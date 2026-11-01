Tôi và người yêu quen nhau gần một năm. Anh khá hiền lành, quan tâm và chưa từng chê bai ngoại hình của tôi. Tôi hơi mũm mĩm, cân nặng có nhỉnh hơn mức trung bình một chút nhưng bản thân vẫn thấy bình thường. Anh cũng thường nói tôi có da có thịt trông khỏe mạnh, không cần phải quá áp lực chuyện cân nặng.

Cuối tuần vừa rồi, anh đưa tôi về nhà ra mắt. Tôi đã chuẩn bị khá kỹ, từ quần áo, đầu tóc đến quà cáp cho bố mẹ anh. Trước khi đi, tôi còn hồi hộp hỏi anh xem gia đình có dễ tính không? Anh cười bảo mọi người đều thoải mái, cứ tự nhiên là được.

Ban đầu mọi chuyện khá suôn sẻ. Bố mẹ anh đón tiếp niềm nở, hỏi han công việc, gia đình tôi. Nhưng đến bữa cơm, khi mọi người đang vui vẻ gắp thức ăn, em gái anh bất ngờ nhìn tôi rồi nói đùa rằng hôm nay chị dâu tương lai phải ăn hết nửa con gà với cả đĩa xôi mới xứng với vóc dáng. Cô ấy còn cười cợt, nói người như tôi chắc ăn khỏe lắm.

Tôi sững người, mặt nóng bừng. Tôi biết mình không gầy, nhưng bị đem cân nặng ra làm trò đùa ngay trong lần đầu gặp mặt khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi cố cười cho qua, không muốn làm mất không khí bữa cơm, nhưng từ lúc ấy chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Điều khiến tôi buồn hơn là bố mẹ anh đều nghe thấy. Thế nhưng không ai nhắc nhở con gái, cũng chẳng ai nói đỡ cho tôi một câu. Mọi người cứ tiếp tục ăn uống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

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Suốt đường về, tôi không vui nổi. Anh hỏi sao tôi ít nói, tôi kể lại cảm giác của mình thì anh bảo em gái vốn tính vô tư, hay trêu người khác, không có ý xấu. Anh còn khuyên tôi đừng để bụng một câu nói đùa.

Nhưng tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, còn chưa chính thức trở thành người nhà mà đã bị đem ngoại hình ra chế giễu. Nếu sau này thực sự làm dâu, liệu những chuyện tương tự có thường xuyên xảy ra? Và khi ấy, có phải tôi cũng sẽ phải tự nuốt ấm ức vì chẳng ai muốn lên tiếng bênh vực? Tôi rất yêu bạn trai mình, nhưng sau lần ra mắt này, trong lòng đã xuất hiện một chút e ngại. Tôi không đòi hỏi gia đình anh phải chiều chuộng hay nâng niu mình, chỉ mong có sự tôn trọng tối thiểu.

Không biết tôi có đang suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng đôi khi chỉ một bữa cơm cũng đủ để người ta nhìn thấy phần nào cách một gia đình đối xử với người ngoài. Điều tôi băn khoăn nhất lúc này là liệu sự im lặng của mọi người hôm ấy chỉ là vô tình, hay đó cũng sẽ là cách tôi phải đối diện với những tổn thương sau này?