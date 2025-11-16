Chưa bao giờ thấy Trấn Thành tơi tả đến mức độ này

Trấn Thành trở lại Running Man Vietnam mùa 3 khiến chương trình như được "tái sinh", lấy lại vị thế hot hòn hot trong địa hạt truyền hình thực tế. Dù liên tục than vãn sức khoẻ không còn như xưa nhưng Trấn Thành luôn là "chướng ngại vật" lớn của dàn cast trong phần thi xé bảng tên. Ở tập vừa lên sóng, Trấn Thành bắt cặp cùng Lan Ngọc để "chiến đấu". Khi các đội dần bị loại, Trấn Thành - Lan Ngọc có cuộc đấu sức vô cùng căng thẳng với Liên Bỉnh Phát và Quang Trung.

Theo đó, khi cả hai đội đều bị ngã xuống sàn, Trấn Thành liên tục bị dằn co, kéo, khóa từ nhiều phía để xé bảng tên đối thủ. Quang Trung phải liên tục la hét, kêu trời trách đất vì bị "Bò biển" Trấn Thành tấn công. Sau cùng, Quang Trung xé được bảng tên Lan Ngọc nhưng bị Trấn Thành xé nhanh như chớp nên đội của anh và Liên Bỉnh Phát thua cuộc.

Cuộc "chiến" căng nhất của 2 đội Liên Bỉnh Phát - Quang Trung và Trấn Thành - Lan Ngọc

Trấn Thành nằm dài ra sàn, bị Liên Bỉnh Phát đè lên người nhưng vẫn cố xé được bảng tên

Trấn Thành nằm thở hổn hển sau khi đã xé được bảng tên của Quang Trung

Chiếc bảng tên nghị lực nhất chương trình là đây!

Cuối chương trình, Trấn Thành xuất hiện với diện mạo không thể tàn tạ hơn. Áo rách toạc một bên vai, gương mặt trầy xước, vùng cổ, vai, lưng đỏ rát và chi chít vết bầm, Trấn Thành trông như vừa bước ra từ một trận chiến thật sự, chứ không chỉ là một trò chơi trong chương trình truyền hình.

Nam MC chia sẻ hài hước trên trang cá nhân: "Ok. Xé bảng tên vui lắm, không có trầy xước hay mệt mỏi gì hết. Hai (biệt danh của Trấn Thành) ổn, Hai không sao nha. Bò biển mà nó xé như Bò Pía...".

Từ mùa 1 đến nay, nam MC luôn là một trong những thành viên được yêu thích nhất bởi lối chơi hết mình, không ngại xấu, không ngại rách đồ và chẳng bao giờ giữ hình tượng khi bước vào các trò vận động. Anh không chỉ người mạnh nhất, nhưng lại là người luôn làm bùng nổ không khí nhờ chiến thuật dí dỏm, tinh thần đồng đội và sự lăn xả khiến ai cũng bất ngờ.

Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài gây sốc trong hậu trường tập mới nhất Running Man

Trấn Thành tơi tả sau khi cố gắng hết sức để mang về chiến thắng cho đội

Nhìn những vết thương chi chít trên người Trấn Thành, khán giả cũng phải xót vì anh chơi quá nhiệt tình

Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ với chúng tôi về sức mạnh đáng gờm của "Bò biển" Trấn Thành: "Sợ, sợ dữ lắm. Anh Thành như cái xe tải phóng bon bon bon trên đường. Nói đùa thế thôi chứ Ngọc không nghĩ sau khoảng thời gian dài, đặc biệt là anh cũng có những chấn thương, căn bệnh riêng mà bước vào chương trình... những điều đó hình như không hề có. Mỗi khi ngồi nghỉ ngơi ảnh hay nói: 'Trời ơi hôm nay anh mất ngủ quá, anh mệt lắm rồi, nay bị đau lưng rồi rồi nào là nhẹ thôi nha Phát, hôm nay chơi nhẹ nương nương nhau nha Phát'. Thế nhưng, vô đến vòng xé bảng tên là ảnh là người đầu tiên lao vô người ta".

Là một trong những thành viên được đánh giá có thể lực tốt nhất chương trình thế nhưng Liên Bỉnh Phát cũng chịu thua: "Phát cũng thấy anh Thành hình như không khác gì, vẫn là 1 mình chống với cả thế giới, không ngán bất cứ điều gì. Với anh Thành, thì 2 cũng chơi, 3 cũng chơi, còn nếu có 1 mình là sẽ bị ảnh xé như gà xé phay vậy đó. Phát cũng là một trong những người đụng độ anh Thành khá nhiều. Phát nghĩ mình cũng nhanh, cũng mạnh nên mình khá ung dung ở vòng xé bảng tên nhưng khi thấy đối thủ là Trấn Thành là bắt đầu cũng hơi thấy mệt mệt rồi đó".

"Khủng long" Trấn Thành dù nay trở thành "Bò biển" nhưng sức mạnh vẫn "đỉnh lưu"

Dù nhiều lần than thở sức khỏe "không còn như xưa", Trấn Thành vẫn luôn là người lao vào trận đầu tiên và rời sân sau cùng. Những màn xé bảng tên hú hồn, những pha "tới công chuyện" để bảo vệ đồng đội hay cảnh anh thở không ra hơi nhưng vẫn lao vào giao chiến… đều trở thành khoảnh khắc viral của Running Man Vietnam. Sự hết mình đến mức… hơi liều, cùng biểu cảm hài hước đặc trưng khiến dàn cast vừa nể vừa dè chừng mỗi khi phải đối đầu với anh.

Chính tinh thần mệt cũng chơi, đau cũng xông lên ấy giúp Trấn Thành giữ vững vị trí mảnh ghép không thể thiếu của Running Man Vietnam. Mỗi lần xuất hiện, anh đều tạo ra năng lượng rất riêng, khiến cuộc chơi trở nên khó đoán và hấp dẫn hơn hẳn. Ở mùa 3, dù liên tục kêu than, Trấn Thành vẫn chứng minh mình là nhân tố gây bùng nổ, luôn sẵn sàng mang đến những trận chiến quyết liệt và khoảnh khắc khiến khán giả cười đến quên mệt.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Trấn Thành cũng tiết lộ về lý do trở lại Running Man Việt: "Tôi biết mình cũng… có tuổi, từ khủng long xuống bò biển rồi. Sau 6 năm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy rõ sức khỏe của mình đã thay đổi rõ rệt. Nhưng tôi cũng nhớ cảm giác được chơi, được nghe khán giả nói về mình, được tận hưởng những giây phút trong chương trình. Thế là lại… cắn răng nhận, và thật may mắn là hiệu ứng chương trình lẫn tình cảm của khán giả lớn tới mức tôi có thể cảm nhận được rõ rệt. Thôi kệ, cực chút xíu cũng chịu được ha!".