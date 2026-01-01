Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên chọn màu sơn tông nóng hay lạnh, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Sau 15 năm sống trong nhiều căn hộ chung cư tại Trung Quốc, anh Trần (43 tuổi, làm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, sống tại Thâm Quyến) cho biết một trong bài học nhận được là chọn màu sơn tường thế nào cho phù hợp. Theo anh, việc chọn đúng tông màu sơn nóng hay lạnh không chỉ quyết định cảm giác sống hàng ngày, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh khoản của căn hộ khi cần bán lại.

Khi mới mua căn hộ đầu tiên, anh Trần từng chọn màu sơn theo sở thích cá nhân. “Lúc đó tôi thích cảm giác mới lạ, nên chọn những gam màu khá đậm và cá tính. Ở được một thời gian thì thấy đẹp thật, nhưng càng sống lâu càng cảm giác nặng nề”, anh kể.

Sau vài lần chuyển nhà và sửa sang lại không gian sống, anh nhận ra màu sơn không chỉ để “đẹp khi nhìn”, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng, sinh hoạt và cả cảm nhận về diện tích. “Cùng một căn hộ, chỉ cần đổi tông màu sơn, cảm giác rộng – hẹp, sáng – tối đã khác hẳn”, anh nói.

Tông màu nóng: ấm áp nhưng dễ gây bí nếu dùng sai

Theo anh Trần, tông nóng như be, vàng nhạt, cam nhạt hay nâu sáng thường tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Với những căn hộ có ánh sáng tự nhiên tốt, tông nóng giúp không gian trở nên dễ chịu, đặc biệt phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, anh cũng cho rằng với tông nóng, nếu dùng màu quá đậm hoặc phối không khéo, căn hộ sẽ nhanh bí, nhất là vào mùa hè. Gia chủ sống lâu trong không gian đó rất dễ có cảm giác ngột ngạt. Trong 15 năm trải nghiệm, anh từng sơn toàn bộ căn hộ bằng gam vàng đậm, để rồi chỉ sau hai năm đã phải sơn lại vì cảm thấy không thoải mái.

Những tông màu quá nóng tạo ra cảm giác bồn chồn, thậm chí là căng thẳng cho người sống trong không gian đó

Tông màu lạnh: hiện đại, thoáng đãng nhưng cần tiết chế

Ngược lại, tông lạnh như trắng, xám nhạt, xanh nhạt hay ghi sáng mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại và “mát mắt”. Anh Trần cho biết những căn hộ sử dụng tông lạnh thường cho cảm giác rộng rãi hơn, đặc biệt phù hợp với chung cư diện tích vừa và nhỏ.

“Tông lạnh giúp phản xạ ánh sáng tốt, nhìn vào thấy nhà sáng và sạch. Với người trẻ, đây là lựa chọn khá an toàn”, anh nói. Tuy nhiên, nếu lạm dụng tông lạnh quá mức, không gian lại trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống, nhất là vào mùa đông.

Theo anh, sai lầm phổ biến là sơn toàn bộ nhà một màu trắng lạnh mà không có điểm nhấn. “Ở ngắn ngày thì thấy ổn, nhưng sống lâu sẽ cảm giác nhà như phòng trưng bày, thiếu hơi ấm gia đình”, anh nhận xét.

Màu trắng tinh, trắng lạnh có thể biến phòng khách của bạn trở nên lạnh lẽo, vô hồn

Từ kinh nghiệm cá nhân, anh Trần cho rằng việc chọn màu sơn nên dựa trên ánh sáng tự nhiên, diện tích căn hộ và thói quen sinh hoạt. Với căn hộ thiếu sáng, tông sáng trung tính hoặc hơi ngả ấm sẽ giúp không gian dễ chịu hơn. Với căn hộ nhiều ánh sáng, có thể linh hoạt giữa tông lạnh chủ đạo và điểm xuyết tông nóng.

Theo anh, chung cư là không gian khép kín, con người sống trong đó nhiều giờ mỗi ngày. Vì vậy, màu sắc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sống. “Đôi khi, sống sướng hay không lại bắt đầu từ một quyết định rất nhỏ: chọn đúng tông màu sơn”, anh kết luận.

Sau nhiều lần chuyển nhượng các căn hộ, điều khiến anh Trần bất ngờ nhất là màu sơn còn ảnh hưởng lớn đến khả năng bán nhà. “Với những căn hộ tôi từng bán lại, căn nào dùng tông trung tính, dễ nhìn thì luôn được hỏi mua nhanh hơn”, anh chia sẻ.

Theo anh, người mua nhà thường khó hình dung không gian nếu màu sơn quá cá tính. Ngược lại, các gam trung tính nhẹ nhàng giúp người xem dễ tưởng tượng việc dọn vào ở. “Sơn lại tốn tiền, nên người mua luôn ưu tiên những căn có màu dễ chấp nhận”, anh nói.

Theo Toutiao