Kiểm tra 3 điều này để biết bạn có đang chi quá nhiều tiền cho việc mua bảo hiểm hay không?

Hàng ngày, chúng ta thấy tin tức về tai nạn xe hơi, bệnh tật, các sự kiện đáng tiếc trên internet và phương tiện truyền thông xã hội. Điều này khiến nhiều người cảnh giác, bắt đầu tìm cách để bảo vệ mình. Và cách phổ biến nhất là chọn mua các hợp đồng bảo hiểm khác nhau, có thể là cho xe hơi, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe,...

Mặc dù bạn có thể muốn mua những gói bảo hiểm đắt tiền nhất bởi vì nghĩ rằng bản thân có thể nhận được những sự bảo vệ tốt nhất. Nhưng bảo hiểm có thể không đại diện cho thực tế và bạn có thể đang phải chỉ phải trả quá nhiều cho những quyền lợi mà mình sẽ không bao giờ cần. Dưới đây, chúng tôi đưa ra một số cách giúp bạn phát hiện mình có đang bị bội chi khi mua bảo hiểm hay không.

1. Hiểu rủi ro thực sự có thể xảy ra với mình

Khi nỗi sợ hãi về điều chưa biết bao trùm, chúng ta có xu hướng đánh giá quá cao mức độ rủi ro thực sự. Các sự kiện như bị sát hại, chết trong một vụ tai nạn máy bay hoặc là nạn nhân của khủng bố sẽ thấp hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết mọi người. Nhưng mọi người vẫn cho rằng những sự kiện này có thể xảy ra với tần suất nhiều hơn. Điều này là do yếu tố tác động từ những câu chuyện tin tức cho đến các chiến dịch tiếp thị thông minh do các công ty bảo hiểm thiết lập khiến bạn phải trả mức phí bảo hiểm cao hơn.

Việc nghiền ngẫm một số con số để tìm ra những rủi ro bạn phải đối mặt có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi mua một hợp đồng bảo hiểm. Việc tìm ra xác suất thống kê thực của một rủi ro cụ thể xảy ra với bạn (hoặc với xe hơi, nhà của bạn,...) trong suốt cuộc đời, cũng như chi phí liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro đó có thể giúp bạn chọn một chính sách bảo hiểm chỉ cung cấp phạm vi bảo hiểm thực tế bạn sẽ cần. Bằng cách đó, bạn sẽ tiết kiệm được từ 50-70% chi phí.

2. Hãy cẩn thận với việc mua bảo hiểm kép

Trên nền tảng của việc bảo hiểm quá mức dựa trên đánh giá quá cao về rủi ro sẽ khiến chi phí mua bảo hiểm của bạn tăng lên gấp đôi. Về cơ bản, điều này có nghĩa là khi bạn mua một chính sách, bạn có thể bị lôi kéo bởi tất cả các tiện ích bổ sung và cuối cùng sẽ mất một số tiền khá lớn. Mặc dù việc theo dõi tất cả các quyền lợi có thể hơi phức tạp, nhưng bạn cố gắng giữ một danh sách các hợp đồng bảo hiểm của mình và những gì chúng bảo hiểm để tránh chi tiêu phù phiếm và dư thừa.

3. Mua bảo hiểm trực tuyến thay vì đến đại lý

Mục tiêu của đại lý bảo hiểm là khiến bạn mua gói bảo hiểm đắt nhất vì hoa hồng của họ dựa trên doanh số tạo ra này. Do đó, bạn có thể tránh cái bẫy này bằng cách mua các hợp đồng bảo hiểm trực tuyến. Có một số công ty bảo hiểm cho phép khách hàng của họ nhận báo giá trực tuyến và kế hoạch mua hàng ngay từ trang web chính hãng. Việc mua trực tuyến cũng giúp bạn dễ dàng so sánh giá và tìm một kế hoạch tiết kiệm hơn trong phạm vi ngân sách của mình.

Khi bạn mua hàng trực tuyến, bạn có thể quyền truy cập vào các tài liệu chính sách từ công ty bảo hiểm khác nhau rồi so sánh. Những tài liệu này giúp giải thích cho bạn các quyền lợi, những gì sẽ hoặc không được bảo hiểm. Nếu một lợi ích nào đó khiến bạn phải trả thêm phí, bạn có thể so sánh ngay lập tức để đưa ra quyết định xem điều đó có xứng đáng với số tiền của bạn hay không.

