Loại rau này được ví là "chổi dọn sạch ruột": Luân phiên nấu theo 3 công thức này sẽ giúp chống táo bón

Vào mùa hè, do thời tiết nắng nóng và bức bối do đó mọi người thường ít vận đông hơn. Cũng chính vì lý do này mà nhiều người bị táo bón - bụng đầy hơi, bụng dưới nhô ra và cảm thấy khó chịu toàn thân.

Trên thực tế, rau diếp thơm - ngồng rau diếp thơm chính là "chuyên gia" giải quyết vấn đề này. Lý do là bởi nó giàu chất xơ, có thể giúp "làm sạch" ruột. Nó còn được ví von là "chiếc chổi quét sạch ruột". Ăn một lượng ngồng rau diếp vừa phải mỗi ngày có thể dễ dàng đào thải chất cặn bã và giúp bụng dưới của bạn phẳng lì một cách nhẹ nhàng.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu với bạn 3 công thức nấu món ngon từ ngồng rau diếp thơm công thức rau xà lách. Chúng vừa đơn giản, nhanh gọn lại vừa ngon miệng. Cùng học ngay nhé!

1. Thịt ba chỉ xào ngồng rau diếp thơm

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ xào ngồng rau diếp thơm

2 phần ngồng rau diếp, 150g thịt ba chỉ, 1 cây tỏi tươi, muối, nước tương, dầu hào, nước cốt gà, dầu ăn.

Cách làm món thịt ba chỉ xào ngồng rau diếp thơm

Bước 1: Tước bỏ vỏ ngồng rau diếp thơm sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Tiếp theo lại xắt thành các lát hình thoi. Tiếp theo bạn rắc vào ngồng rau diếp thơm một chút muối tinh, trộn đều. Ướp ngồng rau diếp thơm trong khoảng 5 phút để loại bỏ bớt nước đồng thời giúp ngồng rau diếp giòn ngon hơn. Sau khi ướp xong rửa sạch lại với nước và để ráo. Tỏi tươi bạn lấy phần củ, bóc bỏ lớp vỏ già, sau đó đập dập các tép tỏi, băm nhỏ, để riêng. Phần lá tỏi tươi rửa sạch, cắt nhỏ.

Bước 2: Thịt ba chỉ bạn đem rửa sạch, thấm khô nước rồi thái lát mỏng. Tiếp theo cho thịt ba chỉ vào chảo, xào cho đến khi chảy mỡ ra thì thêm tỏi băm, gia vị và chút nước tương vào, xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó đổ ngồng rau diếp vào, nêm thêm chút gia vị, nước cốt gà, dầu hào, xào trên lửa lớn cho đến khi chín. Cuối cùng thêm lá tỏi tươi thái nhỏ, ớt (nếu thích ăn cay) vào, xào trong 30 giây và tắt bếp, lấy ra đĩa.

Mẹo cần biết:

Ướp muối là chìa khóa giúp ngồng rau diếp loại bỏ bớt nước và giòn hơn. Không nên xào thịt ba chỉ quá khô, hãy để lại chút mỡ để chúng thấm vào rau.

Cho lá tỏi tươi vào sau cùng để hương thơm lan tỏa, giúp món ăn thêm phần thanh mát, tốt cho hệ miễn dịch.

2. Ngồng rau diếp trộn

Nguyên liệu làm món ngồng rau diếp trộn

1 phần ngồng rau diếp, 5 tép tỏi, 1 quả ớt, một chút muối, dầu ăn, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường đường, 1 thìa canh giấm, 2 thìa nước lọc.

Cách làm món ngồng rau diếp trộn

Bước 1: Gọt bỏ vỏ ngồng rau diếp, rửa sạch rồi thái thành các lát, tiếp theo xắt sợi. Hoặc bạn có thể dùng dụng cụ nạo rau củ để bào sợi ngồng rau diếp. Lưu ý không nên xắt sợi quá mỏng vì sẽ khiến món ăn mất độ giòn ngọt.

Bước 2: Đặt nồi nước lên bếp, đun sôi sau đó thêm một chút muối và dầu ăn vào. Tiếp đó bạn cho ngồng rau diếp thái sợi vào chần trong khoảng 30 giây rồi vớt ra, để ráo nước.

