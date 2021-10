Kỳ lạ người đàn ông bị sét đánh 7 lần liên tục, cơ thể tổn thương từ bên ngoài đến nội tạng vẫn không chết, được người ta mệnh danh là "vua lỳ đòn"

Sét là một hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhưng chứa nhiều bí ẩn mà khoa học bây giờ vẫn chưa nghiên cứu hết. Chúng thường xuất hiện trong những cơn mưa giông lớn, núi lửa… hoặc đôi lúc đang đẹp trời vẫn có tia sét ẩn hiện bất ngờ. Ngày nay do sự thay đổi của môi trường Trái đất nên sét cũng xảy ra nhiều hơn, gây nhiều thiệt hại cho tài sản lẫn con người.

Sấm sét luôn xuất hiện trong những cơn giông, hoặc kể cả khi trời quang mây tạnh vẫn có.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, tỷ lệ một người bị sét đánh sẽ rơi vào khoảng 1/280.000.000, phải gọi là cực hiếm hoặc gần như không thể. Thế nhưng trên thế giới đã ghi nhận trường hợp của một người đàn ông bị "thiên lôi" rượt đuổi, sét đánh tới 7 lần nhưng vẫn sống sót qua khỏi. Người ta còn đồn ông mắc một loại bệnh lạ thế giới có khả năng "hút tia sét".

Sét đánh liên tục 7 lần, kể ra khiến bao nhiêu người ngỡ ngàng

Người đàn ông này tên là Roy Cleveland Sullivan, sinh năm 1912 tại Greene County Virginia (Mỹ). Ông làm nhân viên kiểm lâm chuyên tuần tra hỏa hoạn tại Công viên quốc gia Shenandoah. Roy được mọi người mô tả là có thân hình rắn chắc với gương mặt to, giống với nam diễn viên Gene Hackman.

Chuyện ông bị sét đánh 7 lần đặc biệt đến mức được ghi tên trong sách Kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng quan trọng hơn con số 7 chính là việc ông vẫn còn sống sót sau những lần "trời đánh" ấy. Người ta phải khâm phục khi Roy kể lại những lần bị sét đánh như một trải nghiệm đứng giữa ranh giới sinh tử.

Ông Roy Cleveland Sullivan chụp ảnh lúc còn làm kiểm lâm và khỏe mạnh.

Lần đầu tiên ông bị sét đánh là vào tháng 4/1942, khi ấy Roy đã công tác tại công viên được 6 năm. Ông vô tình ở trong một tòa tháp báo cháy khi một cơn bão đột ngột kéo đến. Tòa tháp vừa mới xây, vẫn chưa được lắp cột thu lôi nên nó đã bị sét đánh khoảng 7-8 lần vào đêm đó.

Lúc này vì quá sợ hãi nên ông Roy quyết định rời khỏi tòa tháp. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì ông đã bị sét đánh trúng. "Tia sét đánh vào tôi tạo thành một vết cháy dài gần 2cm và phá hỏng ngón chân cái. Đôi ủng khi ấy đầy cả máu" – Roy kể lại.

Bẵng đi 30 năm sau, vào năm 1969, khi ông đang lái xe tải thì đột nhiên sét đánh vào 2 cây bên đường, sau đó đánh sang 1 cây khác đối diện. Xe của Roy lúc này đang ở giữa và mở cửa sổ nên vô tình bị tia sét đánh trúng, khiến ông bất tỉnh và làm chiếc xe tải lao sát tới rìa vách đá. Khi tỉnh lại, ông phát hiện mình đã mất sạch hoàn toàn lông mày và lông mi.

"Trời đánh" 2 lần vẫn chưa buông tha, một năm sau, khi ông Roy đang làm vườn thì sét đánh vào một máy biến áp gần đó và trúng vào vai trái. Cú sét đánh ấy khiến ông ngã nhào ra, bỏng nặng, để lại một vết sẹo vô cùng lớn trên lưng ông. Ai nhìn vào vết sẹo này cũng phải trầm trồ vì nó giống hệt "hoa sét".

Sét đánh tạo thành "hoa sét" xuất hiện trên lưng ông khiến mọi người phải ngạc nhiên.

Tiếp đến là lần thứ 4, thời tiết hôm đó chỉ mưa nhẹ và không có sấm sét. Tuy nhiên bầu trời bỗng vang lên một âm thanh lớn khiến tai ông rung bần bật, tới lúc nghe lại được thì ông phát hiện tóc mình đang bốc cháy. Ông Roy cố dùng áo khoác trùm lên đầu để dập lửa nhưng không được, cuối cùng đành phải chạy thật nhanh vào nhà tắm nhưng vẫn không thể cúi người xuống vòi nước nên đã sử dụng khăn giấy ướt.

Tới lúc này thì ông Roy đã phát hoảng và sợ hãi trước những cơn bão. Vào ngày 7/8/1973, khi đang lái xe trên đường và thấy một đám mây giông sắp đến, ông đã cố gắng chạy xe thật nhanh để thoát khỏi đó. Tuy nhiên, lúc ông nghĩ mọi thứ đã an toàn nên quyết định xuống xe xem tình hình thì đã bị… sét đánh lần thứ 5.

