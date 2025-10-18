Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị này lại là tình huống có thật, được bác sĩ Trần Ngọc Hân , chuyên khoa Tiết niệu (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo lời vị bác sĩ, có không ít nam giới gửi tin nhắn hỏi ông trong tâm trạng hoảng loạn: “ Bác sĩ ơi, sao tinh dịch của tôi có máu? Có phải do quan hệ quá nhiều hay là bị ung thư rồi?”.

Bác sĩ Trần giải thích, tinh dịch bình thường có màu trắng đục như sữa , nên khi bất ngờ “thấy đỏ”, đàn ông nào cũng hoảng. Tuy nhiên, ông khuyên không nên quá lo lắng, vì trong phần lớn trường hợp, đây không phải dấu hiệu ung thư , mà chủ yếu do viêm nhiễm hoặc tổn thương tạm thời ở cơ quan sinh dục.

Theo thống kê y học, hiện tượng này thường gặp ở nam giới từ 30 đến 40 tuổi . Nếu được điều trị bằng kháng sinh đúng cách, phần lớn sẽ khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo nếu tình trạng kéo dài hoặc kèm tiểu ra máu , người bệnh cần đi khám ngay để loại trừ nguy cơ u, viêm tuyến tiền liệt hay rối loạn đông máu.

Ông Trần cho biết, chỉ khoảng 2-5% trường hợp tinh dịch lẫn máu liên quan đến ung thư. Còn lại, hiện tượng này xuất phát từ 7 nguyên nhân chính :

- Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc cơ quan sinh dục (bao gồm cả bệnh lây qua đường tình dục).

- Bệnh lý tuyến tiền liệt như viêm, phì đại hoặc ung thư tuyến tiền liệt.

- Viêm tinh hoàn hoặc viêm mào tinh hoàn .

- Tổn thương túi tinh hoặc ống dẫn tinh do viêm, có nang, sỏi hoặc tắc nghẽn.

- Chấn thương kể cả chấn thương y khoa như sinh thiết tuyến tiền liệt qua trực tràng.

- Bệnh lý toàn thân, rối loạn đông máu, huyết áp cao hoặc tiểu đường nặng.

- Nguyên nhân không xác định rõ chiếm tới 50-60% các trường hợp.

Cách phòng ngừa

Bác sĩ khuyên nam giới duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng và vận động quá sức . Không nên ngồi xe máy hoặc ép vùng đáy chậu quá lâu, cũng không nên “nhịn” hoặc quan hệ quá dày đặc.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Hứa Lam Phương , chuyên nghiên cứu về sức khỏe sinh sản nam giới Đài Loan (Trung Quốc), gợi ý một cách đơn giản để tự kiểm tra tinh hoàn: “Chỉ cần trong lúc tắm, dùng tay nhẹ nhàng kiểm tra xem có khối u, sưng đau hoặc cảm giác bất thường nào không”. Việc tự kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề như viêm, u nang hay ung thư tinh hoàn.

Nguồn và ảnh: HK01