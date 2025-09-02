Trò chuyện với nữ đạo diễn đầu tiên của Việt Nam có phim hơn 400 tỷ: Phần lớn các vị trí chủ chốt trong ê-kíp Mưa Đỏ đều là nữ giới

Mưa đỏ - phim điện ảnh thuộc thể loại hiện thực chiến tranh - hành động đã khiến bất cứ khán giả nào xem cũng phải rơi nước mắt, đồng thời cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp bi tráng của bộ phim. Mưa đỏ có rất nhiều điểm đặc biệt, phim ra mắt trong khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa, hướng đến ngày hội lớn của dân tộc là lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2025. Phim Mưa đỏ sở hữu dàn diễn viên trẻ, hầu hết đều là những gương mặt mới đối với khán giả.

Ngoài ra, đứng sau bộ phim chiến tranh này không phải là một đạo diễn nam, mà là một nữ đạo diễn. "Bông hồng thép" ấy chính là Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân

Đạo diễn Đặng Thái Huyền ghi dấu ấn tên tuổi qua những bộ phim như Mười ba bến nước, Người trở về, Mắt biển hay Lời nguyền gia tộc… Và phim Mưa đỏ tiếp tục nối dài danh sách những bộ phim chất lượng của nữ đạo diễn tài ba. Trong suốt quá trình quảng bá cho bộ phim Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền luôn cho thấy sự trân trọng và niềm tự hào đối với tác phẩm đang "làm mưa làm gió" này.

Tính đến thời điểm sáng ngày 2/9/2025, bộ phim ghi nhận doanh thu kỷ lục là 400,7 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc đạo diễn Đặng Thái Huyền là đạo diễn nữ đầu tiên của Việt Nam có phim trên 400 tỷ.

Bộ phim Mưa đỏ là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Khán giả xem phim Mưa đỏ không chỉ ấn tượng về diễn xuất của dàn cast, các phân cảnh lặng đi vì cảm xúc mà còn cảm nhận được độ hoành tráng nhưng không kém phần bi thương của chiến tranh. Người xem cũng hiểu rằng, quá trình làm phim Mưa đỏ chắc chắn sẽ có sự khó khăn và khắc nghiệt. Tuy nhiên, từ đoàn làm phim cho tới các diễn viên đều vững vàng tinh thần trong suốt quá trình chuẩn bị và quay phim: "Chưa từng có một khó khăn nào mà đoàn làm phim nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể hoàn thành được bộ phim cả. Bởi vì đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và ngoài chuyên môn, thì chúng tôi còn là một người lính, và chúng tôi buộc phải thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể. Chưa có một khó khăn nào khiến đoàn làm phim phải thỏa hiệp" .

Dẫu vậy, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng không phủ nhận những khắc nghiệt và gian khổ trong quá trình thực hiện bộ phim: "Bởi vì bộ phim quay ở thực địa, trên một dòng sông thật và độ chảy của dòng sông rất khắc nghiệt nên đôi khi, trong thời tiết rất lạnh giá, ê-kíp phải ngâm mình dưới nước và cảm thấy có những cảnh quay chắc hôm nay không xong được, phải chuyển sang ngày quay khác. Nhưng rất may là cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các cảnh quay theo như đúng mong muốn, và đạt được đúng chất lượng mà mình đã đặt ra" .

Đối với đạo diễn Đặng Thái Huyền, cô có rất nhiều kỷ niệm với Mưa đỏ, có rất nhiều điều muốn nói về Mưa đỏ và cả những ám ảnh về Mưa đỏ. Nhưng có lẽ, điều đáng nhớ nhất là những phút giây ngưng đọng và suy nghĩ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền hòa bình của đất nước: "Có những cảnh quay về sự khốc liệt của chiến tranh khiến tôi và đoàn làm phim đôi khi vẫn cứ ngừng lại tự hỏi rằng, tại sao trên trời là máy bay quần thảo, dưới là bom đạn khốc liệt và đội hình mạnh của địch, mà các bác có thể kiên cường bám trụ, vượt qua được 81 ngày đêm như vậy. Đôi khi chúng tôi cũng cứ tự hỏi như vậy, câu hỏi theo tôi cho đến bây giờ và tôi nghĩ rằng, chỉ có thể trả lời là tinh thần và sự yêu nước. Các bác có được tinh thần đó thì mới có thể vượt qua được sự khốc liệt của chiến tranh" .

