Hà Siêu Doanh: Ái nữ phản nghịch nhà trùm sòng bạc, quá khứ ăn chơi, yêu đồng tính gây sốc và cái kết bất ngờ với tình trẻ Harvard

Hà Siêu Doanh là con gái của trùm sòng bạc Hà Hồng Sân và bà Tư Lương An Kỳ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình phức tạp bậc nhất giới siêu giàu Hong Kong - Macau, Hà Siêu Doanh từng có quá khứ vô cùng nổi loạn, những cuộc ăn chơi trác táng, tuy nhiên giờ đây "cô chiêu" nức tiếng này đang có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc khác hẳn ngày xưa.

Trùm sòng bạc bên bà Tư và con cái. Hà Siêu Doanh là ái nữ mặc áo đỏ, xuất hiện bên bố mẹ

Nàng tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng nước nhưng chẳng hề hay biết sự thật về gia đình phức tạp của mình

Năm 1986, Hà Hồng Sân (55 tuổi) và Lương An Kỳ (26 tuổi) quen biết với nhau trong 1 bữa tiệc. 3 năm sau, trùm sòng bạc ngỏ ý muốn chung sống với Lương An Kỳ, xác nhận thân phận "bà Tư" cho người tình trẻ. Để ngồi vững trên chiếc ghế phu nhân nhà giàu, Lương An Kỳ nhanh chóng mang thai và hạ sinh con gái đầu lòng vào năm 1990, đặt tên là Hà Siêu Doanh.

Hà Siêu Doanh có thể coi là ái nữ ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, vậy nhưng cô rất ít khi được mẹ quan tâm, che chở, lý do là bởi bà Tư là người luôn đặt chồng ở vị trí đầu tiên, bản thân ở vị trí thứ 2, còn con cái ở vị trí thứ 3 mà thôi.

Khi còn nhỏ, Hà Siêu Doanh không biết cụ thể về gia đình mình phức tạp tới nhường nào, bà Tư cũng không hề giải thích rõ ràng cho con mình mà chỉ nỗ lực bồi dưỡng tài năng cho Hà Siêu Doanh. Ái nữ nhà họ Hà theo chân mẹ tới các viện bảo tàng, nhà nghệ thuật và bắt đầu trau dồi niềm đam mê với hội họa.

Không biết mình có cả dàn anh chị cùng cha khác mẹ, lúc đi học mẫu giáo, Hà Siêu Doanh từng được giáo viên hỏi: "Bố có yêu con nhất không?", cô vui vẻ trả lời: "Dĩ nhiên rồi, con là con gái duy nhất của bố" (lúc đó Hà Siêu Hân chưa được sinh ra). Cho đến khi Hà Siêu Doanh đến tuổi đi học, cô mới biết tới mình có 1 chị gái là Hà Siêu Nghi - con gái bà Hai – nổi đình nổi đám trong làng giải trí, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Sau này, khi biết mình sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất nhưng cũng phức tạp số 1, nàng tiểu thư nhà họ Hà mới bàng hoàng, hoang mang.

Sự mâu thuẫn giữa các bà vợ ít hay nhiều cũng tạo ra sự ngăn cách giữa những người con. Hà Siêu Nghi từng công khai tuyên bố: "Không quen biết Hà Siêu Doanh, Hà Du Quân"

Từ năm 13 tuổi, cuộc sống của Hà Siêu Doanh bắt đầu có sự thay đổi lớn, xung quanh cô có vô số paparazzi đi theo, khi muốn cùng ngồi xe bus với bạn bè cũng sẽ có nhiều ánh mắt soi mói, xì xầm. Biết được điều này, bà Tư đưa con gái sang Anh du học ở 1 ngôi trường hẻo lánh, nội quy nghiêm khắc.



Sống nơi xứ người, mọi thứ đều xa lạ, cha mẹ lại bận rộn, chẳng có thời gian quan tâm, Hà Siêu Doanh có 1 quãng thời gian vô cùng khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới. Bà Tư là người tham công tiếc việc, ít thời gian ở bên con cái nhưng lại đặt yêu cầu cực cao cho các con: "Mẹ không chấp nhận câu trả lời 'Không hiểu', nếu không hiểu thì phải tự mình học tập". Đành rằng bà Tư cũng chỉ muốn suy xét cho tương lai sau này của con nhưng thái độ quá mức gay gắt của bà đã khiến Hà Siêu Doanh bị tổn thương, cho rằng mình chỉ là "công cụ tranh sủng" của mẹ và dần trở nên phản nghịch, nổi loạn.

