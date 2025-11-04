Nếu nhân sâm được ví như "vua của thảo dược" thì cá lại được coi là "vua của đạm lành". Không chỉ giúp duy trì cân nặng, tốt cho tim mạch, nhiều loại cá còn được y học cổ truyền và dinh dưỡng hiện đại ghi nhận có công dụng bổ thận, tăng cường sinh lực cho nam giới, đồng thời bổ máu, dưỡng khí cho phụ nữ. Trong đó, cá hô, cá vược và cá tầm là 3 cái tên nổi bật, vừa ngon vừa quý, lại chứa những dưỡng chất đặc biệt hỗ trợ sinh lý và sức khỏe giới tính.

1. Cá hô

Cá hô (còn gọi là "vua cá nước ngọt") là loài cá có kích thước lớn, thịt dày, thơm và chắc, từng được xem là sản vật quý trong các bữa yến tiệc cung đình xưa. Không chỉ ngon, cá hô còn được y học cổ truyền và dinh dưỡng học hiện đại đánh giá cao về khả năng bồi bổ sinh lực, đặc biệt là cho phái mạnh.

Theo Đông y, cá hô có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, cường gân cốt, ích tinh tủy, giúp cải thiện các triệu chứng thận hư, mỏi gối, đau lưng, sinh lực yếu. Trong khi đó, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy thịt cá hô rất giàu protein, acid amin, vitamin B12, kẽm và arginine, giúp:

- Tăng sản sinh testosterone tự nhiên, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam.

- Tăng lưu lượng máu tới thận và cơ quan sinh dục, giúp giảm mệt mỏi, tăng sức bền.

- Phục hồi cơ bắp và năng lượng sau làm việc hoặc luyện tập nặng.

Một số đầu bếp còn gọi cá hô là "cá đại bổ của quý ông", bởi chỉ cần một tô cháo cá hô nấu gừng hành hay cá hô hấp cách thủy với tỏi, kỷ tử là đã đủ ấm bụng, cường dương và tăng sinh lực. Với vị ngọt thanh, béo nhẹ, thịt cá hô không chỉ hợp với nam giới cần bồi bổ mà còn là lựa chọn lý tưởng cho người lớn tuổi muốn ăn ngon mà không lo béo.

2. Cá vược

Cá vược (còn gọi là cá chẽm, cá ba sa trắng ở một số vùng) được xem là loại cá giàu đạm nhưng ít béo, có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt tốt cho phụ nữ, người thiếu máu, sau sinh hoặc hay mệt mỏi.

Theo y học cổ truyền, cá vược có vị ngọt, tính ấm, không độc, tác dụng bổ khí huyết, dưỡng can thận, thông sữa. Nhiều thầy thuốc khuyên phụ nữ sau sinh hoặc người bị huyết hư nên ăn cá vược vì:

- Cá giúp bổ máu, cải thiện sắc mặt nhợt nhạt.

- Tăng cường tuần hoàn máu và tái tạo tế bào da, giúp da hồng hào, tươi sáng.

- Cung cấp omega-3, sắt và vitamin D - bộ 3 dinh dưỡng vàng giúp chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào và cân bằng nội tiết.

Đặc biệt, cá vược còn dễ chế biến: Cá vược hấp gừng, nấu canh chua, hay kho nghệ đều giúp giữ trọn hương vị tự nhiên, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ bụng, dễ tiêu, phù hợp cả với người ăn kiêng hoặc phụ nữ đang giảm cân.

3. Cá tầm

Cá tầm (sturgeon) được mệnh danh là "cá quý tộc", không chỉ bởi thịt ngon, mà còn vì trứng cá tầm (caviar) được coi là một trong những thực phẩm xa xỉ nhất thế giới. Tuy nhiên, xét về dinh dưỡng, phần thịt cá tầm cũng cực kỳ giá trị.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá tầm chứa dồi dào omega-3, DHA, EPA, vitamin A, D, E và selen, giúp:

- Tăng cường chức năng thận và hệ nội tiết nam giới, giảm nguy cơ yếu sinh lý.

- Bổ máu, kích thích sản sinh hồng cầu, rất tốt cho người thiếu máu, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh.

- Chống lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, nhờ lượng collagen tự nhiên cao trong thịt cá và da cá.

Trong Đông y, cá tầm được xếp vào nhóm thực phẩm "bổ tinh, dưỡng huyết, cường gân cốt", giúp cải thiện sinh khí, kéo dài tuổi xuân. Vì vậy, cá tầm thường được khuyên dùng cho cả nam giới yếu thận và phụ nữ da sạm, tóc khô, thiếu máu.

Ăn cá đúng cách để hấp thu trọn vẹn dưỡng chất

Dù giàu dinh dưỡng, cá vẫn cần được chế biến và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa tác dụng:

- Ưu tiên hấp, luộc, nướng giấy bạc thay vì chiên rán để giữ nguyên omega-3 và tránh tích mỡ xấu.

- Không ăn quá 3 bữa cá/tuần nếu đang mắc bệnh gút hoặc suy thận, vì cá chứa purin.

- Kết hợp cá với rau xanh, gừng, tỏi, nghệ hoặc chanh giúp tăng hấp thu sắt, giảm tanh và tốt cho tiêu hóa.