"Lần này tôi đã chứng kiến tận mắt tia sét từ trên trời giáng xuống thẳng vào tôi. Lửa lan từ vai trái xuống chân, lan qua chân phải và bùng lên dữ dội phía dưới đầu gối. Tôi đã chạy thật nhanh đến xe và dùng nước phòng hộ dội thẳng lên người mới thoát khỏi" – Ông Roy trải lòng.

Ông Roy Cleveland Sullivan chụp ảnh trong những ngày cuối đời.

Lần thứ 6 ông Roy bị sét đánh là vào năm 1976, khi ông đang đi bộ dọc theo đường mòn công viên. Sau đó 5 tháng thì ông về hưu, tuy nhiên "thiên lôi" có lẽ vẫn không muốn buông tha người đàn ông tội nghiệp này. Vào 25/6/1977, ông Roy đang câu cá ngoài sông thì đột nhiên bị sét đánh. Lần cuối cùng này đã đốt cháy ngực và dạ dày của ông, sau đó thì gây mất thính lực một bên tai.

Dù trải qua tận 7 lần sét đánh như vậy nhưng ông Roy vẫn toàn mạng và sống bình thường. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông Roy đã kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 71, bằng cách dùng súng tự bắn vào bụng. Khi ấy người vợ vẫn nằm bên cạnh nhưng tận vài giờ sau mới phát hiện ông đã mất. Lý do khiến ông quyết định tự sát tới hiện nay vẫn chưa ai rõ.

Khi bị sét đánh thì cơ thể phải chịu tác động ra sao?

Hầu như mọi người đều tin rằng bị sét đánh đồng nghĩa với cái chết, tuy nhiên thực tế đã chứng minh khoảng 90% người Mỹ bị sét đánh vẫn còn sống. Nhưng điều đáng buồn là những người này đều phải chịu những thương tật vĩnh viễn, nếu may mắn thì có thể chữa khỏi.

Tia sét khi đi vào cơ thể người sẽ để lại những vết thương sâu và gây bỏng cấp độ 3. Tóc và quần áo nạn nhân có thể bị cháy xém và bắt lửa nhanh, thậm chí là rách tả tơi do sức giãn nở của không khí xung quanh tia sét. Nhiệt độ cơ thể lúc này sẽ tăng lên đến 27.700 độ C (nóng gấp 5 lần bề mặt của mặt trời).

Hình ảnh cơ thể một người từng bị sét đánh nhưng may mắn sống sót.

Nếu nạn nhân đang đeo những đồ vật kim loại (chẳng hạn như nhẫn, dây chuyền…) thì chúng sẽ hình thành dòng điện, sau đó tăng nhiệt và đốt cháy làn da. Lúc này các mạch máu sẽ bị phá vỡ do sự phóng điện và nhiệt độ cao, tạo thành "hoa sét" trên da gọi là Lichtenberg.

Mỗi một tia sét mang từ 1-10 tỷ jun năng lượng, có thể cung cấp cho bóng đèn 100 Watt sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng. Nếu lượng điện này đi vào cơ thể, chúng sẽ làm cản trở hoạt động của phổi, tim, hệ thần kinh… và có thể dẫn đến ngừng tim. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người bị sét đánh tử vong ngay sau đó.

Bên cạnh đó, sét cũng gây co giật, tổn thương não, ngừng thở và liệt cơ thể vĩnh viễn nếu không may. Còn nếu may mắn sống sót thì nạn nhân cũng phải đối mặt với những chứng rối loạn thần kinh suốt quãng đời còn lại. Theo thế giới ghi nhận, có người sau khi bị sét đánh đã thay đổi hẳn tâm trạng, thay đổi nhân cách, mất trí nhớ hoặc co giật mãn tính…

Cần làm gì để tránh bị sét đánh?

Khi gặp mưa giông, sấm sét thì việc xử lý kịp thời và đúng cách có thể tránh được rủi ro không đáng có, giảm thiểu mất mát về người cũng như thiệt hại về vật chất. Vậy nên nếu gặp thời tiết nhiều sét, bạn nên tuân thủ một vài cách sau để bảo vệ an toàn cho bản thân:

- Tất cả mọi người đều nên chủ động nắm trước thông tin thời tiết qua báo đài, internet để dễ dàng xử lý.

- Khi trời sắp xảy ra giông thì nên chạy vào nhà ngay. Khi ở trong nhà thì cần tránh xa cửa sổ, tránh các chỗ ẩm ướt và hạn chế dùng điện thoại trừ các trường hợp cần thiết. Đặc biệt cần rút tất cả các phích cắm của thiết bị điện tử trong nhà.

- Nếu lỡ đang ở ngoài trời thì cần tìm ngay chỗ trú ẩn. Nếu xung quanh không có thì cần tránh xa các cây cao, không được đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người. Ngoài ra bạn cũng không nên đứng cạnh cột điện hoặc đường dây tải điện… vì đây cũng là những nơi dễ bị sét đánh hay dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm.

- Nếu bạn cảm thấy tóc mình bỗng dưng dựng ngược lên (như cảm giác tê điện khi sờ vào TV) thì phải cảnh giác vì bạn có thể bị sét đánh bất kỳ lúc nào. Cần lập tức cúi xuống và lấy tay che tai.

T/H