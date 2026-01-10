Tôi chưa bao giờ bị táo bón, hóa ra là vì thường xuyên ăn 3 món canh dễ nấu lại giúp dưỡng ẩm phổi

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác khó chịu là ngày nào cũng ngồi trên bồn cầu một hồi lâu, mặt cậu đỏ bừng vì cố nhịn, nhưng không đẩy được cạn bã ứ tắc ở đường ruột ra ngoài. Bụng lúc nào cũng cảm thấy đầy chướng hơi, khiến không muốn uống gì, và cảm thấy mệt mỏi, không có năng lượng. Tình trạng táo bón khó chịu này giống như việc nhấn "nút tạm dừng" trên cơ thể chúng ta, thật khó chịu.

Thực tế, để khắc phục vấn đề táo bón và khôi phục chức năng cơ thể bình thường, không phải lúc nào cũng cần dựa vào thuốc. Trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên chúng ta mang đến nhiều liệu pháp ăn uống đơn giản nhưng hiệu quả.

Món thứ 1: Canh đậu phụ trứng bắc thảo - Món "thanh lọc" giúp loại bỏ dầu mỡ và chống ngấy

Đậu phụ giàu protein thực vật và chất xơ, đặc biệt là đậu phụ non, có hàm lượng nước cao và có thể làm tăng thể tích và độ ẩm của phân, hoạt động như chất bôi trơn giúp dễ dàng đi ngoài hơn.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, trứng bắc thảo, được bảo quản bằng quy trình sử dụng vôi và các thành phần khác, được cho là có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Táo bón thường do nhiệt bên trong cơ thể gây ra, dẫn đến khô ruột. Trứng bắc thảo có thể trung hòa một phần nhiệt này, làm giảm tình trạng khô ruột tận gốc.

Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ non, 2 quả trứng bắc thảo, 1 cây hành lá, 2 tép tỏi, gia vị, tinh chất cốt gà, một chút nước tương, bột tiêu trắng, vài giọt dầu mè.

Cách làm món canh đậu phụ trứng bắc thảo

Bước 1: Cắt đậu phụ non thành từng miếng vuông nhỏ. Bóc vỏ trứng bắc thảo rồi thái thành dạng hạt lựu. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng. Sau đó thêm tỏi băm vào phi thơm rồi đổ lượng nước sôi vừa đủ vào. Khi nước sôi trở lại thì cho đậu phụ và trứng bắc thảo vào. Dùng thìa khuấy nhẹ để chúng không bị dính vào nhau.

Bước 2: Sau khi đun sôi một lúc thì nêm gia vị, tinh chất cốt gà, một chút nước tương và bột tiêu trắng Nêm nếm với muối, một chút nước tương nhạt và một chút tiêu trắng. Nếu thích bạn có thể đánh tan một quả trứng gà rồi từ từ đổ vào để tạo thành những dải trứng đẹp mắt. Sau đó tắt bếp, lấy canh ra tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới vài giọt dầu mè vào.

Món thứ 2: Canh mướp nấu thịt heo - "Trạm cấp nước" giúp thanh nhiệt và dưỡng ẩm cho da khô

Mướp có hàm lượng nước cực cao, khiến nó trở thành một "thần dược" dưỡng ẩm thực sự. Nó có vị ngọt và mát, có thể thanh nhiệt, tiêu đờm, làm mát máu và giải độc.

Đối với chứng táo bón do khô và nóng, mướp có thể bổ sung độ ẩm cho đường ruột một cách hiệu quả, làm giảm khô và giúp việc đi đại tiện không còn "khó khăn" nữa.

Nguyên liệu: 1-2 quả mướp, 150g thịt thăn heo, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh bột bắp, gia vị, vài lát gừng.

Cách là món canh mướp nấu thịt heo

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt heo thành các lát mỏng sau đó cho vào bát. Thêm rượu nấu ăn, nước tương và bột bắp vào trộn đều cùng thịt heo và ướp trong khoảng 15 phút. Gọt vỏ mướp và cắt thành từng miếng.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho vài lát gừng vào, sau đó thả mướp vào. Khi mướp mềm, dùng đũa gắp các lát thịt đã ướp vào và đảo nhanh để chúng không bị dính vào nhau. Khi các lát thịt đổi màu, thêm gia vị và một ít nước dùng gà để nêm nếm, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Món thứ 3: Canh rau và đậu phụ - Lựa chọn nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa

Cho dù là cải thìa, rau bina hay rau diếp, tất cả đều giàu chất xơ. Chất xơ này hoạt động như những chiếc bàn chải nhỏ, "quét sạch" chất thải trong ruột, thúc đẩy nhu động ruột và "quét sạch" phân tích tụ.

Nguyên liệu: 1 nắm rau bina, 1 hộp đậu phụ non (hoặc đậu phụ thường), 2 gốc hành lá thái nhỏ, gia vị, tinh chất cốt gà, vài giọt dầu mè.

Cách nấu món canh rau và đậu phụ

Bước 1: Cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhỏ. Loại bỏ gốc rau bina sau đó rửa sạch và cắt thành các khúc ngắn. Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho rau bina vào chần khoảng 2 phút, vớt ra.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào nồi, phi thơm gốc hành rồi đổ lượng nước sôi vừa phải vào. Cho rau đậu phụ cùng rau bina đã chần vào nấu đến khi mềm. Chỉ cần nêm thêm chút gia vị, tinh chất cốt gà và vài giọt dầu mè là đủ để làm nổi bật vị tươi ngon tự nhiên của các nguyên liệu.

Trên đây là 3 món canh ngon, nấu đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm sẽ giúp bạn "dọn dẹp" đường ruột, không bao giờ bị táo bón hành hạ nữa!