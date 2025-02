Kim Sae Ron, Lee Sun Kyun và những ngôi sao Hàn tự tử vì áp lực khổng lồ

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng là nơi ghi nhận nhiều vụ tự tử trong giới nghệ sĩ. Dưới áp lực nặng nề từ công chúng, dư luận và sự khắc nghiệt của làng giải trí, không ít ngôi sao đã chọn cách ra đi, để lại nỗi tiếc thương cho người hâm mộ và dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề sức khỏe tâm lý trong ngành giải trí.

Kim Sae Ron - Bi kịch của một diễn viên trẻ

Ngày 16/2/2025, nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seoul, để lại cú sốc lớn cho làng giải trí Hàn Quốc. Theo xác nhận từ cảnh sát, cô đã tự tử và không để lại di chúc. Dù nguyên nhân cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng nhiều người tin rằng áp lực từ dư luận, khó khăn trong sự nghiệp và những biến cố trong cuộc sống đã khiến nữ diễn viên trẻ đi đến quyết định đau lòng này.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron từng rất triển vọng với những bộ phim như "A Brand New Life", "The Man From Nowhere" hay "Bloodhounds", nhưng sau scandal lái xe khi say rượu vào năm 2022, hình ảnh của Kim Sae Ron sụp đổ nghiêm trọng trong mắt công chúng. Cô không chỉ bị phạt 20 triệu won mà còn mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bị rút vai khỏi các dự án phim lớn. Dư luận Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắc nghiệt, và scandal này đã đẩy nữ diễn viên vào tình thế bị tẩy chay, khiến cô gần như không còn cơ hội quay lại ngành giải trí. Những áp lực về tài chính, sự nghiệp và sự ghẻ lạnh từ công chúng có thể đã khiến tinh thần của cô ngày càng suy sụp.

Lee Sun Kyun ra đi trong u uất

Ngày 27/12/2023, nam diễn viên nổi tiếng Lee Sun Kyun - người từng gây ấn tượng mạnh trong "Parasite" - được phát hiện tử vong trong xe hơi tại một công viên ở Seoul. Trước khi tự tử, Lee Sun Kyun bị vướng vào một vụ điều tra liên quan đến ma túy. Mặc dù chưa có kết luận chính thức và luật sư của anh khẳng định Lee Sun Kyun bị lừa dối và không sử dụng chất cấm, nhưng áp lực từ truyền thông và dư luận đã đẩy nam diễn viên vào tuyệt vọng. Cái chết của anh là lời cảnh tỉnh về mức độ khắc nghiệt của xã hội Hàn Quốc đối với các nghệ sĩ khi vướng vào scandal.

Sulli - Từ thần tượng thành công đến cú sốc trầm cảm

Năm 2019, làng giải trí Hàn Quốc rúng động trước thông tin Sulli - cựu thành viên f(x) - tự tử tại nhà riêng. Sulli từng là một ngôi sao sáng của K-pop, nhưng cô liên tục trở thành mục tiêu của những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Việc sống thật với cá tính, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và không ngần ngại phá bỏ định kiến khiến cô bị chỉ trích nặng nề. Trước khi qua đời, Sulli đã nhiều lần chia sẻ về những khó khăn tâm lý mà cô phải đối mặt.

Goo Hara - Bi kịch nối tiếp sau cái chết của Sulli

Chỉ hơn một tháng sau cái chết của Sulli, nữ ca sĩ Goo Hara - cựu thành viên nhóm KARA - cũng được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào ngày 24/11/2019. Trước đó, Goo Hara từng công khai chia sẻ về cuộc chiến với trầm cảm sau khi bị bạn trai cũ bạo hành, bị đe dọa tung video nhạy cảm và trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Cô từng cố gắng tự tử nhưng được cứu sống, tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thể vượt qua nỗi đau tinh thần.

Jonghyun (SHINee) - Lá thư tuyệt mệnh đầy ám ảnh

Ngày 18/12/2017, làng nhạc K-pop chấn động khi Jonghyun - giọng ca chính của SHINee - tự tử trong căn hộ của mình. Trong bức thư tuyệt mệnh gửi đến bạn thân, Jonghyun bày tỏ sự đau đớn về áp lực tinh thần và cảm giác cô đơn dù là một ngôi sao nổi tiếng. "Áp lực trở thành một người nổi tiếng đã bóp nghẹt tôi", anh viết. Cái chết của Jonghyun một lần nữa cho thấy hệ lụy khốc liệt của ngành công nghiệp giải trí đối với tâm lý nghệ sĩ.

Jang Ja Yeon - Vụ tự tử gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc

Năm 2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon - người nổi tiếng qua bộ phim "Boys Over Flowers" - được phát hiện tự tử tại nhà riêng. Trước khi qua đời, cô để lại bức thư tuyệt mệnh tố cáo mình bị ép buộc phục vụ tình dục cho nhiều nhân vật có thế lực trong ngành giải trí. Vụ án của Jang Ja Yeon trở thành một trong những bê bối lớn nhất lịch sử showbiz Hàn Quốc, làm dấy lên làn sóng đòi công lý cho cô. Dù có nhiều cuộc điều tra, nhưng danh tính của những kẻ liên quan đến vụ việc vẫn chưa được công bố đầy đủ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Choi Jin Sil - Bi kịch của “nữ hoàng màn ảnh”

Năm 2008, nữ diễn viên huyền thoại Choi Jin Sil - người được mệnh danh là “nữ hoàng màn ảnh Hàn Quốc” - đã tự tử tại nhà riêng, khiến làng giải trí rúng động. Là một trong những diễn viên được yêu mến nhất xứ kim chi, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám và được công chúng ngưỡng mộ nhờ tài năng cùng sự cống hiến không ngừng.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với chồng là vận động viên bóng chày Jo Sung Min, Choi Jin Sil phải đối mặt với vô số tin đồn thất thiệt và sự công kích ác ý từ cư dân mạng. Những lời đồn đoán về đời tư, cáo buộc vô căn cứ, cùng áp lực khủng khiếp từ dư luận đã khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Dù đã cố gắng vực dậy và tiếp tục hoạt động nghệ thuật, nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể vượt qua được nỗi đau tinh thần.

Sự ra đi của cô đã gây chấn động lớn đến mức chính phủ Hàn Quốc phải đưa ra luật “Chống bạo lực mạng” nhằm bảo vệ các nghệ sĩ khỏi những bình luận ác ý.