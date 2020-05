Lần đầu tiên sau hơn 10 năm hận thù, Trương Bá Chi lại có hành động không ai ngờ tới với Vương Phi, thậm chí còn lên cả "hot search" Weibo

Mới đây, netizen đã đổ dồn sự chú ý vào việc Trương Bá Chi "like" một bài viết có liên quan đến Vương Phi trên mạng xã hội. Được biết bài viết Trương Bá Chi "like" vốn không phải do Vương Phi đăng lên, đó chỉ là do một dân mạng chia sẻ khi được chụp hình chung với "thiên hậu" làng nhạc.

Động thái này của Trương Bá Chi khiến mọi người không khỏi bất ngờ bởi vốn dĩ ai cũng cho rằng cô và Vương Phi là "tình địch", mối quan hệ luôn trong tình trạng căng thẳng.



Trương Bá Chi like một bài viết có liên quan đến Vương Phi trên mạng xã hội.

Mối quan hệ tay ba rắc rối giữa Trương Bá Chi với Tạ Đình Phong và Vương Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông cũng như netizen. Trương Bá Chi vốn là vợ cũ của Tạ Đình Phong trong khi Vương Phi lại là mối tình khắc cốt ghi tâm của tài tử xứ Cảng Thơm. Chính vì thế nên từ lâu ai cũng cho rằng giữa hai nữ minh tinh đình đám này xuất hiện một khoảng cách vô hình.

Trong suốt 20 năm qua, Trương Bá Chi và Vương Phi vốn không có tương tác qua lại khiến người ta luôn tin tưởng về "mối thù" giữa họ, ấy vậy mà động thái này của nàng "Tinh nữ lang" khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ.

Động thái của Trương Bá Chi là muốn cùng Vương Phi giảng hòa hay giữa họ vốn dĩ chẳng có chuyện "thù hận"?

Nguồn: QQ