Song Hye Kyo giả vờ không quen tình cũ kém 12 tuổi, xem đàn ông chỉ là trò chơi

Sáng ngày 4/11, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up tiếp tục tung ra teaser mới của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.

Teaser mở đầu bằng việc miêu tả cuộc sống bận rộn của nhà thiết kế thời trang Ha Young Eun (Song Hye Kyo). Thế nhưng, nhiếp ảnh gia Yoon Jae Guk lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Ha Young Eun làm đảo lộn mọi thứ. Mối quan hệ giữa hai người được tiết lộ bằng câu hỏi của Yoon Jae Guk dành cho cô: "Tại sao em lại giả vờ không biết anh?". Ngay lập tức, Ha Young Eun đã đáp trả lại một cách mạnh mẽ: "Tại sao tôi phải hành động như thể tôi biết anh?".

Teaser phim Now, We Are Breaking Up

Trong một diễn biến khác, Ha Young Eun đã thể hiện sự chán nản dành cho chuyện tình cảm: “Đàn ông và tình yêu, tất cả những thứ đó chỉ là trò chơi”. Tuy nhiên, Hwang Chi Sook - người bạn thân của cô lại vạch trần lời nói dối phía sau: "Thế nhưng, chẳng phải cậu đã thích nó sao? Đã 20 năm trôi qua kể từ khi học trung học. Cậu nghĩ rằng tôi không biết điều đó?”.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12/11 sau khi bộ phim One The Woman kết thúc.