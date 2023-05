Kim Tae Hee với tạo hình người phụ nữ của gia đình trong phim mới

Thời điểm hiện tại, Lies hidden in my garden đang là tác phẩm được nhiều khán giả yêu phim Hàn chờ đợi nhất. Lý do là bởi dự án truyền hình này có sự góp mặt của minh tinh Kim Tae Hee cùng sao nữ đình đám Lim Ji Yeon.

Mới đây, Studio Genie đã tung poster chính thức của phim. Trong ảnh, Kim Tae Hee mang đậm khí chất người phụ nữ của gia đình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sắc thái u ám, bất an của cô và nó khiến các fan phải đặt ra câu hỏi rằng liệu nhân vật do Kim Tae Hee đảm nhận đã phải trải qua điều gì. Trong khi đó, Lim Ji Yeon cũng mang biểu cảm tương tự. Dẫu vậy, dường như trông cô có phần mạnh mẽ và lạnh lùng hơn.

Poster chính thức của Lies hidden in my garden mới được Studio Genie tung ra cách đây ít tiếng.

Cho những ai chưa biết, Lies hidden in my garden thuộc thể loại giật gân - bí ẩn, kể về hai người phụ nữ với hoàn cảnh trái ngược nhau cùng bị cuốn vào một biến cố kỳ lạ. Joo Ran (Kim Tae Hee) vốn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Cô ở trong ngôi nhà tiện nghi, có người chồng thành đạt và cậu con trai đáng tự hào. Mọi thứ trong mắt Joo Ran đều là màu hồng, cho đến khi cô phát hiện ra một mùi hôi thối kỳ lạ ở sân sau nhà.

Ở chiều ngược lại, Sang Eun (Lim Ji Yeon) là một nạn nhân của bạo hành gia đình. Cô luôn mang trong mình khao khát được thoát ra khỏi cuộc sống khổ đau hiện tại. Định mệnh đã đưa hai người phụ nữ tới cạnh nhau và cùng khám phá sự thật về thứ mùi kỳ lạ ở sân vườn nhà Joo Ran.

Bộ phim "Lies hidden in my garden" sẽ chính thức lên sóng trên ENA vào ngày 19/6.