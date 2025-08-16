Trên trang cá nhân, Lan Phương tiếp tục khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tâm lý bất ổn sau đổ vỡ hôn nhân. Theo nữ diễn viên, cô thường xuyên rơi vào trạng thái báo động như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, toàn thân lạnh cóng, áp lực máu lên não thấp, choáng váng mỗi khi thay đổi tư thế, cơ vai căng cứng, đau đầu triền miên...

Lan Phương tiết lộ rằng căng thẳng còn từng khiến cô nôn liên tục hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm.

Thời gian qua, Lan Phương gặp tình trạng sức khoẻ bất ổn.

Bên cạnh đó, Lan Phương còn được chẩn đoán cường giáp - bệnh lý nội tiết dễ khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày mà còn tác động nặng nề tới tinh thần của cô.

"Vết thương ngoài da được bôi thuốc, từ từ liền sẹo rồi sẽ không còn đau nữa, nhưng vết thương tâm lý thì khó chữa hơn rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm được", Lan Phương trải lòng.

Dưới phần bình luận, Lan Phương nói cô muốn mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể cảm thông, giúp đỡ những ai đang cần "thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình".

"Và mong những ai từng như Phương hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình", nữ diễn viên nói thêm.

Diễn viên Lan Phương.

Trước đó 2 tuần, Lan Phương khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ dòng trạng thái trong ngày đến tòa án nộp đơn ly hôn . Cô viết: "Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé". Một câu ngắn gọn đủ để người hâm mộ cảm nhận được sự mệt mỏi, suy kiệt mà nữ diễn viên đang trải qua.

Tháng 7/2025, Lan Phương thông báo cô đã nộp đơn xin ly hôn chồng ngoại quốc từ tháng 5 năm nay, sau khoảng thời gian dài đối mặt với khủng hoảng tâm lý và những bế tắc trong hôn nhân.

Chia sẻ về quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, Lan Phương gọi đó là “sự cứu vớt” mà cô tìm được giữa những ngày tháng tuyệt vọng. Cô từng trải qua những ngày đau đớn, rối bời, không thể lý giải được những khúc mắc trong mối quan hệ với chồng. “Cảm giác ấy nghĩ lại tôi vẫn rùng mình” , Lan Phương thổ lộ.

Theo lời nữ diễn viên, quyết định nộp đơn ly hôn đến sau khoảnh khắc cô tỉnh thức và nhận ra bản thân không nên tiếp tục nhẫn nhịn. Mỗi lần được gọi đến tòa để bổ sung giấy tờ, Lan Phương lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Lan Phương và chồng ngoại quốc thời mặn nồng.

Lan Phương là diễn viên quen mặt của khán giả truyền hình Việt qua những bộ phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Tết ở làng địa ngục...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lan Phương từng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân. Ông xã của cô tên là David Duffly, người gốc Anh. Họ tìm hiểu sau 3 ngày gặp mặt và quyết định đăng ký kết hôn sau 6 tháng yêu nhau; có 2 con gái là Lina sinh năm 2018, Mia sinh năm 2024.

Lan Phương từng nói cô được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của mình, chăm sóc vợ tận tình, chu đáo.

Năm 2024, Lan Phương rơi vào trạng thái trầm cảm vì phải một mình chăm sóc con thứ hai. Thời điểm đó, chồng cô công tác xa, không thể bên cạnh hỗ trợ. Cuối năm, cô quyết định cùng các con chuyển vào Đà Nẵng, nơi David làm việc để vun đắp lại mái ấm, nhưng mọi nỗ lực dường như không cứu vãn được khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người.