Tuổi trẻ nổi loạn của Hà Siêu Doanh: 2 mối tình đồng tính và vô số scandal ái tình khác

Giận dỗi với bà Tư, Hà Siêu Doanh bắt đầu la cà ở những quán bar, quen biết với nhiều người. Năm 2006, khi về nước, thông tin cô và bạn thân đồng giới Jessie yêu nhau lan tràn trên khắp các mặt báo khiến dư luận xôn xao. Những hình ảnh thân mật của họ khiến bà Tư vô cùng tức giận, sai bảo mẫu giám sát con gái 24/24 và nhanh chóng đưa Hà Siêu Doanh sang Anh du học, không cho cặp đôi đồng tính này liên hệ với nhau.

Hà Siêu Doanh thường xuyên là "khách quen" của các hộp đêm

Tiểu thư nhà họ Hà gây ồn ào vì mối tình đồng tính với bạn thân

Từ lúc đó, Hà Siêu Doanh như ở 2 đầu chiến tuyến với bà Tư, không chịu học hành, ngày càng phá phách. Tháng 4/2006, Hà Siêu Doanh công khai hẹn hò với Thomas – 1 bạn học chung ở Anh, hơn nữa cô còn đưa bạn trai về nhà với mục đích chọc tức bà Tư. Mối tình của họ cũng chẳng được dài lâu mà tan vỡ chỉ sau chưa đầy 3 tháng. Năm 2008, Hà Siêu Doanh lại dính tin đồn hẹn hò với "Bản sao Trương Chấn" tên Harris và "Bản sao Lee Jun Ki" tên Edwin.

Hà Siêu Doanh và Thomas.

Hà Siêu Doanh và Harris.

Cũng vào lúc này, trùm sòng bạc lâm trọng bệnh, Hà Siêu Doanh từ bỏ kế hoạch chọc giận bà Tư, trở về Hong Kong. Sau khi trùm sòng bạc khỏe mạnh trở lại, để làm bố vui lòng, tiểu thư họ Hà theo học trường cũ của bố là Đại học Hong Kong.

Năm 2009, Hà Siêu Doanh bắt đầu hẹn hò với nhà thiết kế Greg. Tháng 4/2009, cặp đôi này bị bắt gặp ôm hôn giữa đường phố. Greg sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo, lại lễ phép, gia cảnh không quá giàu có, có nhiều sở thích chung với Hà Siêu Doanh, nhà họ Hà vô cùng hài lòng và yêu mến. Thậm chí, Hà Siêu Doanh còn ước hẹn: "Chờ anh ấy tốt nghiệp rồi kết hôn".

Thế nhưng, ở bên nhau 3 năm, tình cảm giữa họ bắt đầu trục trặc. Hà Siêu Doanh từng cố sửa đổi tính cách vì bạn trai nhưng vẫn không bỏ được sở thích tiệc tùng, đi bar thâu đêm suốt sáng, còn Greg lại muốn có 1 cuộc sống đơn giản, bình thường. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, tháng 6 năm 2012, Hà Siêu Doanh tuyên bố chia tay, kết thúc 4 năm hẹn hò. Khi biết tin này, bà Tư lập tức gọi điện cho con gái, muốn cô tìm cách cứu vãn chuyện tình cảm nhưng Hà Siêu Doanh không đồng ý.



Chuyện tình của Hà Siêu Doanh và bạn trai Greg từng được bà Tư hết lòng ủng hộ

Đến năm 2013, Hà Siêu Doanh 1 lần nữa dính tin đồn yêu đồng tính, đối tượng là Lâm Ái Nhi – con gái tỷ phú Lâm Kiến Nhạc. Cặp đôi chẳng ngần ngại đăng những tấm ảnh thân mật trên mạng xã hội. Trong bữa tiệc sinh nhật của Lâm Ái Nhi, Hà Siêu Doanh mặc chiếc áo với dòng chữ: "Oiyi is mine" (Ái Nhi là của tôi). Lâm Ái Nhi cũng đăng ảnh chụp chung với Hà Siêu Doanh với lời nhắn: "Love of my life" (Tình yêu của đời tôi).



