Làm vợ thiếu gia ngành nhựa đình đám Sài thành, "nữ hoàng teen pop" một thời sống như nữ hoàng trong biệt thự hoành tráng

Bước qua thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc teen pop, người đẹp sinh năm 1988 giờ đây là biểu tượng của sự viên mãn: Nhan sắc thăng hạng, gia đình hạnh phúc bên người chồng "soái ca" và hai nàng công chúa nhỏ đáng yêu.

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Xuất phát điểm là một ca sĩ thần tượng với phong cách ngọt ngào, mộc mạc, giọng ca Xin anh đừng giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ ở tuổi 38. Nhìn vào sắc vóc nuột nà, rạng rỡ của Đông Nhi sau hai lần sinh nở, công chúng không khỏi trầm trồ trước sự "ngược dòng" của thời gian.

Thay vì những bộ cánh năng động thời mới debut, bà xã Ông Cao Thắng của hiện tại tự tin khoác lên mình những thiết kế cắt xẻ táo bạo, tôn trọn đường cong nuột nà trên sân khấu lẫn đời thường.

Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất ở Đông Nhi không chỉ là nhan sắc thanh xuân kéo dài, mà chính là bến đỗ bình yên bên cạnh người đàn ông của đời mình.

Mối tình thanh xuân ấy bắt đầu từ những ngày tháng cả Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn loay hoay xây dựng nền móng sự nghiệp. Suốt mười năm thanh xuân, họ cùng nhau đi qua giông bão dư luận.

Khi nàng "Nu" bứt phá mạnh mẽ để trở thành ngôi sao hạng A, nam thần nhóm Weboys - một thiếu gia tài năng của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng lừng lẫy Sài Gòn - đã chấp nhận lùi về phía sau ánh đèn sân khấu. Anh chọn quản lý công ty giải trí 6th Sense, thầm lặng làm bệ phóng vững chắc cho người mình yêu tỏa sáng.

Cái kết viên mãn cho một thập kỷ đồng hành là màn cầu hôn lãng mạn tại New York với chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng tỷ đồng, nối tiếp bằng một "siêu đám cưới" quy tụ cả showbiz tại Phú Quốc vào năm 2019.

Khoảnh khắc Đông Nhi khoe cận chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương lấp lánh trên tay cùng lời nhắn: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu" nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Chiếc nhẫn tinh xảo được Ông Cao Thắng chu đáo chuẩn bị cho bạn đời có trọng lượng khoảng 2.06 carat, trị giá lên tới 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Ngay trong lễ cưới, chú rể đã nghẹn ngào chia sẻ: "Cảm ơn em đã dành hết thanh xuân của mình cho anh. Anh yêu em, anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em và chăm sóc con của em, con của chúng ta". Những lời hứa chân thành ấy đến nay vẫn được khán giả nhắc lại như một trong những biểu tượng tình yêu đẹp nhất của showbiz Việt.

"Em không cần phải trở nên hoàn hảo để xứng đáng được yêu thương"

Sau hôn nhân, Đông Nhi không chọn lui về hậu trường. Cô vẫn đều đặn phát hành sản phẩm âm nhạc, tham gia các chương trình biểu diễn và giữ vững sức hút của một ngôi sao hàng đầu V-pop. Song song với công việc nghệ thuật, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Năm 2020, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng Winnie. Đến năm 2024, gia đình nhỏ tiếp tục tràn ngập tiếng cười khi chào đón bé gái thứ hai Hannie.

Trên mạng xã hội, Đông Nhi - Ông Cao Thắng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị: Cùng đưa con đi chơi, tổ chức những bữa tiệc nhỏ tại nhà hay những chuyến du lịch gia đình ấm áp. Không phô trương cuộc sống xa hoa, điều khiến khán giả yêu mến cặp đôi chính là sự gần gũi và cảm giác bình yên toát lên trong mỗi khung hình.

Bà xã Ông Cao Thắng hài hước gọi bé Winnie là "nữ hoàng băng giá Elsa", còn Hannie là "công chúa Bạch Tuyết". Hai "công chúa nhỏ" nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng bởi sự xinh xắn, lém lỉnh, thậm chí nhiều khán giả còn nhận xét cả Winnie và Hannie đều sở hữu gương mặt "như khuôn đúc" từ người bố "soái ca".

Từ ngày có em, ái nữ đầu lòng của Đông Nhi đã sớm ra dáng chị cả. Bé Winnie thường xuyên phụ bố mẹ chăm sóc Hannie, chủ động ôm hôn và nhường nhịn em gái khiến hai vợ chồng không khỏi tự hào, hạnh phúc.

Kể về con gái đầu lòng, Đông Nhi từng bộc bạch: "Từ ngày biết được mình sắp làm chị lớn, con sốt sắng đến lạ. Đêm nào cũng hôn, chúc em ngủ ngon, ngày thì vuốt ve âu yếm. Có đồ chơi mới, đồ ăn ngon đều để dành cho em như thể con và em đã gắn kết với nhau từ rất lâu. Bỗng dưng ‘trưởng thành’ lúc nào mẹ không hay biết".

Vốn cởi mở trong việc chia sẻ hành trình lớn lên của các con, cặp đôi không ngần ngại để Winnie đồng hành cùng bố mẹ trong một số sự kiện, quay quảng cáo, đồng thời đầu tư cho ái nữ theo học tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM.

Chia sẻ về định hướng tương lai cho con, Ông Cao Thắng từng trải lòng: "Bản thái tôi đã mơ đến ngày Winnie được lên sân khấu, nhảy múa cùng với mẹ. Thực lòng chúng tôi cũng mong Winnie sẽ là người của công chúng và hoạt động nghệ thuật. Nhưng còn tùy vào sở thích của con nữa. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành trong quá trình trưởng thành ấy để khai phá sở thích thực sự của con".

Trong mắt công chúng, Ông Cao Thắng là hình mẫu "chồng quốc dân" điềm đạm, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho vợ; còn Đông Nhi lại là người mẹ dịu dàng, tận tâm và chưa từng tắt lửa đam mê với nghề.

Ở tuổi 38, nữ ca sĩ không còn chạy theo những dấu mốc hào nhoáng hay thị phi, ồn ào. Sau gần hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, thành công lớn nhất của Đông Nhi giờ đây không chỉ gói gọn trong những bản hit hay giải thưởng, mà chính là một tình yêu bền chặt, một gia đình êm ấm và niềm hạnh phúc giản dị giữa nhịp sống nhiều biến động của showbiz.

(Ảnh trong bài: FBNV)