Tôi mua một căn hộ góc và sau hai năm sống ở đó, tôi hoàn toàn suy sụp, cảm giác vô cùng bế tắc

Giữa lúc thị trường nhà đất đang giảm nhẹ và giao dịch nhộn nhịp trở lại, người quen của tôi nhắn một câu khiến rất nhiều người mua nhà phải suy nghĩ: “Trong một tầng có 4–6 căn, nên mua căn góc hay căn giữa thì tốt hơn?”.

Câu hỏi nghe đơn giản, nhưng đằng sau là vô số trải nghiệm trái ngược mà người mua nhà mới hiểu khi… đã lỡ xuống tiền. Tôi từng chọn căn hộ góc – căn số 1 trong sơ đồ tiêu chuẩn – và tưởng mình mua được “nhà vàng”. Nhưng sau hai năm, tôi suy sụp thật sự.

Dưới đây là những điều không ai nói trước.

Vì sao nhiều người hối hận khi mua căn góc?

1. Nắng quá nhiều – nóng đến mức mất kiểm soát

Tôi từng nghĩ “càng nhiều ánh sáng càng tốt”, nhưng căn góc nhận nắng từ sáng tới gần 6 giờ chiều, từ phòng khách tới bếp. Nhà nóng như cái lò, mùa hè bật điều hòa cả ngày mà vẫn hầm hập.

- Rèm cản sáng? Lắp rồi mới biết: nhà tối như hầm, phải bật đèn cả ngày → tiền điện tăng vọt.

- Đồ gỗ trong nhà phai màu, cong vênh chỉ sau hai mùa nắng.

- Mùa sáng hướng Đông: 5–6 giờ là nắng chiếu thẳng mặt, ngủ nướng cũng là ước mơ xa xỉ.

Một cư dân từng viết: “Mua căn góc vì sáng đẹp, ai dè sáng quá thành cực hình.”

2. Cách nhiệt quá kém – mùa đông như phòng đá, mùa hè như phòng xông hơi

Do có hai mặt tường tiếp xúc trực tiếp với nắng – mưa – gió, căn hộ góc nóng hơn và lạnh hơn căn giữa rất nhiều.

- Mùa đông: phòng ngủ 14°C dù bật sưởi.

- Mùa hè: tường nóng rực, điều hòa chạy liên tục vẫn không mát.

- Hệ quả: tiền điện – tiền sưởi – tiền bảo trì tăng lên gấp đôi.

3. Thấm tường – mốc – ẩm: Ác mộng của nhà góc

Tôi đã sốc khi tường phía Bắc bắt đầu ẩm, rồi mốc đen sau vài trận mưa lớn. Các bức tường ngoài có diện tích tiếp xúc mưa gió lớn hơn, nên rất dễ:

- nứt chân chim;

- thấm nước theo mùa;

- mốc tường, mốc nệm, mốc rèm.

Mỗi năm tôi phải chống thấm lại một lần – toàn tự bỏ tiền, còn ban quản lý thì “để em ghi nhận”. Sống thêm 1 năm nữa, tôi hiểu mình phải… dọn đi.

Dù có nhiều nhược điểm, căn góc không phải là “vứt đi hoàn toàn”

Căn góc vẫn có những lợi thế mà nhiều người thích:

1. Ít ồn hơn căn giữa

Chỉ có hàng xóm một phía, nên tiếng TV, trẻ con chạy nhảy hay kéo ghế gần như không nghe thấy. Thang máy cũng xa → bớt ồn – bớt phiền.

2. Tầm nhìn rộng và thoáng

Nếu view đẹp, căn góc nhìn được cả bình minh lẫn hoàng hôn. Nhà góc thường có 2–3 mặt thoáng, nhìn “sang” hơn thật.

3. Ban công rộng

Căn góc thường có ban công to, dễ trồng cây, phơi đồ, đặt bàn ghế thư giãn.

Nhưng ưu điểm chỉ hữu dụng nếu bạn xử lý được nhược điểm – điều không hề rẻ.

Nếu bạn vẫn muốn mua căn góc, đây là các điều bắt buộc phải làm

1. Chống thấm tường ngoài (bắt buộc)

Không chần chừ. Không đợi thấm rồi mới sửa. Phải chống thấm ngay từ đầu bằng lớp phủ chuyên dụng.

2. Làm thêm lớp cách nhiệt

Giúp giảm nóng – lạnh và tiết kiệm điện. Chi phí không nhỏ nhưng cần thiết.

3. Trang bị hệ thống che nắng tốt

Rèm cản sáng 2 lớp hoặc rèm tổ ong; film cách nhiệt cửa sổ.

4. Chọn đồ nội thất chống tia UV

Giúp giảm phai màu – cong vênh.

Vậy có nên mua căn góc không?

Sau hai năm trải nghiệm, tôi thành thật mà nói:

- Nếu tài chính hạn chế → đừng mua: Chi phí phát sinh cao hơn bạn tưởng rất nhiều.

- Nếu ở miền Nam → đỡ hơn một chút: Ít mưa nên ít thấm, nhưng nắng vẫn gay gắt.

- Nếu ở miền Bắc → phải cân nhắc kỹ: Độ ẩm cao, mưa lớn, tường rất dễ xuống cấp.

Căn góc không phải luôn xấu. Nhưng nếu bạn thích sự ổn định, dễ sống, chi phí thấp và ít rủi ro, căn giữa chắc chắn an toàn hơn.