“Ông bố quốc dân” của Reply 1988 "chấm" Kim Yoo Jung làm con dâu tương lai

Mới đây, đoạn video của chương trình Section Entertainment News bất ngờ "hot" trên mạng xã hội.

Trong video, diễn viên gạo cội Sung Dong Il đã làm khách mời cùng Kim Yoo Jung. Nam diễn viên gây chú ý với lời thú nhận khiến dư luận xôn xao: "Đôi mắt của Kim Yoo Jung rất đẹp. Ngay cả bây giờ, tôi cũng có lòng tham với Kim Yoo Jung. Tôi đã chuẩn bị trái tim để cô bé và Joon đến với nhau".

Sung Dong Il "chấm" Kim Yoo Jung làm con dâu tương lai.

Chưa dừng ở đó, Sung Dong Il còn nhắn nhủ Kim Yoo Jung hãy chờ đợi con trai của ông lớn lên: "Tôi đã nói với Kim Yoo Jung rằng tôi sẽ nuôi dạy Sung Joon thật tốt và hãy chờ đợi thằng bé. Tôi quyết tâm không để con bé rơi vào tay người khác" - nam diễn viên hài hước chia sẻ. Lời thú nhận của Sung Dong Il khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Được biết Kim Yoo Jung lớn hơn Sung Joon - con trai của Sung Dong Il tận 7 tuổi. Có lẽ Sung Dong Il sẽ phải chờ khá lâu nếu muốn Sung Dong Il trở thành con dâu mình

Đoạn video Sung Dong Il yêu cầu Kim Yoo Jung chờ con trai ông lớn lên đang hot trên mạng xã hội.

Sung Dong Il là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc khi thường đóng các vai diễn phụ xuất sắc. Ông được ưu ái gọi là “ông bố quốc dân” vì đảm nhiệm vai người bố của series phim Reply. Ngoài ba dự án truyền hình khủng do tvN sản xuất, nam diễn viên còn được biết tới qua hàng loạt dự án đình đám khác như The Great Battle, Along With The Gods, Moon Lovers, It’s Okay That’s Love, Legend of Blue Sea hay Hwarang…