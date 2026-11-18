Tôi được nhiều người nhận xét có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, tôi luôn mong muốn sau này có thể lấy được người chồng có điều kiện để cuộc sống bớt vất vả. Nhìn nhóm bạn thân lần lượt kết hôn với những người đàn ông giàu có, được đi du lịch nước ngoài, mua sắm hàng hiệu, tôi càng khao khát một cuộc sống như vậy.

Một năm trước, có hai người đàn ông cùng theo đuổi tôi. Người thứ nhất hơn tôi 2 tuổi, là giáo viên Toán cấp hai. Anh hiền lành, chu đáo, luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi và được bố mẹ tôi rất quý mến. Người còn lại là chồng hiện tại, hơn tôi 15 tuổi, đã ly hôn và có hai con đang ở tuổi thiếu niên. Anh kinh doanh thành đạt, sở hữu nhà đẹp, xe sang và thường xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ.

Tôi biết người đàn ông lớn tuổi có phần gia trưởng, đôi khi nói chuyện khá coi thường người khác, kể cả bố mẹ tôi. Nhưng anh thường đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng, tặng quà đắt tiền và hứa sẽ cho tôi một cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc. Bố mẹ phản đối, nhiều lần khuyên tôi nên chọn người đàn ông tử tế, biết tôn trọng gia đình vợ. Bố còn nói: “Tiền có thể giúp con sống sung túc, nhưng không thể thay con chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc”.

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Tôi khi ấy không nghe. Tôi nghĩ mình còn trẻ, có ngoại hình và xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, tôi quyết định kết hôn với người đàn ông giàu có, đồng thời chấp nhận trở thành mẹ kế của hai đứa trẻ.

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, khách mời đông đảo, mọi thứ đều xa hoa đúng như tôi từng mơ ước. Tuy nhiên, trong lúc làm lễ, con trai riêng của chồng bất ngờ lớn tiếng gọi tôi là “mẹ ghẻ” trước quan khách. Tôi khá bối rối, nhưng chồng chỉ cười, nói trẻ con đùa nghịch rồi bỏ qua. Khi ấy, tôi đã cảm thấy anh quá dễ dãi với con, nhưng vẫn tự nhủ sau này mình sẽ dần tạo được sự gần gũi.

Đêm tân hôn, khi tôi đang vui vẻ kiểm đếm tiền mừng cưới, chồng bất ngờ nói chuyện tài chính. Anh tiết lộ căn nhà đang ở đã được chuyển sang tên vợ cũ và hai con từ trước khi chúng tôi kết hôn. Phần lớn tài sản tích lũy trong cuộc hôn nhân trước cũng đã được anh phân chia, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các con. Anh nói mình hiện vẫn có thu nhập từ kinh doanh, nhưng muốn dành phần tài sản còn lại cho con, còn hai vợ chồng sẽ cùng xây dựng cuộc sống riêng.

Điều khiến tôi choáng váng hơn là anh muốn dùng toàn bộ tiền vàng cưới để đầu tư vào một dự án kinh doanh mới. Anh nói đây là cơ hội tốt để mở rộng công việc, sau này vợ chồng sẽ có tài sản riêng. Tôi hỏi tại sao trước đám cưới anh không nói rõ tình hình tài chính và kế hoạch này. Anh chỉ đáp rằng những chuyện ấy không cần thiết phải tính toán quá nhiều giữa hai vợ chồng.

Tôi gọi điện cho bố mẹ trong nước mắt. Bố không bất ngờ, chỉ trách tôi đã quá tin vào vẻ ngoài giàu có mà không tìm hiểu kỹ người mình định gắn bó cả đời. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã bước vào cuộc hôn nhân với rất nhiều kỳ vọng nhưng lại không hề có một thỏa thuận rõ ràng về tài sản, trách nhiệm và cuộc sống sau này.

Giờ tôi không biết phải làm sao, chẳng nhẽ vừa cưới 1 tháng đã ly hôn?