Những hành động này khiến tin đồn ngày càng rầm rộ, bà Tư nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng không có tác dụng. Bà Tư lần thứ 2 phái bảo mẫu tới giám sát con gái 24/24, điều này khiến 2 mẹ con càng mâu thuẫn dữ dội. Sau này, mối tình cũng chấm dứt. Cảm thấy tình duyên không thuận lợi, Hà Siêu Danh còn từng đổi tên thành Hà Lãng Trinh.



Những tấm hình hẹn hò gây sốt trên các mặt báo của Hà Siêu Doanh và Lâm Ái Nhi

Hà Siêu Doanh từng có 1 hình ảnh vô cùng bê bối khi bị bắt gặp ngồi thẫn thờ tại đầu đường, dáng vẻ suy sụp với khuôn mặt hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, tóc tai rũ rượi. Sau đó, Hà Siêu Doanh có đăng thông tin cho biết mình hoàn toàn bình thường, vì không cẩn thận uống thuốc giảm béo và thuốc hạ sốt cùng 1 lúc dẫn đến hiện tượng váng đầu, nôn mửa. Dù vậy, netizen vẫn nửa tin nửa ngờ, không ít người cho rằng con gái trùm sòng bạc dùng chất cấm hoặc tinh thần không ổn định sau khi bị ép chia tay bạn gái đồng tính.

Những hình ảnh bê bối của Hà Siêu Doanh khiến netizen ngán ngẩm

Nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian đó, Hà Siêu Doanh dùng từ "phản loạn" để hình dung bản thân nhưng cô cũng vô cùng bất bình: "Tôi không tự tin, luôn nghi ngờ bản thân. Mẹ tôi thì chỉ biết trách cứ, cái này không được, cái kia không xong nhưng lại chẳng cho tôi một lời khuyên giải. Tôi chỉ là 1 cô gái thôi, vì sao phải tuân theo nhiều quy định như vậy?".

Bắt đầu tập trung vào sự nghiệp, tiểu thư nhà họ Hà tìm được tình yêu đích thực

Sau loạt bê bối, Hà Siêu Doanh bắt đầu cẩn thận hơn từ lời ăn tiếng nói đến nhất cử nhất động, bắt đầu tập trung vào sự nghiệp. Năm 2015, cô thành lập công ty bán đấu giá riêng và gây tiếng vang khi "làm mưa làm gió" trong giới nghệ thuật với việc mua những bức tranh nổi tiếng, đặc biệt có giá trị. Hà Siêu Doanh còn được bà Tư ủng hộ và giao cho quản lý 1 khách sạn lớn, cô nàng được đánh giá cao khi bộc lộ năng khiếu kinh doanh giống bố, biết cách đảm đương mọi việc.

Những năm gần đây, Hà Siêu Doanh đầu tư trên nhiều lĩnh vực như du lịch, khoa học kỹ thuật, triển lãm,…Năm 2016, cô được Forbes bầu chọn là 1 trong những nữ doanh nhân mạnh mẽ, tạo ảnh hưởng của châu Á. Cô gái phản nghịch ngày xưa nay đã thực sự trưởng thành.



Không chỉ thành công trong sự nghiệp, ái nữ trùm sòng bạc còn mỹ mãn trong tình yêu. Tháng 11/2018, chị gái Lâm Ái Nhi đăng ảnh bạn bè tụ tập trong hôn lễ, trong đó, netizen phát hiện bên cạnh Hà Siêu Doanh có 1 chàng trai lạ mặt. Con gái trùm sòng bạc chẳng ngại ngần thừa nhận đang hẹn hò và thông tin về chàng trai bí ẩn cũng nhanh chóng được giới truyền thông tiết lộ. Đó là Tân Kỳ Long (Thomas Xin), kém cô 8 tuổi và là người đầu tiên của thành phố Cáp Nhĩ Tân trúng tuyển đại học Harvard vào năm 2006 với bảng thành tích học tập cực khủng. Thomas Xin còn được truyền thông địa phương hết lòng tung hô với danh xưng: "Ánh sáng của Cáp Nhĩ Tân".



