

Nhưng nhìn ở chiều ngược lại, chưa bao giờ điện ảnh Việt có một cơ hội rõ rệt như hiện nay. Việc Mang Mẹ Đi Bỏ được nhắc đến cả trong truyền thông khu vực chứng tỏ tiềm năng có thật. Giống như cách Hàn Quốc từng dùng một vài phim làm cầu nối trước khi bùng nổ làn sóng Hallyu, hoặc Thái Lan với những dự án rom-com, kinh dị lan sang thị trường châu Á, Việt Nam hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện hội nhập nếu đi đúng đường.

Đặc biệt, Cô Dâu Ma, dự án hợp tác Việt - Thái đang được quảng bá vô cùng rầm rộ ở cả hai quốc gia. Mới đây nhất, nam chính người Thái còn sang Việt Nam tổ chức showcase hoành tráng để công bố dự án. Tương tự với Mang Mẹ Đi Bỏ, Cô Dâu Ma cũng đang làm rất tốt chiến dịch truyền thông để "hợp tác quốc tế" không chỉ là một danh xưng "nghe cho kêu". Trước mắt chưa biết chất lượng phim sẽ ra sao nhưng chỉ thông qua trailer, những hình ảnh nhá hàng ban đầu thì có thể thấy đây là một tác phẩm được đầu tư rất chỉn chu, có sự giao thoa văn hóa rõ nét giữa Việt Nam và Thái Lan, một bộ phim có lẽ là xứng đáng để kỳ vọng. Chưa kể trong năm nay, phim kinh dị phát triển mạnh mẽ ở thị trường Việt, nhiều tác phẩm thắng lớn về mặt doanh thu càng khiến Cô Dâu Ma - tác phẩm hợp tác với quốc gia cực mạnh về mảng kinh dị - lại càng có tiềm năng thắng lớn hơn.

Từ Mang Mẹ Đi Bỏ tới Cô Dâu Ma và loạt phim tiếp theo, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu phim Việt hợp tác quốc tế có đủ sức duy trì độ hot và nâng tầm thành công hay không? Nếu có, chúng ta có thể sẽ thật sự bước vào một thời đại mới, nơi phim Việt không chỉ quanh quẩn trong nước, mà còn hiện diện ở bản đồ điện ảnh quốc tế.