Bước 3: Tỏi đập dập, băm nhỏ. Ớt loại bỏ hạt băm nhỏ. Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, ớt băm, nước mắm, đường, giấm và nước lọc vào, khuấy đều cho hòa quyện hoàn toàn là xong phần nước sốt trộn gỏi. Cho ngồng rau diếp đã chần vào thố rồi rưới nước sốt đã, trộn đều cho ngấm. Cuối cùng bạn cho ra đĩa, thêm chút vừng trắng và rau mùi lên trang trí là có thể thưởng thức.

Mẹo cần lưu ý:

Chần khoảng 30 giây là vừa đủ để tạo độ mềm cho rau mà vẫn giữ được độ giòn. Muối và dầu ăn cho vào khi chần là bí quyết giúp giữ màu xanh của nguyên liệu.

Lượng đường, nước mắm, giấm nên cân bằng để tạo vị hài hòa, bạn có thể giảm chút giấm nếu đường ruột nhạy cảm.

3. Chả giò ngồng rau diếp

Nguyên liệu để làm chả giò ngồng rau diếp và đậu phụ

1 phần ngồng rau diếp, cà rốt, váng đậu, 1-2 quả trứng gà, muối, đường, hành tây, tỏi, dầu mè, dầu ăn.

Cách làm món chả giò ngồng rau diếp

Bước 1: Gọt bỏ vỏ ngồng rau diếp sau đó rửa sạch rồi xắt thành sợi. Cà rốt gọt bỏ vỏ, xắt sợi tương tự ngồng rau diếp. Sau đó thêm chút muối vào ngồng rau diếp và cà rốt, trộn đều. Ướp trong khoảng 5 phút để loại bỏ bớt nước, giúp rau giòn hơn. Sau đó bạn rửa sạch lại với nước để loại bỏ vị mặn. Sau đó bạn vớt ra, nắm nhẹ để vắt bớt nước. Hành tây thái dạng sợi.

Bước 2: Cho ngồng rau diếp và cà rốt vào âu, thêm chút muối, đường, hành tây và dầu mè, trứng vào và trộn đều. Tiếp theo bạn trải lớp váng đậu ra mặt phẳng, cho lượng nhân vừa phải vào, cuộn lại. Dùng nước miết vào mép váng đậu để dính cuộn chả giò.

Bước 3: Đun nóng lượng dầu ăn thích hợp trong chảo. Khi dầu nóng thì cho chả giò ngồng rau diếp vào, chiên ở lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu thì vớt ra, để vào giấy thấm dầu. Sau khi rán xong, bạn cắt chả giò ngồng rau diếp thành từng miếng nhỏ và chấm cùng mayonnaise hoặc tương cà chua. Bạn cũng có thể pha chút nước chấm chua ngọt để thưởng thức cùng món ăn này nhé!

Mẹo cần lưu ý:

Bạn nên nhúng váng đậu vào nước ấm để làm mềm trước khi gói nem. Chiên ở lửa nhỏ để lớp vỏ váng đậu không bị cháy.

Cà rốt bổ sung dinh dưỡng và tăng cười màu sắc, và khi kết hợp với rau diếp, độ giòn tăng gấp đôi. Món ăn có lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong tươi mát. Trẻ em cũng rất thích ăn cà rốt, và chúng giúp giải độc đường ruột mà không hề hay biết.

Phần lớn chất xơ trong ngồng rau diếp nằm gần lớp vỏ, vì vậy đừng gọt vỏ quá sâu. Dù bạn nấu ngồng rau diếp theo cách nào, đừng nấu quá lâu để giữ được độ giòn, giúp giữ đưỡng chất đồng thời có tác dụng làm sạch đường ruột tốt hơn. Hãy luân phiên 3 cách nấu ăn này, và mỗi ngày dùng một lượng vừa phải ngồng rau diếp sẽ giúp duy trì nhu động ruột hoạt động đều đặn, làm phẳng bụng và giúp bạn trông thon gọn hơn khi diện các bộ trang phục mùa hè.