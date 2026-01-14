5 món ăn là "sát thủ cơm": Dễ nấu, ngon miệng và đều dùng chung 1 nguyên liệu hấp dẫn

Vào những ngày đông giá rét, hương thơm hấp dẫn của thịt lợn muối luôn kích thích vị giác. Loại nguyên liệu này rất phổ biến ở siêu thị và có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, tạo ra nhiều hương vị hấp dẫn. 5 công thức nấu ăn sau đây mang đến sự đa dạng về kết cấu, từ thanh mát và nhẹ nhàng đến thơm nồng và gây nghiện. Những món ăn này rất dễ thực hiện, ngay cả người mới bắt đầu tập nấu ăn cũng có thể dễ dàng nấu được và làm nổi bật hương thơm hấp dẫn của thịt lợn muối.

1. Thịt lợn muối xào tỏi tây

Đây là cách ăn thịt lợn muối truyền thống nhất, hương thơm thấm sâu ngay khi được xào. Đầu tiên, bạn hãy ngâm thịt lợn muối trong nước ấm khoảng 10 phút để loại bỏ bớt vị mặn, sau đó thái lát mỏng. Rửa sạch tỏi tây, rồi thái lát chéo mỏng, gừng thái sợi, tỏi đập dập và băm nhỏ. Làm nóng chảo, sau đó cho thịt lợn muối vào xào đến khi mỡ tan chảy và thịt chuyển sang màu vàng nhạt, cong lại. Lấy thịt xông khói ra khỏi chảo, để riêng. Để lại một ít mỡ trong chảo, cho gừng và tỏi băm vào xào thơm. Cho tỏi tây vào xào nhanh trên lửa lớn trong 30 giây. Sau đó thêm thịt lợn muối trở lại, thêm một chút nước tương để tăng hương vị và một chút đường để cân bằng độ mặn. Xào đều vài lần là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Hương thơm mặn mà của thịt lợn muối kết hợp với hương thơm tươi mát của tỏi tây khiến món ăn này ngon đến nỗi bạn sẽ muốn ăn thêm hai bát cơm nữa.

2. Canh thịt lợn muối và củ cải

Một tô canh thịt lợn muối và củ cải là món ăn ấm áp và dễ chịu trong những ngày đông lạnh giá. Cắt thịt lợn muối thành từng lát và chần sơ để loại bỏ tạp chất. Gọt vỏ và cắt củ cải trắng thành từng miếng, sau đó ngâm trong nước khoảng 5 phút để loại bỏ vị đắng. Cho lượng nước vừa đủ nước vào nồi, sau đó cho thịt lợn muối thái lát và vài lát gừng vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 20 phút, để hương vị đậm đà của thịt ngấm vào nước dùng. Cho củ cải vào và tiếp tục ninh thêm 15 phút nữa, đến khi củ cải mềm và trong. Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị và tiêu trắng, rồi rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Củ cải sẽ hấp thụ mỡ cũng như hương vị đậm đà của thịt lợn muối, tạo nên nước dùng trong ngọt ngon mà không bị ngấy, giúp làm ấm bụng và giảm mệt mỏi.

3. Xôi nếp thịt lợn muối

Sự kết hợp giữa thịt lợn muối với cơm nếp là một sự kết hợp độc đáo và ngon miệng. Việc bạn cần làm là ngâm gạo nếp trước 2 tiếng, sau đó để ráo nước. Cắt nhỏ thịt lợn muối, ngâm và cắt nhỏ nấm hương, chuẩn bị cà rốt thái hạt lựu và hạt ngô. Làm nóng một ít dầu trong chảo, cho thịt lợn muối đã cắt nhỏ vào xào thơm. Cho nấm hương, cà rốt và hạt ngô vào xào trong 1 phút. Nêm nếm một chút nước tương. Trộn các nguyên liệu đã xào với gạo nếp rồi cho vào xửng hấp. Đổ nước vào nồi hấp, đặt xửng lên trên rồi đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và hấp xôi trong 30 phút. Sau khi hấp xong bạn mở nắp ra, thấy gạo nếp đã chín hoàn hảo, từng hạt đều tơi. Xôi mềm, dẻo được bao phủ bởi hương thơm đậm đà của thịt lợn muối, mang đến một bất ngờ thú vị trong mỗi miếng ăn, và vô cùng no bụng.

4. Thịt lợn muối xào ớt chuông xanh

Những người yêu thích ớt chuông không nên bỏ lỡ món này! Món ăn có vị đậm đà với hương thơm nồng nàn và tươi mát của ớt chuông xanh. Bạn hãy thái thịt lợn muối thành các lát mỏng rồi đem chần sơ. Rửa sạch và cắt ớt chuông xanh thành các miếng vừa ăn. Gừng và tỏi băm nhỏ. Làm nóng chảo sau đó cho thịt lợn muối vào xào một lúc đến khi mỡ chảy ra, sau đó lấy khỏi chảo, để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, gừng và tỏi băm vào xào đến khi thơm. Cho ớt chuông xanh cắt miếng vào xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút, đến khi vỏ ớt chuông hơi nhăn lại. Sau đó cho thịt lợn muối trở lại, thêm một ít nước dầu hào rồi đảo đều. Hương thơm tươi nồng của ớt chuông xanh và vị đậm đà của thịt lợn muối hòa quyện vào nhau rất ngon – đúng là món ăn "sát thủ cơm"!

5. Thịt lợn muối xào đậu tuyết

Nếu bạn quá lo lắng về độ ngấy của thịt lợn muối?! Hãy thử ngay công thức này sẽ cân bằng hương vị một cách hoàn hảo. Cắt thịt lợn muối thành lát và ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút để để loại bỏ bớt muối. Bỏ xơ 2 bên cạnh của đậu tuyết và rửa sạch. Cắt cà rốt thành lát mỏng. Đun sôi một nồi nước, thêm một chút muối và dầu, rồi chần đậu tuyết cùng cà rốt thái lát trong 30 giây. Vớt ra và rửa lại với nước lạnh để giữ độ giòn. Làm nóng chảo, cho thịt lợn muối thái lát vào xào thơm đến khi tiết mỡ. Sau đó cho đậu tuyết và cà rốt thái lát vào xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút. Nêm nếm lại với một chút muối. Độ giòn của đậu tuyết và vị ngọt của cà rốt sẽ cân bằng hoàn hảo vị mặn của thịt lợn muối, tạo nên hương vị tươi mát và giá trị dinh dưỡng cân bằng hơn.

Trên đây là 5 món ăn được chế biến rất đơn giản sử dụng chung 1 nguyên liệu là thịt lợn muối. Vào những ngày đông lạnh giá, bạn có thể áp dụng chế biến để thay đổi khẩu vị cho gia đình nhé!