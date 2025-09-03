Phương Nam vai Đội trưởng Tạ: Từng chịu nghi vấn 'tâm thần', nghiện ngập 1 năm

Không phải là nhân vật trung tâm của Mưa đỏ nhưng nhờ tạo hình ấn tượng, diễn xuất tự nhiên, tiểu đội trưởng Tạ để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Đảm nhận vai diễn này là diễn viên Phương Nam, người từng góp mặt trong nhiều bộ phim: Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc…

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về vai Tạ trong Mưa đỏ, Phương Nam cho biết, tạo hình gầy gò, khắc khổ của nhân vật khiến anh từng phải đối diện với những hoài nghi như “bị tâm thần”, nghiện ngập, mắc bệnh nan y suốt một năm.

Diễn viên Phương Nam - vai đội trưởng Tạ trong phim "Mưa đỏ"

- Nhân vật Tạ trong Mưa đỏ đang tạo hiệu ứng mạnh với khán giả. Anh có theo dõi phản ứng trên mạng xã hội không và cảm xúc của anh thế nào?

Ngay từ khi anh Tạ chưa được nhiều người biết đến tôi đã theo dõi đón đọc bình luận của từng khán giả. Hồi đó tất cả những bình luận chỉ quay quanh việc phỏng đoán đồn thổi mình bị tệ nạn xã hội, tâm thần, mắc bệnh nan y.

Thật sự lúc đó vừa vui vừa buồn, vui vì mọi người có chút ấn tượng với diễn, buồn vì không tài nào giải thích cho mọi người được lý do tại sao ngoại hình Phương Nam lại thay đổi như vậy.

Thế là tôi mang theo sự trăn trở và đồn đoán đó suốt 1 năm, cho đến khi bộ phim Mưa đỏ ra mắt, anh Tạ xuất hiện trên màn ảnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những đồn đoán đã được thay bằng những lời khen, yêu mến, chúc mừng đều là sự mãn nguyện vô tận của tôi cũng như anh Tạ.

Đọc những bình luận, tôi rơm rớm nước mắt, vui quá, hạnh phúc quá, tôi đã đưa được anh Tạ bước ra từ tiểu thuyết, từ tưởng tượng thành một anh Tạ bằng da bằng thịt, bằng lời nói bằng hành động.

Tôi cảm ơn khán giả đã yêu mến và công nhận sự cố gắng của tôi cũng như anh Tạ.

- Thời điểm tiếp cận kịch bản về nhân vật, anh có suy nghĩ thế nào?

Khi nhận được lời mời, tôi cảm thấy rất vui, vui vì có ngày mình được trao cho cơ hội diễn phim lịch sử, diễn vai anh hùng, tôi thấy vinh dự và tự hào lắm. Tôi đọc kịch bản hết lần này đến lần khác, hết ngày này đến ngày khác, ngay cả lúc xong phim trả lời phỏng vấn, tôi vẫn còn kể vanh vách cảnh này cảnh kia ở phân đoạn bao nhiêu, vì thích quá mà, vì mê quá mà.

Rồi cứ vừa đọc kịch bản vừa leo bộ, cứ vậy từ lúc nào tôi đã thành anh Tạ. Khi đoàn phim có lịch tập huấn, mọi người đều sốc trước ngoại hình của tôi, sốc cả về lời ăn tiếng nói cọc cằn thô lỗ, hài hước hệt như một anh Tạ.

Để vào vai, Phương Nam đã giảm 15kg trong 2 tháng, thay đổi ngoại hình, cách ứng xử.

- Được biết ông nội anh cũng có hoàn cảnh tương tự nhân vật Tạ. Điều này có ảnh hưởng gì đến anh trong quá trình hóa thân thành nhân vật?

Ông nội tôi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ giống anh Tạ khi đã có một vợ một con. Mặt trận năm ấy nhận một người lính nhưng chỉ gửi về gia đình một tờ giấy... Diễn viên Phương Nam, vai tiểu đội trưởng Tạ trong "Mưa đỏ"

Ngay từ khi nghe đạo diễn Đặng Thái Huyền kể về anh Tạ, tôi đã gọi điện luôn cho bố và hỏi "bố ơi có thể nào ông dẫn dắt con tới đây để nhận bộ này không bố!".

