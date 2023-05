Song Joong Ki và dàn sao nam hàng đầu Hàn Quốc sẽ trở lại với những dự án phim nào?

Song Joong Ki - Hopeless

Hồi cuối năm ngoái, bộ phim Cậu út nhà tài phiệt do Song Joong Ki đóng chính đã tạo nên một cơn sốt lớn. Trong năm nay, ngôi sao 37 tuổi không tham gia dự án truyền hình nào. Tuy nhiên, khán giả sẽ được chứng kiến anh trên màn ảnh rộng với tác phẩm Hopeless đóng cùng 2 tân binh BIBI và Hong Xa Bin.

Vào ngày 24/5 vừa qua, Hopeless đã được chiếu tại LHP Cannes 2023. Với các fan của Song Joong Ki tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung, dĩ nhiên lúc này họ đều đang rất mong chờ ngày bộ phim được công chiếu rộng rãi.

Song Joong Ki, Hong Xa Bin và BIBI trong Hopeless.

Về nội dung, Hopeless mang tới câu chuyện của Yeon Gyu (Hong Xa Bin), chàng trai trẻ lớn lên dưới đòn roi từ người cha dượng và luôn mong ước được sống cuộc đời yên bình bên mẹ. Tuy nhiên, biến cố xảy ra sau một lần Yeon Gyu vướng vào ẩu đả để bảo vệ cô em gái Ha Yan (BIBI).

Dù không thể trả nổi số tiền hòa giải, nhưng Yeon Gyu vẫn bình an vì được tay đại ca Chi Geon (Song Joong Ki) giúp đỡ. Đổi lại, anh phải trở thành đàn em của Chi Geon và bị cuốn vào những cuộc chiến nguy hiểm.

Lee Jun Ki, Jang Dong Gun - Arthdal Chronicles: The sword of Aramoon

Một trong những bộ phim đáng chú ý sẽ lên sóng trong phần còn lại của năm 2023, đó là Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon. Tác phẩm này có sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu Jang Dong Gun và Lee Jun Ki.

Arthdal Chronicles: The sword of Aramoon là một trong những bộ phim đáng chú ý hứa hẹn sẽ ra mắt trong năm 2023.

Cho những ai chưa biết, Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon thuộc series đình đám Arthdal Chronicles (Biên niên sử Arthdal) từng được phát sóng vào năm 2019. Arthdal Chronicles là tác phẩm thuộc thể loại lịch sử viễn tưởng đầu tiên của Hàn Quốc, lấy bối cảnh thời đại đồ đồng và được xây dựng dựa trên câu chuyện về Đàn Quân, vị vua thần thoại sáng lập ra nước Vương Kiệm Triều Tiên.

Trong phần 2, Vương quốc Arthdal của Ta Gon (Jang Dong Gun) và Liên minh Ago của Eun Seom (Lee Jun Ki) phải đối mặt với một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi. Eun Seom hiện là người cai trị phương Đông. Tan Ya (Shin Se Kyung) là người kế vị gia tộc Wahan. Câu chuyện ở phần mới lấy bối cảnh 8 năm sau khi Ta Gon lên ngôi vua.

Ji Chang Wook - Welcome to Samdalri, The worst of evil

Với những ai yêu mến Ji Chang Wook, chắc chắn họ đang chờ đợi từng ngày để được thưởng thức bộ phim The worst of evil. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên với thể loại hành động trên màn ảnh nhỏ kể từ sau Mật danh K2 (2016).

Ji Chang Wook vào vai cảnh sát trong The worst of evil.

Ở tác phẩm này, Ji Chang Wook sẽ vào vai Park Joon Mo, một sĩ quan cảnh sát thâm nhập vào tổ chức buôn bán ma túy đa quốc gia hòng bắt những kẻ tội phạm phải trả giá. Yoo Eui Jung (Im Se Mi) là vợ của Park Joon Mo, đồng thời cũng là một cảnh sát tham gia vào vụ án mà chồng mình đang đảm nhận. Nhân vật chính còn lại của phim là Jung Ki Chul (Wi Ha Joon), tay đại ca đầy sức hút của một băng nhóm tội phạm mới thành lập.

Bên cạnh The worst of evil, các fan của Ji Chang Wook còn mong chờ thần tượng sẽ tham gia Welcome to Samdalri khi mà cách đây ít tháng, cả anh lẫn Shin Hye Sun đều nhận được đề nghị đảm nhận vai chính. Bộ phim này thuộc thể loại chính kịch - lãng mạn - đời sống, kể về những nhân vật từng đứng trên đỉnh cao những rồi lại đánh mất tất cả.

Các fan của cả Ji Chang Wook lẫn Shin Hye Sun đều mong họ sẽ nên đôi trong Welcome to Samdalri.

Nam Goong Min - Lovers

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Nam Goong Min với bộ phim cổ trang Lovers. Trong phim, Nam Goong Min vào vai Lee Jang Hyun, một người đàn ông bí ẩn với nội tâm phức tạp. Anh ta không bao giờ thật lòng với bất cứ ai và cũng chẳng muốn kết hôn. Thế nhưng sau khi gặp gỡ Yu Gil Chae (Ahn Eun Jin), mọi thứ đã thay đổi.

Ahn Eun Jin và Nam Goong Min sẽ nên duyên trong Lovers.

Yu Gil Chae vốn là một cô tiểu thư nhà quý tộc với bản tính kiêu ngạo. Cô ấy tin rằng mọi đàn ông trên thế gian sẽ đều phải xiêu lòng trước mình. Tuy nhiên, Gil Chae đã dần trưởng thành hơn và trao trọn trái tim cho Lee Jang Hyun sau khi trải qua nhiều biến cố thời cuộc.

Ngoài Nam Goong Min và Ahn Eun Jin, Lovers còn có sự góp mặt của Lee Hak Joo cùng với Lee Da In.