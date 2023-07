Thương hiệu thời trang của Kim Kardashian trị giá 4 tỷ USD

Sau 4 năm thành lập, hãng thời trang Skims của Kim Kardashian đồng sáng lập đã chạm mốc giá trị 4 tỷ USD vào năm nay. Theo New York Times, Skims đã huy động được thêm số vốn là 270 triệu USD. Con số này đã giúp Skims có mức định giá cao vượt mức so với năm ngoái do các nhà đầu tư đưa ra. Năm 2022, công ty của ngôi sao truyền hình thực tế được định giá với tiền là 3,2 tỷ USD. Năm 2021 là 1,6 tỷ USD, điều này cho thấy mức độ tăng trưởng vượt bậc của dòng thương hiệu thời trang này.

4 tỷ USD là một con số khổng lồ mà Kim Kardashian và đối tác kinh doanh Jens Grede đã xây dựng được chỉ sau 4 năm. Hãng thời trang này cũng tham vọng sẽ trở thành một trong những thương hiệu lớn tiếp theo được phổ biến rộng rãi.

Kim Kardashian tại một trong những cửa hàng thời trang của mình. (Ảnh: New York Times)

"Skims đã phát triển nhanh chóng và chúng tôi tự hào về nó", Kim chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, "Chúng tôi đã có màn giới thiệu sản phẩm vô cùng tốt đẹp".

Công ty ban đầu được thành lập bởi Kim Kardashian vào năm 2019 và chỉ tập trung vào việc bán những bộ quần áo định hình nhằm giúp khách hàng mặc vừa những bộ trang phục ôm sát cơ thể. Sau đó, Skims mở rộng ra nhiều danh mục quần áo hơn, bao gồm quần áo mặc trong nhà và đồ bơi.

Theo như dự đoán, công ty Skims được cho là sẽ đạt mức doanh thu 750 triệu USD trong năm nay, tăng từ gần 500 triệu USD vào năm 2022.

Skims không phải thương hiệu kinh doanh đầu tiên của Kim Kardashian. Thực tế, người chị cả của đại gia đình Kardashian đã cho ra mắt hàng loạt thương hiệu mang tên mình, bao gồm các sản phẩm chăm sóc da, thương hiệu nước hoa và thậm chí là một công ty cổ phần tư nhân.

Theo New York Times