Hôm cuối tuần sang nhà em dâu chơi, tôi được mời một đĩa món mặn có màu nâu cánh gián, phủ lớp sốt óng ánh, thơm nức mùi tỏi. Gắp thử một miếng, tôi thấy nguyên liệu có độ dai giòn, đậm đà, càng nhai càng thấm vị nên cứ nghĩ em làm từ thịt. Đến khi hỏi công thức, tôi mới bất ngờ vì nguyên liệu chính chỉ là nấm đùi gà.

Thay vì thái lát rồi xào như thông thường, em dâu xé nấm thành từng sợi dài, áp chảo cho săn vàng rồi rim với nước mắm tỏi ớt. Cách làm khá đơn giản nhưng thành phẩm lại rất bắt mắt, ăn cùng cơm nóng cực kỳ hợp.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300g nấm đùi gà.

3 tép tỏi, 1 quả ớt, hành lá.

1,5 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa nước tương.

Một chút tiêu và dầu ăn.

Cách làm:

Nấm đùi gà rửa nhanh dưới vòi nước, để ráo rồi dùng tay xé dọc thân nấm thành từng sợi vừa ăn. Phần mũ nấm có thể thái thành miếng nhỏ. Không nên xé quá mỏng vì khi chế biến nấm sẽ co lại.

Ảnh minh họa

Đun nóng chảo với một chút dầu ăn, cho nấm vào áp chảo trên lửa vừa. Đảo đều đến khi nấm săn lại, hơi xém vàng và phần nước tiết ra gần cạn thì trút ra đĩa.

Tiếp tục phi thơm tỏi băm, thêm nước mắm, đường, nước tương và một chút nước lọc vào chảo, khuấy đều cho gia vị hòa quyện. Cho nấm trở lại, đảo nhẹ để từng sợi nấm thấm sốt. Rim trên lửa nhỏ đến khi nước sốt sánh lại, bám đều quanh nấm thì thêm ớt, tiêu và hành lá rồi tắt bếp.

Bí quyết của món này nằm ở bước áp chảo nấm trước khi rim. Nếu cho nước sốt vào quá sớm, nấm dễ tiết nhiều nước và bị mềm nhũn. Khi nấm đã săn vàng, phần sốt sẽ bám tốt hơn, giúp món ăn đậm đà và có độ dai giòn hấp dẫn.

Đĩa nấm đùi gà rim mắm tỏi có màu nâu óng, thơm mùi tỏi, vị mặn ngọt hài hòa và chút cay nhẹ. Món này ăn nóng với cơm trắng, thêm đĩa rau luộc hoặc canh thanh nhẹ là đủ thành một bữa cơm ngon miệng.

Đôi khi, muốn đổi vị cho gia đình không nhất thiết phải mua nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần thay đổi cách chế biến một loại nấm quen thuộc, bạn đã có thêm món mặn lạ miệng, vừa tiết kiệm vừa dễ làm tại nhà.