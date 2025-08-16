Lộ hình ảnh diễn viên Lan Phương phải nhập viện cấp cứu, đau đớn không thể tự đi

Mới đây, Lan Phương đăng tải loạt ảnh cô nhập viện trong tình trạng đau đớn, buồn nôn, mệt mỏi. Nữ diễn viễn cho biết từ nhiều năm nay, cô gặp các vấn đề về thể chất như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp…

"Ngoài ra khi quá căng thẳng- khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ…", Lan Phương chia sẻ thêm.

Không những thế, nữ diễn viên chia sẻ thêm, tình trạng căng thẳng từng khiến cô nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm… (khi còn là học sinh trung học).

Lan Phương muốn chia sẻ tình trạng của bản thân để mọi người hiểu ra và nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng.

"Bài viết này của Phương mong muốn mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để có thể thật sự hiểu, cảm thông và tử tế giúp đỡ những ai đang cần giúp đỡ, thay vì gọi họ là yếu đuối và chỉ trích họ không được như mình. Và mong những ai từng như Phương hiểu cơ thể mình hơn để tìm cách chữa lành cho chính mình nhé. Trân trọng tất cả mọi người!", Lan Phương viết.

Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Lan Phương đồng thời động viên cô trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Thời gian vừa qua, Lan Phương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đang làm thủ tục ly hôn chồng ngoại quốc sau 7 năm chung sống. Nữ diễn viên cho biết cô bị trầm cảm sau sinh, không được chồng cảm thông, chia sẻ, hôn nhân không được như mong đợi.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, cô nói: "Đó là cảm giác kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Có lúc tôi chỉ nằm trên sofa khóc, mất hết động lực làm việc hay chăm sóc bản thân. Tôi thấy u uất, chán nản, bất lực, không muốn nói chuyện với ai, thở dài suốt ngày và hay khóc.

Nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với hai con nên dù thế nào cũng ngồi dậy tiếp tục chăm sóc, yêu thương con. Nhờ vậy tôi không bị u uất suốt ngày. Dù chưa thoát ra hết nhưng giờ tôi mạnh mẽ và biết chăm sóc bản thân hơn".

Hiện cô đã dọn ra sống riêng và thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nộp đơn ly hôn. Khi có thời gian, Lan Phương đưa 2 con vào chơi tại TP HCM trong 4 ngày. Cô dành trọn vẹn thời gian cho các con, không suy nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng về bất cứ chuyện gì.

"Ở đây, 3 mẹ con Phương thực sự cách biệt với mọi thứ, hầu như không suy nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì, từ quay phim, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch, mạng xã hội… Không có gì cả, chỉ có mình và 2 con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con mà thôi. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên", cô trải lòng.