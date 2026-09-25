Làm ngay những việc này nếu bị chó, mèo cắn, cào

Trong giai đoạn 2022-2025, trung bình mỗi năm Việt Nam có 77 người tử vong do bệnh này. Từ đầu năm 2026 đến ngày 20/9, cả nước ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc với nước bọt của động vật mắc bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như không thể cứu chữa.

Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả bằng cách kiểm soát nguồn lây trên động vật và điều trị dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm. Mỗi năm, khoảng 400.000 người tại Việt Nam phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn.

Mỗi người dân cần biết cách xử lý phù hợp khi có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Việc xử trí kịp thời và đúng cách sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại, đồng thời bảo vệ sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, hãy thực hiện các bước dưới đây nếu bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da bị tổn thương.



