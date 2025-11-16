Kim Yoo Jung ngất xỉu đột ngột

Sáng 16/11, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung đã đột ngột ngất xỉu trên phim trường khi đang ghi hình cho tập 3 của bộ phim hot nhất Hàn Quốc hiện tại Dear X. Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Kim đã rất vất vả mới có thể hoàn thành được phân cảnh kết thúc ở tập 3, thậm chí cô ngất xỉu tận 2 lần trong cảnh quay ngoài trời và tại căn phòng của 1 ngôi nhà gác mái.

Được biết, quá trình ghi hình của Dear X đã khiến "em gái quốc dân" sụt cân đáng kể. Các thành viên trong ekip không khỏi lo lắng khi chứng kiến khuôn mặt gầy gò của Kim Yoo Jung trên phim trường, còn liên tục hỏi: "Sao gương mặt em lại trông như vậy?". Do quá nhập tâm vào vai diễn, ánh mắt của sao nhí 1 thời cũng được các nhân viên trong đoàn nhận xét là đã thay đổi so với trước kia.

Kim Yoo Jung bị ngất xỉu tận 2 lần tại địa điểm ghi hình của phim hot Dear X

Khi đóng phim mới (hình trái), nữ diễn viên cũng trông gầy hơn so với thời gian trước đó

Đây không phải lần đầu tiên Kim Yoo Jung gặp vấn đề về sức khỏe trong giai đoạn ghi hình, tuyên truyền cho phim. Còn nhớ hồi cuối năm 2016, khi đang tham gia các hoạt động quảng bá cùng đoàn phim Because I Love You, mỹ nhân họ Kim đã phải nhập viện cấp cứu tận 2 lần chỉ trong vòng 1 tuần vì sức khỏe kém. Khi ấy, do sức khỏe của Kim Yoo Jung sa sút nên công ty chủ quản không thể sắp xếp lịch trình cho nữ diễn viên trong 1 khoảng thời gian.

Khi hay tin Kim Yoo Jung nhập viện lần 2 chỉ trong vòng 1 tuần, Cha Tae Hyun (Cô Nàng Ngổ Ngáo), bạn diễn của cô trong Because I Love You, đã ngay lập tức gửi lời động viên: "Kim Yoo Jung lại bị ốm rồi. Hy vọng các bạn hãy cổ vũ tinh thần cho cô ấy". Cha Tae Hyun cho biết thêm Kim Yoo Jung bị dị ứng với kháng sinh nên nữ diễn viên không thể dùng loại thuốc này để chữa trị cơn cảm lạnh.

Cha Tae Hyun không khỏi lo lắng khi Kim Yoo Jung nhập viện cấp cứu 2 lần chỉ trong thời gian ngắn hồi năm 2016

Để có được thành công và vị trí như hiện tại, Kim Yoo Jung đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sức khỏe của bản thân. Chứng kiến những vất vả, gian truân trong nghề của sao nhí 1 thời, người hâm mộ lại càng thêm ngưỡng mộ và mến phục cô.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, đóng phim từ khi mới 5 tuổi. Nữ diễn viên được ưu ái gọi là "em gái quốc dân", có lượng người hâm mộ đông đảo trải dài mọi lứa tuổi. Nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim, đời tư sạch bóng scandal. Trong 20 năm sự nghiệp, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Hwang Jin Yi, Dong Yi, Mây Họa Ánh Trăng... và mới đây nhất là My Demon, Chicken Nugget, Dear X.