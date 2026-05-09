Kỳ dị loài tôm có hình thù như "chiếc mũ", đêm xuống mới xuất hiện, giá lên đến 1,5 triệu đồng/kg

Về mặt sinh học, tôm mũ ni là loài giáp xác có 10 chân, thường sinh sống tại các vùng biển ấm ở độ sâu hàng chục mét, nơi có nhiều rạn san hô và đá ngầm. Trong đó, các khu vực như Mũi Né, Côn Đảo hay Phú Quốc được đánh giá là nơi có điều kiện tự nhiên lý tưởng nhất để loài tôm này sinh trưởng và cho chất lượng thịt thơm ngon hàng đầu.

Tôm mũ ni là loài giáp xác có 10 chân, thường sinh sống tại các vùng biển ấm ở độ sâu hàng chục mét, nơi có nhiều rạn san hô và đá ngầm.

Tờ Người đưa tin dẫn lời chia sẻ của anh Thành Nam, một ngư dân tại phường Mũi Né, sở dĩ loài này được gọi là “tôm mũ ni” bởi phần đầu của chúng to và bè rộng, trông rất giống chiếc mũ ni vốn thường dùng để che kín tai và gáy.

Tại một số địa phương khác, chúng còn được biết đến với tên gọi là “tôm vỗ” do một đặc tính thú vị là khi bị bắt lên khỏi mặt nước, phần đuôi tôm sẽ xòe ra, thân co lại rồi bất ngờ đập mạnh vào phần bụng phía trước, tạo ra âm thanh nghe như tiếng vỗ tay.

Anh Nam cũng cho biết thêm rằng tôm mũ ni hoàn toàn được khai thác từ môi trường tự nhiên, thường vào mùa cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm.

Ở thị trường Việt Nam hiện nay có ba loại chính bao gồm tôm mũ ni trắng, đen và đỏ. Trong số đó, tôm mũ ni trắng là loại phổ biến nhất; tôm mũ ni đen có sản lượng ít hơn, còn quý hiếm và đắt giá nhất chính là tôm mũ ni đỏ.

Tôm mũ ni hoàn toàn được khai thác từ môi trường tự nhiên, thường vào mùa cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm.

Để đánh bắt được loài này, ngư dân thường dựa vào tập tính sinh hoạt của chúng. Vào ban ngày, tôm thường ẩn náu trong các hang hốc, vách đá hoặc vùi mình dưới cát, nhưng khi đêm xuống, chúng mới rời hang để đi tìm thức ăn. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để ngư dân ra khơi buông lưới.

Về giá thành, tùy vào kích cỡ và thời điểm mà tôm mũ ni trắng và đen được bán với giá dao động từ 750.000 đến 950.000 đồng/kg cho loại size từ 5 đến 6 con mỗi ký. Riêng tôm mũ ni đỏ có giá trị cao hơn hẳn, rơi vào khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng/kg.

Theo VietNamnet, tôm mũ ni có thể chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn, điển hình như món nướng bơ chanh đầy lôi cuốn. Nguyên liệu cho món này gồm có tôm mũ ni, bơ tan chảy, tỏi băm, chanh và ớt. Sau khi rửa sạch tôm, người chế biến dùng kéo cắt đôi thân tôm rồi thoa đều hỗn hợp bơ, nước cốt chanh, tỏi, hạt tiêu và ớt lên mặt thịt, sau đó cho vào lò nướng. Khi phần thịt chuyển sang màu trắng và vỏ tôm đổi sang màu cam rực rỡ là lúc tôm đã chín.

Nếu không sử dụng lò nướng, thực khách có thể thưởng thức món tôm mũ ni chiên bơ tỏi cũng ngon miệng không kém. Tôm sau khi mua về được rửa sạch, chẻ đôi phần lưng rồi chiên vàng đều. Tiếp đó, đầu bếp làm tan chảy bơ trên chảo, phi thơm tỏi băm, thêm nước cốt chanh và nêm nếm gia vị muối, tiêu cho vừa miệng để làm nước sốt.

Cuối cùng, cho tôm đã chiên vào hỗn hợp sốt, rưới đều để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt. Món ăn này sẽ đạt hương vị tuyệt vời nhất khi được dùng kèm với nước chấm tiêu chanh.

Tôm mũ ni có thể chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn

Bên cạnh đó, món tôm mũ ni hấp mộc nhĩ trắng cũng là một lựa chọn tinh tế với màu hồng tươi, thịt tôm dai mềm, thơm phức và ngọt lịm. Cách chế biến món này khá đơn giản khi chỉ cần ướp gia vị cho tôm, đem hấp đến khi gần chín thì cho thêm mộc nhĩ trắng vào đun thêm khoảng 3 phút.

Tuy nhiên, đơn giản nhất và giữ được hương vị tự nhiên đậm đà nhất vẫn là món tôm mũ ni hấp sả. Do tôm mũ ni có lớp vỏ rất cứng nên trong quá trình chế biến các món cần nêm nếm, người ta thường cắt đôi thân tôm để phần thịt bên trong dễ dàng thấm thía gia vị, giúp món ăn trở nên đậm đà hơn.

Hiện nay, tôm mũ ni không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn được vận chuyển đến khắp các tỉnh thành, trở thành một loại đặc sản lạ miệng thu hút những thực khách sành ăn trên cả nước.

Tôm mũ ni hiện trở thành một loại đặc sản lạ miệng thu hút những thực khách sành ăn trên cả nước.

Nhiều người tiêu dùng cho biết, nhờ có hệ thống vận chuyển hiện đại cùng quy trình bảo quản nghiêm ngặt nên dù tôm được đưa tới các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, sản vật này vẫn giữ trọn vẹn độ tươi ngon như khi vừa mới được đánh bắt dưới biển sâu.