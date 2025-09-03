Trong số các phim Trung Quốc lên sóng thời gian gần đây, Bữa Tiệc Của Cô Ấy không phải là một cái tên tạo được tiếng vang lớn. Đây là điều dễ hiểu khi tác phẩm này thiếu đi sự góp mặt của những ngôi sao đình đám, cũng chẳng được marketing nhiều. Dẫu vậy, những ai đã theo dõi bộ phim đều nói rằng Bữa Tiệc Của Cô Ấy xứng đáng được biết đến nhiều hơn nhờ nội dung cuốn hút, bối cảnh được đầu tư, dàn cast đẹp mê tơi và rất hợp vai

Dù chỉ là phim ngắn nhưng Bữa Tiệc Của Cô Ấy có sự đầu tư tốt về bối cảnh.

Bữa Tiệc Của Cô Ấy là phim ngắn thuộc thể loại giả tưởng - tình cảm, đặt bối cảnh ở thời kỳ Dân Quốc, xoay quanh câu chuyện của cô gái tên Chương Quán Ca. Cô vốn phải chết sau khi chịu rất nhiều đau khổ, nhưng bất ngờ xuyên không về thời điểm 3 năm trước. Nhờ những ký ức từ kiếp sống trước, Chương Quán Ca gặp gỡ cảnh sát Lục Dã, người có những giấc mơ kỳ lạ nhưng đang đau đầu vì loạt vụ án mất tích đầy bí ẩn. Cùng nhau, họ đã kết hợp để khám phá một sự thật khó ngờ.

Đảm nhận vai nữ chính Chương Quán Ca là Hà Hoằng San. Dù không phải ngôi sao hạng A, nhưng cô vẫn là cái tên nổi tiếng nhất dàn cast. Nữ diễn viên được biết đến qua các vai phụ trong Như Ý Truyện, Cẩm Tâm Tựa Ngọc hay gần đây là Khom Lưng.

Hà Hoằng San đảm nhận vai nữ chính Chương Quán Ca.

Tạ Bân Bân đảm nhận vai nam chính Lục Dã.

Trong khi đó, vai Lục Dã do Tạ Bân Bân đảm nhận. Dù không phải là gương mặt nổi tiếng tại Cbiz, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận anh sở hữu gương mặt cực kỳ điển trai, vào vai Lục Dã cũng rất hợp. Cùng với Hà Hoằng San, mỹ nam sinh năm 1995 đã góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim Bữa Tiệc Của Cô Ấy.