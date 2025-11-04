Cuối tháng 9, nam thanh niên đi bơi cùng bạn thì bị đuối nước. Lên bờ, tim và hơi thở của anh đều ngừng, nhân viên bể bơi cùng người dân lập tức ép tim, hô hấp nhân tạo sau đó chuyển cậu đến Bệnh viện Sóc Sơn. Tại đây, các bác sĩ đặt nội khí quản, khôi phục nhịp tim tạm thời, song chỉ ít phút sau, tim anh lại ngừng lần thứ hai.

Bệnh viện quyết định chuyển thẳng bệnh nhân tới Bệnh viện Thanh Nhàn. Trên đường đi, tim của nam thanh niên ngừng đập thêm lần nữa.

“Khi tiếp nhận, bệnh nhân hôn mê sâu, phổi trắng xóa, oxy máu gần như bằng 0. Nếu không can thiệp trong vài phút, chắc chắn sẽ tử vong”, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn nhớ lại. Ê-kíp trực khởi động ECMO – kỹ thuật được xem là “phao cứu sinh cuối cùng” trong hồi sức hiện đại.

Bác sĩ kiểm tra phim chụp não cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

ECMO ( tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể ) giúp bơm máu ra ngoài, lọc oxy rồi đưa trở lại cơ thể, tạm thời thay thế chức năng tim và phổi khi hai cơ quan này suy kiệt. “ECMO chỉ hiệu quả khi bệnh nhân được cấp cứu sớm và ép tim đúng kỹ thuật, bởi mỗi phút tim ngừng là não tổn thương thêm”, bác sĩ Hoa nói.

Anh trải qua bốn lần ngừng tim, ba lần ép tim ngoài lồng ngực , một lần trong quá trình ECMO. Các bác sĩ phải thay đến ba quả ECMO, kết hợp lọc máu, thở máy, truyền máu và điều chỉnh điện giải liên tục. “Cả ê-kíp gần như không ai rời phòng hồi sức suốt nhiều ngày. Ai cũng nghĩ: phải cứu được em, vì tuổi 19 còn quá trẻ để dừng lại”, bác sĩ Hoa xúc động.

Phổi của nam thanh niên bị viêm nặng do nước xâm nhập, nhiều thời điểm oxy tụt sâu, tiêu hóa xuất huyết phải nội soi tại giường. Dù vậy, cậu kiên cường hồi phục từng chút một. “Cứ mỗi lần tim đập đều hơn, chỉ số sinh tồn cải thiện, chúng tôi lại có thêm niềm tin", bác sĩ nói.

Sau gần ba tuần điều trị, anh dần tỉnh, có thể tự thở, nhận biết và giao tiếp bình thường. Điều kỳ diệu là cậu không hề để lại di chứng thần kinh, kết quả hiếm gặp trong y văn. “Phần lớn bệnh nhân ngừng tim lâu như vậy sẽ bị tổn thương não, thậm chí sống thực vật. Nam thanh niên tỉnh táo hoàn toàn, đó là thành quả của cấp cứu kịp thời và vận hành ECMO chuẩn xác”, bác sĩ Hoa chia sẻ.

Người mẹ bật khóc khi con trai tỉnh lại “con tôi ngừng tim bốn lần mà vẫn sống, đúng là phép màu. Các bác sĩ đã cứu con tôi như người thân”.