Thứ bạn hay bỏ đi này chính là "gia vị thần thánh" giúp nồi nước dùng trong veo và có màu hổ phách tuyệt đẹp

Khi nấu nướng, hầu hết chúng ta đều có thói quen bóc lớp vỏ khô bên ngoài của hành tây và vứt ngay vào thùng rác. Thế nhưng, nếu bạn biết rằng các đầu bếp tại những nhà hàng Âu cao cấp lại "nâng niu" những mảnh vỏ này như một loại gia vị quý giá, chắc chắn bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Hóa ra, lớp vỏ nâu óng ả ấy chính là "chìa khóa" tạo nên màu hổ phách quyến rũ và độ trong vắt cho nồi nước dùng.

Nhiều người thường dùng nước hàng (nước màu) hoặc thực phẩm màu để tạo sắc vàng cho nước dùng, nhưng cách này dễ làm nước bị đục hoặc ám mùi đắng. Vỏ hành tây chính là giải pháp "0 đồng" giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề này.

Tại sao vỏ hành tây lại là "báu vật" trong nồi nước dùng?

Vỏ hành tây không chỉ là lớp màng bảo vệ, nó chứa đựng những đặc tính mà thịt hay xương không có được:

Chất tạo màu tự nhiên: Lớp vỏ hành tây giàu Quercetin và các sắc tố tự nhiên. Khi đun sôi, chúng tiết ra màu vàng nâu trong trẻo, giống hệt màu hổ phách, giúp nước dùng trông vô cùng cao cấp và hấp dẫn.

Chất làm trong nước: Các hợp chất trong vỏ hành có khả năng giúp kết tủa một số tạp chất lơ lửng, giúp nước dùng sau khi lọc trở nên trong veo như pha lê.

Hương thơm tinh tế : Khác với phần ruột hành đôi khi hơi nồng, vỏ hành mang lại mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt thanh và rất "sâu", giúp khử mùi tanh của xương cực kỳ hiệu quả.

Cách sử dụng vỏ hành tây đúng chuẩn "đầu bếp"

Để tận dụng tối đa lợi ích từ vỏ hành tây mà vẫn đảm bảo vệ sinh, bạn hãy làm theo các bước sau:

Chọn lọc và làm sạch : Chỉ lấy lớp vỏ khô, sạch, không bị nấm mốc hay dính bùn đất. Rửa nhẹ nhàng dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn.

Thời điểm cho vào nồi : Bạn không cần cho vỏ hành ngay từ đầu. Hãy đợi khi nồi nước dùng đã được hớt sạch bọt, lúc này mới thả vỏ hành vào.

Kỹ thuật hầm : Cho vỏ hành vào một chiếc túi lọc thực phẩm hoặc thả trực tiếp nếu bạn định lọc nước dùng sau khi nấu. Chỉ cần hầm khoảng 30 - 45 phút là nước đã lên màu cực đẹp.

Vớt bỏ: Sau khi nước dùng đã đạt được màu sắc và hương vị ưng ý, hãy vớt vỏ hành ra ngay. Đừng để quá lâu (trên 2 tiếng) vì có thể làm nước dùng hơi có vị nhặng đắng nhẹ.

Những công dụng bất ngờ khác của vỏ hành tây

Không chỉ dừng lại ở nồi nước dùng, vỏ hành tây còn là "trợ thủ" đắc lực trong nhiều việc khác:

Nhuộm màu trứng: Nếu muốn có những quả trứng luộc màu nâu đỏ óng ả để bày biện mâm cỗ lễ, hãy luộc trứng cùng với thật nhiều vỏ hành tây.

Trà vỏ hành: Ngâm vỏ hành sạch trong nước sôi để làm trà. Đây là thức uống giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ hạ huyết áp rất tốt.

Để nước dùng có màu hổ phách nhưng vẫn giữ được độ thanh, bạn nên kết hợp vỏ hành tây với một vài miếng gừng nướng và hành tím nướng. Bộ ba này sẽ tạo nên một tầng hương vị "quyền lực" mà không một loại hạt nêm hay gia vị công nghiệp nào có thể thay thế được.

Nấu ăn ngon đôi khi bắt đầu từ việc học cách trân trọng những gì chúng ta định vứt đi. Lần tới, khi đứng trước củ hành tây, hãy giữ lại lớp vỏ và thử nghiệm bí kíp này. Bạn sẽ phải kinh ngạc khi thấy nồi nước dùng của mình lột xác thành một "tác phẩm nghệ thuật" trong veo và óng ánh đấy!