Tôi không chủ định chọn các ngôi sao phòng vé

Quay trở lại với thời điểm phim Mưa đỏ công bố dàn diễn viên chính, chắc hẳn, một số khán giả có thể thấy bất ngờ, thậm chí là hoài nghi vì bộ phim không hề có bất cứ ngôi sao nổi tiếng nào đóng chính. Hầu hết các gương mặt trong dàn diễn viên trẻ của Mưa đỏ đều lạ lẫm đối với khán giả. Trong khi đó, các ngôi sao nổi tiếng và quen mặt lại đóng các vai phụ có thời lượng ngắn, thậm chí là cameo xuất hiện chớp nhoáng. Lý giải về lựa chọn dường như khá mạo hiểm này, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết: "Không chỉ riêng Mưa đỏ, mà với tất cả dự án do tôi làm đạo diễn, tôi không chủ định chọn gương mặt ngôi sao nào cả. Quan điểm của tôi là phải chọn những diễn viên mà cho tôi cảm giác là nhân vật bước ra từ trong kịch bản, từ trang giấy bước ra ngoài hiện thực và họ thuyết phục tôi bằng năng lực diễn, thuyết phục tôi về cái tinh thần của nhân vật đó, thì đó là quan điểm bất biến của tôi từ trước tới nay khi mà thực hiện các bộ phim" .

"Tôi cũng luôn muốn tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ, bởi vì họ giống như một làn gió mới, họ tạo cho mình cảm xúc, năng lượng mới và thổi hồn vào bộ phim, và cũng sẽ mang lại những năng lượng rất là tích cực đối với khán giả trẻ khi xem phim" .

Nói cụ thể hơn về quá trình tuyển chọn các thành viên của tiểu đội 1, đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn giữ vững tiêu chí của mình: "Đôi khi họ bước vào phòng casting, và họ thể hiện vai diễn của mình, cái năng lực của mình cùng ánh mắt, thần thái của họ, tôi nhận ra rằng là nhân vật của mình đây rồi! Và tôi không cần biết là họ có nổi tiếng hay không, họ có đang là ngôi sao hay không. Chỉ cần làm cho tôi tin tưởng là họ có thể hoàn thành được vai diễn, hoàn thành tinh thần, khí chất của nhân vật như tôi mong muốn, tôi sẽ lựa chọn họ" .

Được biết, trước khi bước vào quá trình quay phim Mưa đỏ tại Quảng Trị, các diễn viên trẻ trong phim không chỉ chuẩn bị về ngoại hình, mà còn trải qua quá trình huấn luyện rất nghiêm túc cho vai diễn: "Có thể nói là quãng thời gian chuẩn bị cho diễn viên để gia nhập Mưa đỏ là một quãng thời gian rất gian khổ, khắc nghiệt cũng không khác gì thời gian quay. Các bạn đã có một khoảng thời gian rất là dài để huấn luyện quân sự, tập sử dụng các loại vũ khí. Và sau đó còn huấn luyện về thể lực, và bên cạnh đó là huấn luyện về võ thuật. Và trong quãng thời gian đó, tôi cũng muốn nhìn nhận xem là các bạn đã tận hiến với vai diễn như thế nào, làm quen với vai diễn ra làm sao, xả thân như thế nào .

Và rất đáng mừng là các diễn viên đều vượt qua những bài tập và những bài thử thách rất là khắc nghiệt đó, để hoàn thành sứ mệnh của mình khi gia nhập đội hình Mưa đỏ" , đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Chúng tôi đã làm phim với 200% sức lực

Bất cứ bộ phim điện ảnh nào ra rạp cũng mang theo những kỳ vọng lớn của nhà làm phim, xen lẫn những lo lắng về doanh thu, về lượng khán giả hay độ phủ sóng của phim. Tuy nhiên, với đạo diễn Đặng Thái Huyền, cô lại có góc nhìn tương đối khác: "Thật ra chúng tôi đã làm những điều gì tốt nhất với 200% sức lực của mình. Và không ai coi đây chỉ là dự án phim, mà đều coi đây là một nén tâm nhang để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho đất nước. Chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức mình và tôi không có gì phải lo lắng cả. Sau khi trao gửi đứa con tinh thần đến cho tất cả khán giả, dù là khen hay có những lời nhận xét, thì đoàn làm phim đều lắng nghe, tiếp thu và mong muốn là sẽ hoàn thiện hơn ở những dự án tiếp theo" .

