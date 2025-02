Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Kim Sae Ron đã khiến cả làng giải trí Hàn Quốc và người hâm mộ bàng hoàng, đau xót. Trước khi rơi vào nghịch cảnh, Kim Sae Ron đã từng là một ngôi sao đầy triển vọng, một diễn viên với tài năng hiếm có.

Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng về mặt tối của dư luận và truyền thông sau cái chết của Kim Sae Ron. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Migyo đã chia sẻ: "Chỉ khi một người mất đi, những kẻ bình luận ác ý mới dừng lại. Có lẽ họ thậm chí không nhận ra rằng mình đang buông lời độc hại".

Cuối cùng, cô xót xa gửi lời chia buồn: "Thật sự, đẩy một người vào chỗ chết chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ có người đã khuất là đáng thương thôi. Cầu mong linh hồn người mất được bình an".

Câu nói của Migyo nhấn mạnh sự thật đau lòng: Nhiều người chỉ nhận ra sự tàn nhẫn trong lời nói của mình khi quá muộn. Họ thản nhiên buông lời ác ý mà không nghĩ đến tác động của nó đối với người khác.

Ca sĩ Yezi (cựu thành viên nhóm Fiestar) chia sẻ: "Thật quá đau lòng. Trong những lần gặp gỡ, cô ấy luôn là một người tốt bụng và nghĩa khí. Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài."

Diễn viên Kim Min Chae, người từng đóng chung với Kim Sae Ron trong bộ phim "The Villagers", xúc động viết: "Những ngày đóng vai mẹ con trong phim thật sự hạnh phúc. Mong Kim Sae Ron yên nghỉ."

Diễn viên Kim Ok Bin và Seo Ha Joon cũng đăng tải hình ảnh hoa cúc trắng cùng dòng chữ: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc."

Bài đăng của Kim Ok Bin thương tiếc Kim Sae Ron

Trong khi đồng nghiệp và người hâm mộ đang tiếc thương vô hạn, thì cũng có không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu sự chỉ trích và những lời cay nghiệt trên mạng có phải là một phần lý do khiến cô chọn cách ra đi?

Thậm chí, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự hối hận vì đã quá khắt khe với cô. Một người dùng trên diễn đàn DC Inside bức xúc: "Dư luận đã không cho cô ấy một cơ hội để làm lại. Giờ đây, những người từng chỉ trích cô ấy lại đang tỏ ra thương tiếc. Thật cay đắng."

Người nổi tiếng luôn được đặt dưới ánh đèn sân khấu, mỗi hành động, mỗi lời nói đều bị soi xét, phán xét một cách không khoan nhượng. Công chúng có thể nâng họ lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể nhấn chìm họ trong sự chỉ trích và dè bỉu.

Sinh năm 2000, Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 9 tuổi, gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn trong "The Man from Nowhere" (2010) bên cạnh Won Bin. Thành công từ bộ phim này giúp cô trở thành một trong những diễn viên nhí triển vọng nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim như "The Neighbors", "Dohee-ya", "Manhole", "The Villagers" và nhiều dự án truyền hình khác. Nhưng hào quang không kéo dài mãi mãi.

Năm 2022, Kim Sae Ron vướng vào vụ tai nạn lái xe khi say rượu, khiến cô bị dư luận quay lưng. Dù đã công khai xin lỗi và cố gắng làm lại từ đầu, nhưng mỗi lần cô xuất hiện trên mạng xã hội hay có ý định trở lại, làn sóng chỉ trích lại tràn đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm cô trong những bình luận ác ý.

Khi sự nghiệp lâm vào bế tắc, Kim Sae Ron phải làm việc tại một quán cà phê để trang trải cuộc sống. Dù vậy, ngay cả việc này cũng không thoát khỏi sự giễu cợt của công chúng. Những lời miệt thị, chế giễu không ngừng được nhắm vào cô, khiến mọi cánh cửa hy vọng dường như khép chặt.

Trước Kim Sae Ron, nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc như Sulli, Goo Hara, Jonghyun (SHINee) cũng đã tự kết liễu cuộc đời vì áp lực khổng lồ từ dư luận. Họ không chỉ chịu sự khắc nghiệt của ngành giải trí mà còn phải đối mặt với hàng loạt bình luận độc hại, những chỉ trích vô cớ từ công chúng.