Suốt nhiều năm qua, Kate Middleton luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, kín đáo và chuẩn mực Hoàng gia. Người ta thường chỉ nhắc đến phong cách thời trang "công sở cao cấp" hay vai trò của một người mẹ, một vị Vương phi mẫu mực. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài duyên dáng ấy, hóa ra Kate lại cất giấu một tài năng đầy bất ngờ.

Gần đây, truyền thông Anh Quốc xôn xao trước thông tin: Vị Vương hậu tương lai đang được các thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới săn đón, mời hợp tác để xây dựng đế chế phong cách sống riêng. Nếu kế hoạch này thành công, không chỉ ngành công nghiệp nội thất được hưởng lợi mà vị thế của Kate trong "cuộc chiến ngầm" với Meghan Markle cũng sẽ được củng cố vững chắc. Nhưng việc kinh doanh này có vi phạm luật lệ nghiêm ngặt của Hoàng gia Anh?

Tài lẻ bất ngờ lộ diện

Từ trước đến nay, Kate Middleton luôn được ca ngợi là người có gu ăn mặc tinh tế, nhưng ít ai biết rằng, cô còn sở hữu một con mắt thẩm mỹ cực kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực nội thất và trang trí nhà cửa. Tài năng này của Kate chỉ thực sự được bộc lộ rõ ràng sau khi cô cùng Thân vương William chuyển đến biệt thự rừng Windsor.

Thay vì thuê nhà thiết kế đắt đỏ, Kate đã tự tay đảm nhận toàn bộ khâu lên ý tưởng, chọn đồ đạc, và phối màu cho căn nhà lịch sử này. Cô đã biến một dinh thự cổ kính, có phần nghiêm nghị trở nên ấm cúng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển sang trọng vốn có của Hoàng gia. Điều thú vị là, ngay cả Vương tử Harry - người vốn có mối quan hệ khá căng thẳng với anh chị dâu cũng từng phải thừa nhận trong cuốn hồi ký Spare (Người Thừa Kế) rằng, việc Kate tân trang Cung điện Kensington là "lộng lẫy" và "tuyệt vời". Từ một sở thích cá nhân, tài năng "biến hóa không gian" của Kate đã vô tình lọt vào mắt xanh của giới kinh doanh.

Các thương hiệu lớn "điên cuồng" săn đón

Tin tức Kate Middleton có thể bước chân vào thương trường đã khiến giới kinh doanh Anh Quốc gần như "phát sốt". Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia tiết lộ: "Các thương hiệu lớn đang liên hệ với Kate một cách điên cuồng. Họ không chỉ muốn cô hợp tác ra mắt dòng sản phẩm nội thất, mà còn muốn cùng cô xây dựng một công ty tư vấn thiết kế nội thất hoàn chỉnh".

Hiện tại, ít nhất ba thương hiệu nội thất hàng đầu đã gửi lời mời hợp tác với những điều khoản cực kỳ hấp dẫn. Lý do khiến các thương hiệu này sẵn sàng "đổ tiền" vào Kate không chỉ vì gu thẩm mỹ của cô mà còn vì giá trị thương hiệu không thể đong đếm bằng tiền. Với tư cách là Vương hậu tương lai, bất kỳ sản phẩm nào có dấu ấn của Kate đều được công chúng mặc định là đại diện cho phong cách và đẳng cấp Hoàng gia Anh. Đây là một sự bảo chứng về uy tín mà không một người nổi tiếng nào có thể sánh được. Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa danh tiếng, sự tín nhiệm và gu thẩm mỹ của Kate đảm bảo rằng bất kỳ dòng sản phẩm nào liên quan đến cô đều có thể tạo nên kỷ lục bán hàng.

"Cuộc chiến ngầm" giữa hai nàng dâu Hoàng gia

Kế hoạch của Kate không thể không khiến công chúng liên tưởng đến Meghan Markle - người cũng từng nung nấu ý định xây dựng đế chế phong cách sống của riêng mình. Sau khi rời Hoàng gia, Meghan đã ký hợp đồng tiền tỷ với các "gã khổng lồ" như Netflix và Spotify để xây dựng tập đoàn truyền thông Archewell, mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân.

Tuy nhiên, con đường kinh doanh của Meghan gần đây không mấy suôn sẻ, đỉnh điểm là việc hợp đồng với Spotify bị chấm dứt sớm, khiến dư luận hoài nghi về khả năng duy trì thương hiệu lâu dài của cô. Trong bối cảnh đó, việc Kate tiến vào cùng một "sân chơi phong cách sống" chắc chắn sẽ tạo ra một sự cạnh tranh ngầm. Một người trong nội bộ Hoàng gia thẳng thắn nhận xét: "Mọi người đều biết, bất kỳ nỗ lực tương tự nào từ Kate cũng sẽ làm lu mờ hoàn toàn các dự án phong cách sống có thể so sánh khác". Sự so sánh này có thể nghiệt ngã, nhưng nó phản ánh đánh giá của thị trường: Kate, với tư cách là thành viên đang tại vị và được công chúng yêu mến, sở hữu lợi thế lớn về sự ổn định và hình ảnh tích cực mà Meghan, người đã rời bỏ Hoàng gia, khó lòng đuổi kịp.

Phá vỡ quy tắc Hoàng gia hay tìm lối đi mới?

Mặc dù tiềm năng thương mại là rất lớn, nhưng để Kate chính thức trở thành một nữ doanh nhân thì không hề đơn giản. Theo truyền thống nghiêm ngặt, các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh không được phép trực tiếp tham gia vào các hoạt động thương mại để duy trì tính trung lập và phẩm giá Hoàng gia. Ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II quá cố, người rất giỏi kinh doanh các tài sản của mình, cũng chưa bao giờ ra mắt một thương hiệu cá nhân nào.

Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi. Dưới thời Vua Charles III, Hoàng gia đang tìm kiếm những phương thức hiện đại hóa. Các nhà phân tích cho rằng, nếu Kate có thể khéo léo biến các dự án thương mại thành các hoạt động từ thiện hoặc xã hội, bằng cách trích một phần lợi nhuận để ủng hộ các quỹ do Hoàng gia bảo trợ, điều này có thể mở ra một mô hình mới. Một chuyên gia Hoàng gia nhận định: "Đây không chỉ là vấn đề kiếm tiền. Đây là cách làm thế nào để Hoàng gia duy trì sự ảnh hưởng trong xã hội hiện đại, nhưng vẫn giữ được các giá trị truyền thống".

Trước những đồn đoán này, Điện Kensington vẫn giữ thái độ im lặng thường thấy. Nhưng theo các nguồn tin, Kate Middleton đang "hoàn toàn cởi mở" với những lời đề nghị hợp tác. Nếu thực sự quyết định tiến một bước, cô sẽ là thành viên cao cấp đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Anh vừa thực hiện các nhiệm vụ Hoàng gia, vừa sở hữu thương hiệu thương mại cá nhân.

Đây không chỉ là bước đột phá trong sự nghiệp của Kate mà còn là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự chuyển mình của Hoàng gia Anh trong thế kỷ 21. Trong thời đại mà ngay cả nhà Vua cũng phải tìm cách duy trì sự kết nối với công chúng, tài năng đa chiều của Kate chính là "quyền lực mềm" mà Hoàng gia đang cần. Công chúng đang nóng lòng chờ đợi xem, đằng sau tấm màn nhung của biệt thự rừng Windsor, Kate Middleton sẽ vẽ nên một tương lai mới như thế nào, vượt lên trên cả danh xưng Vương phi.