Cụ ông 82 tuổi đi tắm biển bất ngờ tử vong, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

Một cụ ông 82 tuổi đã tử vong sau khi xảy ra xô xát với một người đàn ông 76 tuổi liên quan đến việc sử dụng ghế tắm nắng tại bãi biển Vouliagmeni, gần thủ đô Athens.

Theo truyền thông nước ngoài, vụ việc xảy ra ngày 21/9 tại một bãi biển ở Vouliagmeni. Mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ tranh chấp về một chiếc ghế tắm nắng, sau đó nhanh chóng leo thang thành cãi vã và xô xát giữa hai bên.

Một số người khác được cho là đã có mặt tại hiện trường. Tiếng la hét và cảnh hỗn loạn khiến nhiều người trên bãi biển chú ý.

Trong lúc xảy ra xô xát, cụ ông 82 tuổi bất ngờ ngã xuống đất và bất tỉnh. Những người có mặt tại hiện trường đã tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo và sử dụng máy khử rung tim để cấp cứu nạn nhân trước khi lực lượng y tế đến đưa ông tới bệnh viện. Tuy nhiên, cụ ông không qua khỏi.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi xảy ra sự việc nhà chức trách địa phương đã bắt giữ người đàn ông 76 tuổi được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Một phụ nữ 21 tuổi đi cùng người này cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra, nhưng sau đó được thả. Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ bị sưng và chảy máu ở vùng mặt sau sự việc.

Một nhân chứng cho biết trước khi xảy ra tranh cãi, cụ ông 82 tuổi dường như đang chờ một người khác và đã đặt trước một chiếc ghế tắm nắng. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên.

Cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra diễn biến vụ xô xát, đồng thời làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cụ ông 82 tuổi.

Một nguồn tin chia sẻ với truyền thông rằng vụ xô xát giữa hai người cao tuổi là điều gây sốc tại Hy Lạp, nơi những bất đồng thường chỉ dừng lại ở mức to tiếng.

Những tranh chấp giành ghế tắm nắng vốn không hiếm tại các khu nghỉ dưỡng đông đúc ở châu Âu. Tuy nhiên, tình trạng khủng hoảng chi phí sinh hoạt kết hợp với sự bức xúc ngày càng tăng trước việc các doanh nghiệp tư nhân chiếm dụng bãi biển để cho thuê ghế với giá đắt đỏ đang làm gia tăng những căng thẳng.