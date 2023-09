Kim Kardashian: Từ “vai phụ mờ nhạt” trong cuộc đời Paris Hilton đến nữ tỷ phú nổi tiếng thế giới

Dịp Tết Trung thu năm nay, phim hoạt hình Paw Patrol: Phim siêu đẳng đang “làm mưa làm gió” tại rạp chiếu. Bộ phim gây bất ngờ khi có sự góp giọng của mẹ con nhà Kim Kardashian, là dự án hiếm hoi mà nữ nghệ sĩ giải trí đình đám dành trọn tâm huyết từ những ngày đầu.

Là một trong những ngôi sao giải trí nổi tiếng nhất từ trước đến nay, Kim Kardashian đã có hành trình khó tin từ con số 0 tròn trĩnh.

Nữ tỷ phú “nổi tiếng vì… nổi tiếng”

Trường hợp thành công của Kim Kardashian đến rất hy hữu, khi ban đầu cô hoàn toàn là một người không có tên tuổi. Cô vốn dĩ là stylist riêng và là bạn của ngôi sao truyền hình thực tế Paris Hilton, được giới thiệu lần đầu thông qua show The Simple Life vào năm 2006. Tuy cũng có một số cảnh thú vị trong show nhưng bấy nhiêu đó không đủ để giúp Kim Kardashian nổi tiếng.

Kim Kardashian (áo đen) bên cạnh Paris Hilton

Cho đến năm 2007, một bộ phim 18+ của cô và bạn trai cũ, nam ca sĩ Ray J bị phát tán lên mạng và cũng là điều trớ trêu giúp cô nổi tiếng vượt bậc. Vào thời điểm đó, kênh truyền hình E! đã quyết định mời Kim Kardashian và gia đình cô trở thành dàn cast chính của show Keeping up with the Kardashians , và từ đó Kim “siêu vòng 3” trở thành nữ nghệ sĩ giải trí nổi tiếng toàn cầu. Truyền thông Hollywood nhận định Kim Kardashian là trường hợp “nổi tiếng vì nổi tiếng” (famous for being famous), tức tự khắc nổi tiếng dù không hẳn có tài năng gì nổi bật.

Thành công của Kim Kardashian thật sự ngoài sức tưởng tượng với một ngôi sao truyền hình thực tế, thậm chí được cho là vượt qua cả Paris Hilton. Vào năm 2020, tài sản ròng của Kim Kardashian đạt 1,5 tỷ USD, giúp cô trở thành tỷ phú. Kim Kardashian gần như “nhúng tay” vào mọi lĩnh vực mà cô có thể làm như kinh doanh, thời trang, mỹ phẩm, làm người mẫu ảnh bìa, tham gia gameshow, thậm chí diễn xuất. Cùng với các chị em ruột là Khloe và Kourtney, chị em nhà Kardashian được tạp chí TIME xếp vào danh sách 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2015.

Lấn sân sang điện ảnh với 30 vai diễn khác nhau

Sau những lần góp mặt trong một số MV ca nhạc, Kim Kardashian bắt đầu lấn sân sang điện ảnh. Mặc dù không có nhiều cơ hội và thời gian cho môn nghệ thuật này, nhưng cô cũng có sự nghiệp diễn xuất khá thú vị, sở hữu khoảng 30 vai diễn khác nhau. Cô bén duyên màn ảnh lần đầu với vai Lisa trong dự án phim “hài chế” Disaster Movie (2008).

Sau đó, cô tiếp tục có một số vai phụ và cameo điện ảnh trong phim hài - lãng mạn Deep in the Valley , Temptation: Confessions of a Marriage Counselor , Ocean’s 8 , phim tài liệu của Paris Hilton mang tên This Is Paris …

Về mảng truyền hình, cô từng tham gia góp vui trong CSI: NY , How I Met Your Mother , 90210 , 2 Broke Girls … Vào ngày 20/9 vừa qua, Kim Kardashian trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính đầu tay trong American Horror Story: Delicate .

Tuy nhiên, vai diễn đặc sắc nhất của Kim Kardashian tính đến hiện tại vẫn là chú chó Delores “mỏ hỗn” hài hước ở siêu phẩm hoạt hình Paw Patrol .

Kim Kardashian từng chia sẻ rằng việc tham gia dự án hoạt hình này giúp cô trở thành “bà mẹ cool ngầu” trong mắt các con mình. Ở phần 2 này, Kim Kardashian còn gây bất ngờ khi rủ cả 2 cô con gái là North và Saint West tham gia, mang đến kỷ niệm đẹp cho cả 3 mẹ con quyền lực này.