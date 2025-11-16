Sau khi tập mới nhất của Dear X lên sóng, mạng xã hội Hàn Quốc lẫn quốc tế đồng loạt bùng nổ trước cảnh Kim Yoo Jung bước lên thảm đỏ với diện mạo hoàn hảo đến choáng ngợp. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy đen quây dáng high-low sang trọng, mái tóc búi cao, trang điểm tôn trọn gương mặt trong trẻo và thần thái rạng rỡ. Chỉ vài giây trên màn ảnh cũng đủ khiến người xem xuýt xoa: Đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất của Kim Yoo Jung từ đầu phim đến nay.

Thế nhưng trái ngược với sự hoàn mỹ đó, khán giả cũng nhớ ngay đến lần xuất hiện gây tranh cãi của Kim Yoo Jung trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF 2025) hồi tháng 9. Và câu hỏi được đặt ra là: Đâu mới là nhan sắc thật của Kim Yoo Jung vẻ đẹp điện ảnh lung linh hay hình ảnh ngoài đời gây nhiều tranh luận?

Trong cảnh phim đang gây sốt, Kim Yoo Jung tái hiện hình ảnh minh tinh bước lên thảm đỏ theo đúng tinh thần của Dear X: Đẹp, lạnh lùng và quyến rũ như một ngôi sao hàng đầu. Khoảnh khắc Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) sải bước trên thảm đỏ một lễ trao giải, nhân vật này khiến người xem không thể rời mắt bởi sự lộng lẫy, thần thái cuốn hút.

Chiếc đầm đen dáng phồng cổ điển, tạo điểm nhấn ở phần eo và phần tà được xử lý khéo léo, giúp Kim Yoo Jung tôn chiều cao và vóc dáng thanh mảnh. Outfit này cũng được Kim Yoo Jung phối hợp hoàn hảo với lớp trang điểm nhẹ nhàng, mắt nhấn vừa phải, môi màu hồng cam nhẹ, giữ lại nét trẻ trung đặc trưng. Phần tóc của Kim Yoo Jung cũng được xử lý rất khéo léo với búi cao gọn gàng, làm nổi bật đường cổ và bờ vai.

Không chỉ thế, Kim Yoo Jung còn nổi bật với nụ cười tươi, ánh nhìn rạng rỡ, thứ năng lượng tạo nênBaek Ah Jin như bông hồng gai vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Dưới ánh sáng phim trường, góc quay chọn lọc và styling chỉn chu, Kim Yoo Jung cho thấy lý do vì sao cô vẫn luôn được xem là một trong những mỹ nhân trẻ đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Xuất hiện 1 cách hoàn mỹ trong cảnh quay thảm đỏ nhưng cách đây không lâu, Kim Yoo Jung lại khiến mọi người tranh cãi khi xuất hiện trên thảm đỏ ngoài đời thật.

Khi tham dự thảm đỏ BIFF 2025 để quảng bá Dear X, Kim Yoo Jung lại rơi vào tình thế ngược lại. Nữ diễn viên nhận về loạt bình luận trái chiều vì ngoại hình “lạ” hơn thường thấy. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, Kim Yoo Jung để tóc xoã tự nhiên nhưng có phần hơi xơ xác. Kiểu tóc dài để xoã, không tạo kiểu rõ rệt khiến mái tóc vốn mỏng trông thưa và thiếu sức sống.

Trong các sự kiện lớn, Kim Yoo Jung thường chuộng tóc búi, tóc xoăn nhẹ hoặc styling cầu kỳ hơn chính vì vậy kiểu tóc tối giản lần này càng khiến cô kém nổi bật.

Một số góc ảnh cho thấy gương mặt của Kim Yoo Jung kém mềm mại hơn thường lệ. Lớp trang điểm thiên về tông lạnh, nhấn mạnh đường viền khiến gương mặt cô sắc nét hơn nhưng đồng thời làm mất đi nét ngọt ngào vốn là thương hiệu.

Nhan sắc gây tranh cãi của Kim Yoo Jung

Dù chiếc đầm xanh dài mang tinh thần thanh lịch, phần chất liệu ôm sát và đường cắt chưa thật sự tôn dáng dễ khiến cơ thể trông thiếu lợi thế khi lên ảnh báo chí.

Kết quả là màn xuất hiện vốn được kỳ vọng trở thành highlight lại tạo nên một cuộc tranh luận về phong độ nhan sắc của nữ diễn viên.

Kim Yoo Jung vốn nổi tiếng sở hữu gương mặt đẹp, đường nét tự nhiên và thần thái trong trẻo. Tuy nhiên, BIFF 2025 là ví dụ cho thấy ngay cả mỹ nhân hàng đầu cũng có lúc xuống phong độ vì lựa chọn style chưa phù hợp.

Trong khi đó, cảnh phim thảm đỏ trong Dear X một lần nữa khẳng định: Khi được đặt vào đúng bối cảnh và phong cách phù hợp, Kim Yoo Jung vẫn đẹp mê hoặc đúng chuẩn “ngọc nữ” của màn ảnh Hàn.