Trong phim Mưa đỏ tôi mang tất cả hình dung qua những lời kể, nỗi nhớ nhung đau đáu của bà nội, của bố về ông để tái hiện lại một anh Tạ - người lính xứ Thanh chân thực và rõ nét.

- Tác phong chỉ huy và cách đánh giáp lá cà của Tạ khá “chuẩn” với hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam giai đoạn những năm 72, 75. Anh đã tập luyện, nghiên cứu thế nào để xây dựng hình ảnh, tác phong của Tạ?

Trước khi tham gia Mưa đỏ, tôi đóng phim truyện Tiểu Đội Hoa Hồng , nên về điều lệnh, tác phong của người lính tôi đã được huấn luyện qua. Ngoài ra anh em diễn viên có một tháng tập huấn tại Củ Chi trước khi vào bấm máy.

Chưa kể anh trai tôi đang là quân nhân, hồi nhỏ tôi thường theo đến đơn vị sinh hoạt mỗi dịp nghỉ hè nên không xa lạ với điều lệnh quân đội.

- Ngoại hình và giọng nói của anh khá ấn tượng với khán giả, nhưng nó cũng rất khác với hình ảnh của anh ngoài đời. Anh có thể chia sẻ lại quá trình anh hóa thân từ Phương Nam thành Tạ?

Anh Tạ trong Mưa đỏ như được để dành cho tôi vậy. Nhân vật được đạo diễn xây dựng là người Thanh Hóa, quê hương tôi. Vì thế, tôi vừa được mang giọng nói thân thương, gần gũi của quê hương vào vai diễn, vừa có cơ hội khắc họa hình tượng đại diện cho những người anh hùng xứ Thanh. Điều đó khiến tôi phấn khởi và tự hào.

Trước đây tôi chưa làm được gì nhiều cho quê hương, nên ngay khi nhận vai, tôi lập tức trở về Thanh Hóa để sinh hoạt, trò chuyện với bà con, luyện lại giọng địa phương. Đó cũng là quãng thời gian tôi như được sống lại tuổi thơ.

Tôi mong khán giả khi nghe giọng anh Tạ trên phim sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước, yêu từng vùng miền, từng giọng nói của Việt Nam.

Sự hy sinh của Tạ gửi gắm ước vọng hoà bình.

Ngay từ khi nhận lời tham gia Mưa đỏ, bộ phim lịch sử giàu ý nghĩa, tôi tự nhủ phải dồn hết tâm sức. Vào vai người lính cụ Hồ, tôi coi niềm tự hào là động lực để thay đổi bản thân. Chỉ trong hai tháng, tôi giảm 15kg - từ 78kg xuống còn 63kg – nhờ leo 39 tầng thang bộ mỗi ngày, tập bơi biển, cuốc đất trồng cây và tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tôi vẫn duy trì thói quen luyện tập ấy trong suốt thời gian quay phim.

Chính vì sự chủ động như vậy nên các cảnh quay yêu cầu khó tôi vẫn có thể vượt qua rất tốt.

- Quá trình quay Mưa đỏ, anh ấn tượng nhất phân cảnh nào?

Tôi ấn tượng nhất là cảnh có cả “binh đoàn chấy” trên đầu anh Tạ. Để cảnh quay chân thật nhất, khi đến phân đoạn đó, anh thiết kế đã nhặt rất nhiều chấy thả lên đầu tôi. Khi đó, thấy ai cũng sởn da gà, thậm chí về phòng không ai nằm cạnh, ngồi gần tôi. Chắc mọi người sợ lây chấy.

- Phương Nam nhìn nhận về sự hy sinh của Tạ trong phim thế nào?

Tạ đến chiến trường Quảng Trị với khát vọng sớm kết thúc chiến tranh để trở về cùng gia đình. Chứng kiến đồng đội đối mặt cái chết, anh xả thân cứu giúp, gác lại ước mơ riêng để thế hệ sau tiếp tục thực hiện. Sự hy sinh ấy gửi gắm ước vọng hòa bình, để mọi người được sum vầy và sống một cuộc đời yên bình, đẹp đẽ hơn.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!