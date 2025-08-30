2 con nhà Đông Nhi quấn quýt chung 1 xe, soi tới giá mới thấy đắt ra trò

Cùng với sự nổi tiếng bố mẹ Đông Nhi – Ông Cao Thắng, cặp chị gái Winnie và em bé Hannie cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới bỉm sữa. Việc chăm bẵm 1 lúc 2 em bé chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi vậy nên, những món đồ tiện dụng, có thể dùng được cho cả 2 chị em chính là item chân ái dành cho Đông Nhi.

Trong hình ảnh khi đưa con ra ngoài dạo chơi, thay vì dùng 2 chiếc xe đẩy, mỗi chị em một chiếc, thì Đông Nhi lại gây chú ý khi để 2 chị em ngồi chung 1 xe. Chiếc xe đẩy này không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài chắc chắn hiện đại, mà còn bởi tính năng tiện lợi và chất lượng vượt trội.

Được biết đây là sản phẩm tới từ thương hiệu Đức – GB và có giá xấp xỉ 7 triệu đồng; đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bậc phụ huynh khi muốn tìm một sản phẩm vừa an toàn, vừa tiện lợi để chăm sóc các con trong những chuyến đi chơi. Xe có thiết kế nhỏ gọn, có thể gấp gọn, tiện lợi để mang theo khi bé đi chơi, đi dạo trong sân nhà, vi vu trên các đường phố, di chuyển trong các khu vui chơi, giải trí hay trong những chuyến du lịch…

Nơi mua: GB Vietnam

Mẫu xe này có trọng lượng 7,8kg, chịu được tải trọng khoảng 22kg, có thể dùng từ bé sơ sinh tới bé 7 tuổi. Phần lưng đệm xe đẩy có thể ngã từ 120 độ đến 170 độ, giúp các bé thoải mái khi sử dụng. Thậm chí như gia đình Đông Nhi, cô còn dùng luôn 1 chiếc xe này cho 2 nhóc tỳ. Đặc biệt, mẫu xe này có màn che nắng cao cấp, khả năng bảo vệ UPF50+, giúp cho bé chống lại nắng, tia cực tím và các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh mẫu xe trên, còn một số thiết kế khác với mức giá bình dân hơn mà bạn có thể tham khảo thêm:

Xe đẩy em bé đa chức năng Mastela

Nơi mua: Mastela

Xe đẩy trẻ em 1 chiều 3 tư thế Seebaby

Xe đẩy 2 chiều Animo Q1

Nơi mua: Concung

Mặc dù giá thành của chiếc xe đẩy này không hề rẻ, nhưng với những tính năng tiện lợi và chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại, đây là một món đồ rất đáng để các bậc phụ huynh đầu tư. Tuy nhiên, như với bất kỳ món đồ nào dành cho trẻ em, khi sử dụng xe đẩy, các bậc phụ huynh cần phải luôn giám sát các bé, không để trẻ tự ý sử dụng xe khi không có người lớn bên cạnh. Bên cạnh đó, cần lưu ý không sử dụng xe đẩy gần các khu vực nguy hiểm như đường phố, hồ bơi, hay những nơi có địa hình dốc, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.