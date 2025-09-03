Lần đầu có bộ phim ép khán giả vừa đi bộ vừa xem suốt gần 2 tiếng, dừng lại là bị mời ra khỏi rạp

Mới đây, tác phẩm điện ảnh The Long Walk (tựa Việt: Trăm Dặm Tử Thần) đã chính thức ra mắt khán giả. Đáng chú ý, những khán giả đến thưởng thức bộ phim trong buổi chiếu đầu tiên đã có một trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Cụ thể, thay vì được xếp chỗ để ngồi xem như cách thông thường thì đúng như tên gọi The Long Walk, mỗi người sẽ có một chiếc máy đi bộ riêng được chỉnh ở mức 4km/h. Sau đó, tất cả mọi người vừa xem phim, vừa đi bộ xuyên suốt khoảng thời gian 1 giờ 48 phút và nếu ai đó dừng lại, họ sẽ bị mời ra khỏi phòng chiếu.

Khán giả trải nghiệm việc vừa đi bộ vừa xem phim The Long Walk (nguồn: TikTok chronicallyscary).



Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi biết về hoạt động này. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Rồi đi coi phim hay đi tập thể dục vậy, haha. - Vừa tập thể dục vừa giải trí. Where can I join? - Đúng nghĩa long walk. - Khỏi cần ra phòng tập. - Họ không cần biết tôi có muốn cardio hay không.

Nói thêm về The Long Walk, đây là bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết kinh dị phản địa đàng của tác giả nổi tiếng toàn cầu Stephen King. Câu chuyện phim được đặt trong bối cảnh giả tưởng, nơi một cuộc đi bộ thường niên đẫm máu được tổ chức, nơi những người tham gia buộc phải duy trì tốc độ tối thiểu 3 dặm mỗi giờ nếu không sẽ bị hành hình. Cuộc đua tử vong này sẽ chấm dứt khi chỉ còn 1 người sống sót duy nhất.

Một vài hình ảnh trong phim.

The Long Walk có sự tham gia của dàn diễn viên Judy Greer, Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Mark Hamill, Ben Wang, Charlie Plummer... với kịch bản được chắp bút bởi JT Mollner (Strange Darling) và chỉ đạo bởi đạo diễn Francis Lawrence (Constantine, The Hunger Games). Tại Việt Nam, phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 19/9.