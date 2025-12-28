Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sau khi chuyển từ tầng 5 lên tầng 25, tôi đã hối hận vô cùng

Nếu hỏi tôi đâu là quyết định đúng đắn nhất trong hai năm gần đây, tôi sẽ trả lời ngay: chuyển từ tầng 5 lên tầng 25. Và thật lòng, tôi hối tiếc vì đã không làm điều này sớm hơn. Sự khác biệt giữa sống thấp và sống cao lớn hơn tôi từng tưởng tượng. Đây là những điều tôi - một “mẹ 2 con chính hiệu”, ở Hà Nội - cảm nhận rõ nhất.

01. Sống ở tầng 5: Nghe thì ổn nhưng rất nhiều bất tiện

• Ánh sáng yếu và dễ bị che khuất

Tầng 5 thuộc nhóm tầng thấp, lại dễ bị che bởi toà nhà trước mặt. Vào mùa đông, nhà tối đến mức bật đèn cả ngày. Ở lâu, tinh thần dễ uể oải, đặc biệt với người nội trợ như tôi – ở nhà nhiều sẽ cảm nhận rõ.

• Tiếng ồn không thể tránh

Tôi từng nghĩ tầng 5 là đủ cao để giảm tiếng ồn. Hoàn toàn sai.

- Tiếng xe cộ dưới đường,

- Tiếng loa phường,

- Tiếng sinh hoạt nhà hàng xóm trên – dưới,

- Tiếng trẻ con dưới sân…

Tất cả hòa vào nhau khiến giấc ngủ nhiều hôm bị phá vỡ.

• Không khí kém sạch, nhiều bụi mịn

Các tầng thấp dễ hứng khói xe, bụi đường, mùi đồ ăn từ hàng xóm. Ngày đốt vàng mã, đốt pháo hoa thì khói bay thẳng vào nhà.

• Muỗi và côn trùng nhiều hơn

Tầng 5 trở xuống đặc biệt nhiều muỗi vào mùa nồm ẩm. Tôi phải liên tục bật đèn tím diệt côn trùng, rất bất tiện với người già và trẻ nhỏ.

• Tầm nhìn hạn chế, cảm giác bí bách

Nhìn ra ngoài chỉ toàn tường và cây, đôi khi thấy hơi ngột ngạt. Nhà có view đẹp thực sự là “liệu pháp tinh thần”, nhưng tầng 5 không có được điều đó.

Lên tầng 25: Tôi như chuyển sang một cuộc sống khác

① Ánh sáng tràn ngập – tầm nhìn mở ra cả thế giới

Tầng 25 gần như không bị che khuất.

Buổi sáng, ánh sáng tự nhiên ùa vào nhà; buổi chiều, tôi ngắm được cả hoàng hôn ngay từ sofa phòng khách. Tinh thần nhẹ hẳn. Tôi còn bắt đầu chăm cây lại vì đủ nắng.

② Gần như không nghe tiếng ồn

Tiếng đường phố, tiếng xe, tiếng la hét dưới sân… gần như biến mất.

Nhà yên tĩnh đến mức nhiều tối tôi chỉ muốn pha trà, mở cửa sổ, hít gió và tận hưởng sự bình yên.

③ Thông gió tuyệt vời – mùa hè mát hơn mong đợi

Ở tầng thấp, mở cửa cũng chỉ đón gió nóng, còn tầng 25 luôn có gió tự nhiên. Mùa hè nhiều ngày tôi tắt điều hòa hẳn buổi chiều. Mùa đông, nắng chiếu nhiều hơn, nhà ấm hơn rõ rệt.

④ Riêng tư tuyệt đối

Ở tầng 5, tôi luôn phải kéo rèm vì sợ căn đối diện nhìn vào. Tầng 25 thì khác: không ai có thể nhìn trộm từ bên ngoài.

Tôi mặc đồ thoải mái, sinh hoạt tự nhiên – cảm giác nhẹ nhàng vô cùng.

Nhưng mua tầng cao cũng cần xem xét kỹ 3 điều quan trọng

1. Thang máy phải đủ – và chất lượng tốt

Sống tầng 25 nghĩa là gần như phụ thuộc 100% vào thang máy.

Gợi ý tiêu chuẩn tối thiểu:

- Tòa 12–18 tầng: nên có 2 thang máy.

- Tòa 19–33 tầng: ít nhất 3 thang máy.

- Tòa 24+ tầng: lý tưởng nhất là 1 thang/2 căn hoặc 2 thang/4 căn.

Đừng xem nhẹ. Chỉ cần thang máy bảo trì chậm, bạn sẽ “ngắc ngoải” mỗi giờ cao điểm.

2. Quản lý tòa nhà phải tốt

Tầng cao đông cư dân → quản lý kém là hỗn loạn ngay.

Nên ưu tiên:

- Bảo vệ trực chuyên nghiệp,

- Hệ thống camera đầy đủ,

- Vệ sinh hành lang – thang máy sạch đều,

- Xử lý sự cố nhanh.

Một khu quản lý tốt giúp giữ an toàn – an tâm – giá trị căn hộ.

3. Kiểm tra kỹ các vấn đề thấm dột

Nếu mua căn đã qua sử dụng, nhất định phải:

- Lên tầng áp mái kiểm tra dấu nước;

- Xem vết ố trên trần;

- Hỏi cư dân cũ về hệ thống thoát nước.

Tầng cao ít thấm hơn tầng thấp, nhưng khi đã thấm thì sửa chữa phức tạp và tốn kém.

Kết luận

Tầng cao và tầng thấp đều có mặt tốt – mặt xấu. Điều quan trọng là chọn theo nhu cầu sống dài hạn chứ không chỉ theo giá, theo view hay theo lời rủ rê.

Nhưng với tôi – một người mẹ 15 năm sống chung cư – quyết định chuyển từ tầng 5 lên tầng 25 là cuộc “đổi đời” nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Nhà sáng hơn, yên tĩnh hơn, riêng tư hơn và tinh thần dễ chịu hơn hẳn.

Nếu bạn đang lăn tăn giữa “cao hay thấp”, câu chuyện của tôi có thể giúp bạn hình dung rõ hơn: khoảng cách 20 tầng thực sự có thể thay đổi cả cuộc sống.