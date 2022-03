Lã Thanh Huyền - Cô bé 6 tuổi và hành trình nối dài sợi dây nhân ái bằng những hành động thiện nguyện

Đầu tháng 3, cô bé Lã Thanh Huyền (6 tuổi, học sinh trường mầm non Sakura Montessori Cầu Giấy) đã chủ động thuyết phục mẹ để sử dụng chính số tiền em có được và quyên góp cho dự án "Nuôi Em".



Bé Lã Thanh Huyền (6 tuổi, học sinh trường mầm non Sakura Montessori Cầu Giấy).

Số tiền này là phần thưởng mà Thanh Huyền đã nỗ lực giành được khi tham gia cuộc thi nói Tiếng Anh English Contest "Tet Holiday - Feel it your way" được tổ chức hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Ngay sau khi nhận được giải thưởng, cô bé nhỏ đã thuyết phục mẹ, trích phần lớn số tiền nhận được để nhận nuôi 2 em Lầu Mi Nu và Hoàng Văn Thò tại Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, để giúp các em có những bữa ăn no đủ, để các em có thể những cuốn vở, cây bút, tiếp tục con đường đến trường. Một phần nhỏ còn lại em sẽ giữ để chuẩn bị đồ dùng, sách vở cho năm học mới.

Đây là lần đầu tiên Thanh Huyền trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện. Dù số tiền không phải quá lớn, nhưng hành động và suy nghĩ của Thanh Huyền thật đáng tự hào. Cô bé đã được ba mẹ dạy phải luôn biết quan tâm, san sẻ với mọi người xung quanh. Và em cũng đã chứng kiến và đồng hành cùng với ba mẹ mình trong những chuyến thiện nguyện ở nhiều nơi. Bản thân mẹ em trước đó cũng đã tham gia dự án "Nuôi Em" và nhận nuôi một số em nhỏ.

Chính vì thế, Thanh Huyền có một trái tim tràn đầy tình yêu thương, biết chia sẻ và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ đồng trang lứa.

Chia sẻ về việc làm của cô con gái, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, mẹ của Thanh Huyền cho biết: "Gia đình rất ủng hộ khi con gái làm những việc tốt. Gia đình tôi cũng đã tham gia dự án này được một thời gian, và cũng mong truyền cảm hứng đó đến với cộng đồng, mà trước mắt là chính các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình.

Với tôi, việc dạy con trẻ những điều tử tế ngay từ khi còn nhỏ rất quan trọng. Đây có lẽ là trải nghiệm chưa từng có của con nhưng chắc chắn sẽ đem đến cho con nhiều bài học về tinh thần tương thân tương ái, biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và giá trị của tình yêu thương".

Thanh Huyền có một trái tim tràn đầy tình yêu thương.

"Xem trên TV, con thấy có rất nhiều bạn quần áo lấm lem, trời mùa đông lạnh mà không có tất đi, bữa cơm cũng không có thức ăn nên con rất thương các bạn.

Nên khi con biết mình cũng có tiền thưởng từ cuộc thi Tiếng Anh, con đã xin mẹ để đóng góp một phần nhỏ bé của mình giúp các bạn nhỏ ở vùng cao có những bữa ăn đầy đủ, được đi học như con ạ.", cô gái nhỏ chia sẻ.

DỰ ÁN NUÔI EM thuộc dự án Ánh Sáng Núi Rừng thực hiện bởi nhóm tình nguyện Niềm Tin và bảo trợ bởi Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia VVC (TW Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam). Dự án thực hiện từ 6/2015 với mục đích giúp các em nhỏ tại các trường điểm bản (các trường thường nằm sâu trong rừng, phương tiện đi lại khó khăn) no bụng, giữ chân các em đi học đều. Nhờ đó, làm giảm tỉ lệ bỏ học buổi chiều từ 80% xuống 5%, tỉ lệ học sinh đi học tăng 30%.

