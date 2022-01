Maeil Việt Nam nối dài sợi dây nhân ái bằng hành trình thiện nguyện

Maeil tại Việt Nam với đại diện là Công ty TNHH PTL International Vina lĩnh hội tinh thần, phương châm kinh doanh đó, luôn cố gắng nghiên cứu và đưa về thị trường Việt Nam những sản phẩm có chất lượng tối ưu nhưng phải đảm bảo tiêu chí phù hợp thói quen tiêu dùng và đời sống kinh tế người dân Việt.

Đứng trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19 trên phạm vi toàn cầu, song song với việc phát triển kinh doanh, Tập đoàn thực phẩm Maeil - Công ty TNHH PTL International Vina luôn mong muốn được góp một phần công sức trong việc giúp người dân Việt duy trì chất lượng cuộc sống hàng ngày, khắc phục khó khăn, đảm bảo sức khỏe để vượt qua đại dịch.

Với đối tượng hướng tới là phụ nữ Việt, với hy vọng đóng góp một phần nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe của phụ nữ Việt, đồng hành với họ trong giai đoạn thiêng liêng, nguy hiểm nhất của cuộc đời, giúp họ hoàn thành sứ mệnh mang đến cho đất nước những thế hệ tương lai hoàn toàn khỏe mạnh, tập đoàn Maeil và Công ty TNHH PTL International Vina đã lựa chọn sử dụng sản phẩm sữa bầu Maeil là sản phẩm chính để hiện thực hóa mong muốn của mình tại Việt Nam

Bằng những chương trình thiện nguyện xuyên suốt tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, với sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan y tế đầu ngành trên toàn quốc như Bệnh Viện phụ sản Hà Nội, Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, Bệnh Viện Phụ Sản Từ Dũ - Hồ Chí Minh, , 3600 suất quà của nhãn hàng Maeil trị giá hơn 700.000.000 VND dành cho các mẹ bầu Việt đã được đại diện công ty TNHH PTL International Vina trao gửi thông qua đại diện Ban giám đốc các Viện trong dịp Giáng Sinh 2021, và đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Mỗi hành trình thiện nguyện lại mang đến cho những người triển khai chương trình nhiều cảm xúc riêng.

Hoạt động thiện nguyện tại Bệnh Viện Từ Dũ- Hồ Chí Minh- hành trình thấm đẫm những giọt mồ hôi với một ngày trải nghiệm làm bác sĩ trong khu điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân F0, là những giọt nước mắt đồng cảm, xót xa cho những hoàn cảnh nơi đây đến những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã được sẻ chia niềm vui với họ trong ngày lễ Giáng sinh vô cùng đặc biệt.



Hoạt động Thiện nguyện tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội lại là hành trình mang đến niềm hy vọng, tin yêu, với những phần quà ý nghĩa nhằm giúp đỡ những thai phụ điều trị Covid tại trung tâm 2 của Viện với mong muốn đảm bảo dinh dưỡng cho từng bữa ăn, động viên tinh thần để các thai phụ sớm khỏe mạnh và trở về với gia đình.

Hoạt động tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương lại mang đến tinh thần mới, sức sống mới, sự quyết tâm sẵn sàng làm việc chuyên nghiệp và tận tâm trong việc hỗ trợ quá trình sinh nở của các y bác sĩ cho Thai Sản phụ tại các khu cách ly, điều trị Covid khiến Maeil thực sự tin tưởng và mong muốn được nối dài sự đồng hành này.

Đại diện tập đoàn Maeil cùng đội ngũ y bác sĩ trao tặng Sữa bầu Maeli cho sản phụ mắc COVID-19 tại bệnh viện Từ Dũ – Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đại diện nhãn hàng Maeil chia sẻ sự đồng cảm với những khó khăn mà hậu quả của đại dịch Covid-19 gây ra đồng thời chia sẻ tâm nguyện san sẻ sự mất mát và khó khăn cho các sản thai phụ trong giai đoạn này.

Với những hoạt động xuất phát từ Tâm, Maeil Việt Nam – PTL Vina mong muốn những món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn này sẽ như một sự động viên tới các thai sản phụ tại Việt Nam, giúp họ vững tâm kiên cường hơn. Đồng thời cũng thay lời cảm ơn, thể hiện sự cảm phục của mọi người dân Việt nói chung, tập đoàn Maeil- công ty PTL Vina nói riêng tới đội ngũ y bác sỹ, công nhân viên trong ngành y tế trên toàn quốc.

Maeil hi vọng các chiến sĩ áo trắng, sẽ luôn là ngọn lửa sáng, tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần làm việc quyết chiến, quyết thắng của mình trước đại dịch. Thông qua các chương trình, hoạt động đã và sẽ thực hiện, Maeil muốn nhắn nhủ rằng " trên con đường giành giật sự sống, bảo vệ sức khỏe cho thai sản phụ Việt của các bạn luôn có sự đồng hành của chúng tôi".

Ông Trần Danh Cường – Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Trung Ương chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid -19 đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đại diện nhãn hàng Maeil.

Hành trình thiện nguyện 2021 - 2022 của Maeil Việt Nam – PTL Vina tạm khép lại, chúng tôi hiểu sự đóng góp này vẫn chưa thể thấm tháp so với những mất mát, hậu quả, khó khăn, ảnh hưởng mà đại dịch mang tới. Tuy vậy, chúng tôi mong và tin sẽ nhận được những nụ cười của thai sản phụ Việt khi nhận được món quà nhỏ này.

Duy trì tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, Maeil Việt Nam- PTL Vina sẽ luôn cố gắng để đồng hành trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống của người dân Việt. Cầu chúc một năm mới bình an – an khang- thịnh vượng tới tất cả người dân Việt!

https://afamily.vn/maeil-viet-nam-noi-dai-soi-day-nhan-ai-bang-hanh-trinh-thien-nguyen-2022012412592939.chn