Những ngày qua, Song Luân cùng gia đình tất bật chuẩn bị hôn lễ cho em gái. Nam diễn viên xuất hiện xuyên suốt các nghi thức, từ lễ tại nhà thờ đến tiệc cưới, đảm nhận vai trò đưa em gái trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, sau khi loạt hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng lại phát hiện một chi tiết gây chú ý khác, đó là việc Narl Nguyễn cũng đăng tải một bức ảnh được chụp bên trong một nhà thờ.

Bức ảnh không ghi rõ địa điểm hay thời gian, Narl cũng không xuất hiện chung khung hình với Song Luân. Tuy nhiên, việc cả hai cùng có mặt trong bối cảnh tương tự đúng thời điểm diễn ra lễ cưới đã khiến cộng đồng mạng lập tức đặt dấu hỏi. Không ít người cho rằng đây có thể là "hint" cho thấy Narl đã xuất hiện trong ngày trọng đại của gia đình Song Luân, thậm chí còn được đồn đoán là đã có màn "ra mắt" người thân của nam diễn viên.

Song Luân có mặt trong lễ cưới tại nhà thờ của em gái

Cùng thời điểm, Narl Nguyễn gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh ngồi bên trong nhà thờ

Loạt hint chất cao như núi của Song Luân và Narl Nguyễn

Đây không phải lần đầu tiên cả hai bị soi loạt dấu hiệu hẹn hò. Cuối năm ngoái, Song Luân và Narl Nguyễn nhiều lần đăng ảnh check-in tại cùng một quán cà phê tại Đà Lạt với góc chụp, thời điểm và bối cảnh gần như trùng khớp. Sau đó, cư dân mạng tiếp tục phát hiện cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, thả tim bài đăng của nhau và nhiều lần chia sẻ lại nội dung liên quan đến đối phương.

Đáng chú ý, Narl Nguyễn đăng tải đoạn clip đu trend "người iu" trên TikTok và Song Luân đã đăng lại về trang cá nhân. Tương tự Narl Nguyễn cũng có động thái trên khi Song Luân đăng clip mới. Chính hành động nhỏ này của cả hai khiến netizen cho rằng đây chính là tín hiệu mà Narl Nguyễn và Song Luân công khai "đánh dấu chủ quyền".

Mối quan hệ giữa Song Luân và Narl Nguyễn nhận nhiều chú ý từ cuối năm 2025, sau loạt ảnh trùng khớp đến lạ

Không chỉ follow và tương tác trên mạng xã hội, Narl Nguyễn và Song Luân còn công khai đăng lại những đoạn clip của đối phương

Những động thái chẳng khác nào "đánh dấu chủ quyền" giữa cả hai

Đến tháng 3 vừa qua, cư dân mạng càng thêm chắc chắn về mối quan hệ đặc biệt giữa Song Luân và Narl. Theo đó, cả hai cùng đăng ảnh nghỉ dưỡng tại một resort ở Nha Trang. Dù không xuất hiện chung, nhưng từ hồ bơi, ban công đến bãi biển đều giống nhau gần như tuyệt đối. Không lâu sau đó, cả hai còn bị bắt gặp được cho là cùng đi xem phim. Trong những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Song Luân và Narl đều đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, giữ khoảng cách khi di chuyển nhưng bị cho là xuất hiện cùng thời điểm tại rạp.

Tối 18/4, tại concert Anh Trai Say Hi Day 9, Narl Nguyễn cũng có mặt tại khu vực khán giả, thoải mái check-in và theo dõi chương trình. Trong loạt hình được chia sẻ, cô diện outfit gợi cảm quen thuộc, visual nổi bật giữa đám đông. Gây bàn tán hơn chính là trên trang cá nhân, Narl Nguyễn đăng tải story zoom cận Song Luân trình diễn trên sân khấu, thậm chí còn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện trên màn hình LED.

Song Luân và Narl Nguyễn công khai du lịch chung

Team qua đường bắt gặp cặp đôi đi xem phim cùng nhau

Narl Nguyễn công khai ủng hộ Song Luân tại concert

Narl Nguyễn (tên thật Thùy Linh, sinh năm 2001) hiện là một KOL, mẫu ảnh tự do hoạt động khá nổi bật trên Instagram. Cô sở hữu lượng người theo dõi tiệm cận 100 nghìn, là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh lookbook và chiến dịch thời trang.

Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, phủ kín bởi những hình ảnh du lịch, cà phê, check-in đời thường xen lẫn các shoot hình thời trang được đầu tư chỉn chu. Phong cách của cô thiên về sự nữ tính, hiện đại nhưng vẫn pha chút phóng khoáng, dễ dàng biến hoá từ năng động sang quyến rũ.

Không ít cư dân mạng còn nhận xét Narl Nguyễn sở hữu visual trong trẻo, gương mặt nhỏ cùng đường nét thanh thoát, thậm chí được ví như "Baifern phiên bản Việt". Chính ngoại hình này cũng là một trong những yếu tố khiến cô nhanh chóng được chú ý khi dính tin đồn với Song Luân.

Nhan sắc của bạn gái Song Luân khiến netizen trầm trồ

Cư dân mạng trông ngóng tin hỷ từ Song Luân, và dự rằng visual dâu rể phải "tràn màn hình"

Ảnh: TikTok, FBNV