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã và đang dành sự quan tâm lớn cho những tác phẩm có đề tài lịch sử - chiến tranh: "Tôi cảm thấy là trong thời gian gần đây, tất cả các khán giả, đặc biệt khán giả trẻ rất quan tâm đến những sự kiện văn hóa lịch sử của quốc gia, bên cạnh đó là các tác phẩm về điện ảnh. Tôi nghĩ đó là điều rất tuyệt vời vì nó thể hiện rằng các bạn trẻ đang ngày càng quan tâm hơn đến những sự kiện chính trị, những sự kiện về lịch sử. Và ngược lại, tôi cho rằng chính sự quan tâm của khán giả là động lực để cho những nhà làm nghệ thuật và đặc biệt là những nhà làm phim như tôi có thêm nguồn cảm hứng, thêm động lực để có thể tiếp tục trong những dự án tiếp theo" .

Ngay từ khoảng thời gian đầu công chiếu, phim Mưa đỏ đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ phía khán giả, khắp nơi đều nói về bộ phim. Mưa đỏ liên tục bứt phá về doanh thu và đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2025 với doanh thu trên 300 tỷ đồng. Trước khi phim công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng có những chia sẻ về câu chuyện doanh thu: "Nếu như nói không quan tâm đến doanh thu của phim là nói dối. Bởi vì thực ra doanh thu là một phần thước đo của sự đón nhận từ khán giả đối với một bộ phim. Nhưng đối với ê-kíp đoàn làm phim cho đến thời điểm này, khi thực hiện xong Mưa đỏ thì chúng tôi cũng coi như là đã hoàn thành xong sứ mệnh và nhiệm vụ của mình rồi. Còn đứa con tinh thần khi ra rạp thì sẽ chờ đợi sự phản hồi của khán giả, và cũng mong muốn là sự đón nhận, sự yêu thương của khán giả sẽ là nguồn động lực để không chỉ Điện ảnh Quân đội Nhân dân, mà các nhà đầu tư, các nhà sản xuất, các nhà làm phim sau này sẽ có thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục cho ra đời những bộ phim chất lượng hơn" .

Đằng sau phim Mưa đỏ: Khi phụ nữ làm phim chiến tranh

Nhắc đến các bộ phim chiến tranh đầy mạnh mẽ, gai góc, khán giả thường nghĩ tới các đạo diễn là nam giới. Tuy nhiên, phim Mưa đỏ lại là một tác phẩm rất khác, bộ phim được "cầm trịch" bởi những "bông hồng thép" đích thực: "Có một điểm đặc biệt của Mưa đỏ là đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo, đồng thời cũng là Giám đốc của Điện ảnh Quân đội Nhân dân là đồng chí Đại tá Nguyễn Thu Dung, rồi đồng chí Giám đốc sản xuất của bộ phim là đồng chí Đại tá Kiều Thanh Thúy và tôi ở cương vị Phó Giám đốc, Thượng tá là đạo diễn phim. Nhưng bên cạnh đó, trong ê-kíp có rất nhiều thành phần chính, như là đạo diễn âm thanh, dựng phim hiện trường, rồi các bộ phận khác đều là nữ giới. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một điều rất là khác biệt của Mưa đỏ, khi mà một bộ phim chiến tranh lớn lại giao cho ê-kíp chính là nữ. Điều này cũng thể hiện là phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm những công việc, những nhiệm vụ quan trọng" .

Mưa đỏ mang màu sắc bi tráng, lột tả chân thực sự khốc liệt của chiến tranh nhưng cũng không thiếu đi sự dịu dàng, sâu lắng. Được biết, khi chuyển thể từ tiểu thuyết Mưa đỏ sang phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã "cân đo đong đếm" rất nhiều: "Đối với cá nhân tôi mà nói, tôi không thể nào bê nguyên một tác phẩm của một tác giả, kịch bản của một nhà văn lên phim, tôi phải có màu sắc cá nhân của tôi, phải có cá tính của tôi .

Tôi cho rằng đối với bộ phim, cái khốc liệt của chiến tranh cũng rất là quan trọng, cái bi tráng của chiến tranh cũng rất là quan trọng. Nhưng bên cạnh đó là những khoảng lặng của chiến tranh, những phút giây nước mắt đau đớn, những giây phút mà người lính đối diện với chính bản thân mình, đối diện với mất mát và những nỗi nhớ đối với gia đình, với quê hương là những điều tôi cũng rất quan tâm. Và biên kịch – nhà văn Chu Lai sau khi xem xong phim thì ông nói rằng ông cảm ơn vì tôi đã giữ được tinh thần của Mưa đỏ, và đã làm được những điều mà ông nghĩ là hồn cốt của kịch bản đã giữ được. Tôi nghĩ đó là một điều rất tuyệt vời, nó giống như một lời khen, một lời khích lệ rằng tôi đã chọn đi một con đường rất là đúng hướng khi xử lý kịch bản của nhà văn Chu Lai" .