Tân Kỳ Long sinh ra trong 1 gia đình doanh nhân, bố mẹ đều rất coi trọng việc học và bản thân anh cũng có thành tích học tập vô cùng đáng nể. Không chỉ thế, chàng trai này còn yêu thích và giỏi nhiều môn thể thao. Ban đầu, công chúng không có nhiều ấn tượng về mối tình này bởi lẽ gia cảnh của 2 bên chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng, ông trùm họ Hà lại rất yêu thích chàng rể tài năng dù tuổi còn trẻ này.

Ngày 8/3/2019, Hà Siêu Doanh khoe clip cầu hôn lãng mạn của bạn trai kém 8 tuổi lên mạng xã hội khiến dân tình bất ngờ cực độ. Mẹ cô – bà Tư trùm sòng bạc cũng chứng kiến lễ cầu hôn và tỏ vẻ vô cùng hài lòng với chàng rể Harvard. Ngay sau đó, Hà Siêu Doanh tiết lộ mình đã mang thai 3 tháng. Thông tin này khiến trùm sòng bạc hết sức vui mừng.

Trùm sòng bạc và bà Tư đều hài lòng với chàng rể xịn, còn Hà Siêu Doanh hạnh phúc khi chấp nhận lời cầu hôn cùng nhẫn kim cương khủng của bạn trai kém 8 tuổi

Trong những tháng cuối thai kỳ, bất chấp bụng lớn vượt mặt, Hà Siêu Doanh tổ chức lễ dạm ngõ cực khủng với bạn trai Harvard. Ngoài sính lễ toàn vàng ròng, của hồi môn gia tộc họ Hà dành tặng cô con gái yêu cũng khiến công chúng phải trầm trồ. Ngay khi biết tin Hà Siêu Doanh mang thai, trùm sòng bạc đã tặng ngay cho "rể xịn" và con gái yêu 1 căn siêu biệt thự trị giá 500 triệu đôla Hong Kong (1500 tỷ đồng). Trong lễ dạm ngõ, bà Tư cũng tặng con gái của hồi môn toàn ngọc ngà châu báu trị giá 100 triệu đôla Hong Kong (khoảng 300 tỷ đồng).



Lễ dạm ngõ khiến Cnet hoa mắt với số lượng sính lễ bằng vàng cực khủng, Hà Siêu Doanh đeo 8 cặp vòng long phụng nặng trĩu cổ trong ngày trọng đại

Cuối tháng 8/2019, Hà Hồng Sân là Hà Siêu Doanh hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng, cả hai giữ kín thông tin tới mức, khi truyền thông biết và đưa tin, con gái của cặp đôi đã được 2 tuần tuổi. Bà Tư cũng gây bất ngờ khi cho biết Hà Siêu Doanh và bạn trai sẽ hoãn đám cưới 2 năm, hôn lễ sẽ được tổ chức tại bảo tàng Anh ở London. Lúc đó, "Trứng Ốp Lết" – tên cúng cơm của con gái Hà Siêu Doanh đã 2 tuổi và biết đi.

Con gái Hà Siêu Doanh.

4 tháng sau khi sinh con, Hà Siêu Doanh đã quay trở lại với công việc. Đầu năm nay, tiểu thư họ Hà khi cô đến Thâm Quyến tham sự Hội nghị Hiệp thương Chính trị. Mặc dù vẫn chưa lấy lại được vóc dáng mảnh mai trước đây nhưng có thể thấy tiểu thư nức tiếng này đang có cuộc sống viên mãn. Mới đây, ông xã Hà Siêu Doanh cũng gây xôn xao khi trở thành Chủ tịch diễn đàn Trung Quốc Harvard – 1 trong những diễn đàn lớn nhất của đất nước tỷ dân do học sinh Bắc Mỹ tổ chức.

Hà Siêu Doanh quay lại với công việc, ông xã cô cũng thăng tiến trong sự nghiệp.