Ba năm trả phí tầng cao như “ném tiền qua cửa sổ”: Chỉ khi dọn về nhà cũ, tôi mới thấy được sống thật sự

Năm ngoái, em họ tôi quyết định bán căn hộ cao tầng – nơi cô sống ở tầng 33, ở Thiểm Tây, Trung Quốc – để chuyển về căn hộ cũ bảy tầng có cầu thang bộ mà dì tôi để lại. Nhiều người sốc: “Tại sao lại rời bỏ căn hộ hiện đại để sống ở nhà cũ không thang máy?”.

Nhưng cô ấy nói thẳng: “Sống tầng cao chỉ đốt tiền. Quay về khu phố cũ mới là cuộc sống thật sự”. Hôm nay, hãy cùng xem vì sao ngày càng nhiều người bỏ nhà cao tầng để quay lại các khu dân cư lâu đời.

Vì sao nhiều người quay lại sống trong nhà cũ không thang máy?

1) Chi phí mua nhà rẻ hơn… không tưởng

Căn hộ cũ có thang máy của em họ tôi được định giá 18.000 NDT/m² (~60 triệu/m²). Một căn 100m² = 1,8 triệu NDT (tức khoảng hơn 6 tỷ đồng).

Ngược lại, căn nhà cũ 7 tầng không thang máy chỉ 8.000 NDT/m² (~27 triệu/m²). Một căn tương tự chỉ khoảng 800.000 NDT (2,9 tỷ đồng) – tiết kiệm gần 1 tỷ NDT (tiết kiệm hơn 3 tỷ).

Đó là cả gia tài đối với một gia đình bình thường.

2) Phí quản lý rẻ chỉ bằng 1/10

Ở chung cư cao tầng:

- Phí quản lý: 3,5 NDT (13 nghìn đồng)/m²

- Điện – nước – gửi xe: tổng từ 1.000 NDT (3,7 triệu)/tháng trở lên

Trong khi ở nhà cũ:

- Phí quản lý chỉ 20–30 NDT (hơn 100 nghìn)/tháng

- Gửi xe: miễn phí hoặc cực rẻ

Mỗi năm tiết kiệm 7.000–8.000 NDT, tức hơn 25–30 triệu đồng.

3) Cuộc sống tiện nghi và gần như “đủ đầy”

Khu phố cổ có đặc điểm:

- Trường học → 5–10 phút đi bộ

- Siêu thị – chợ cóc sát nhà

- Bệnh viện trung tâm gần

- Xe buýt cách 2 phút, tàu điện ngầm 500m

- Con cái tự đi học, người già tự đi chợ

Ngược lại, căn hộ tầng 33 của cô ấy nằm trong khu mới – tiện ích đẹp nhưng… xa mọi thứ. Ngày nào cũng phải đưa đón con, đi chợ, ghé bệnh viện, tất cả đều bất tiện.

4) Không còn cảnh xếp hàng thang máy mỗi sáng

Tòa nhà cũ không có thang máy – nghe có vẻ bất lợi, nhưng thực tế:

- Không phải chờ

- Không lo thang hỏng

- Không bị “kẹt thang máy” trong giờ cao điểm

- Không bị muộn làm vì thang quá tải

Em họ tôi từng bị trừ thưởng chuyên cần chỉ vì… thang máy không hoạt động.

5) Con người ấm áp, hàng xóm thân thiết hơn

Khu cũ có văn hóa láng giềng kiểu xưa:

- Gặp nhau chào hỏi

- Trẻ con chơi chung

- Có người lớn tuổi trông nhà giùm

- Ai ốm ai mệt cũng quan tâm

Còn sống tầng 33? “Nhiều năm còn chẳng biết hàng xóm mặt mũi thế nào” – cô ấy nói.

Vì sao người ta rời bỏ nhà cao tầng? Dưới đây là 6 lý do “đau lòng” nhưng thật

1) Diện tích sở hữu chung quá lớn – trả tiền mà chẳng được dùng

Căn hộ cũ có thang máy của cô ấy có 30% diện tích là phần sở hữu chung. Tức là mua 120m² nhưng chỉ sống 85m². Phần còn lại là:

- hành lang,

- hộp kỹ thuật,

- không gian chung.

Bạn vẫn trả phí quản lý cho phần đó mỗi năm.

2) Xếp hàng thang máy – nỗi ám ảnh hàng ngày

- Giờ cao điểm: Chờ 10–15 phút là bình thường.

- Thang máy hỏng → leo 33 tầng? Không thể.

3) Áp lực nước yếu – tắm đúng giờ còn khó

Từ 9–11 giờ tối, nước chảy yếu đến mức tắm xong dễ cảm lạnh. Nhiều cư dân phải đun nước hoặc chờ đến 11 giờ đêm mới dám tắm.

Nhà cũ không thang máy? Nước lúc nào cũng mạnh, thoải mái.

4) Chi phí quản lý – bảo trì quá đắt đỏ

Sống tầng cao phải trả thêm:

- Phí vận hành thang máy

- Phí nước áp lực

- Phí xử lý nước thứ cấp

- Phí bảo trì điện – máy bơm

Tổng cộng ít nhất 1.000 NDT/tháng (~3,5 triệu đồng).

5) Trong tương lai: phí sửa chữa tiếp tục tăng

Toà cao tầng nhiều thiết bị → mọi thứ đều tốn kém để sửa:

- thang máy

- máy bơm nước

- hệ thống PCCC

Và tất cả đều tính vào… phí cư dân.

6) Cứu hỏa khó, rủi ro cao

Thang cứu hỏa chỉ với tới tầng 20. Người sống ở tầng 30+ khi sự cố xảy ra gần như chỉ có thể… chờ may mắn.

Nếu định chuyển về khu phố cũ, hãy lưu ý 4 điều

1. Kiểm tra kỹ tiện ích xung quanh

- Trường học

- Bệnh viện

- Chợ – siêu thị

- Hạ tầng giao thông

Đây là thứ quyết định 70% chất lượng sống.

2. Kiểm tra môi trường cộng đồng

- sạch hay bẩn

- cư dân văn minh hay không

- có chỗ để xe không

3. Đánh giá kỹ chất lượng căn hộ

- Ánh sáng

- Thông gió

- Mốc – thấm – nứt

- Độ cũ của tường – ống nước

4. Kiểm tra xem nhà có vướng nợ – thế chấp

Nhiều nhà cũ chưa sang tên được vì tranh chấp pháp lý.

Kết luận

Không có mô hình nhà ở nào hoàn hảo. Nhưng trải nghiệm thực tế của em họ tôi cho thấy:

Một căn tầng cao hiện đại không phải lúc nào cũng bằng một căn nhà cũ giàu tiện ích, chi phí thấp và đầy sự ấm áp.

Cuối cùng, cô ấy nói một câu rất thật:

“Sống thoải mái hay không không nằm ở việc nhà mới hay cũ – mà ở việc nó phù hợp với cuộc sống của mình”.