Nhìn bề ngoài, cuộc sống của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) gần như hoàn hảo. Anh tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và đang là luật sư. Vợ anh còn là người thừa kế của Tập đoàn Queens nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ sau ba năm kết hôn, Hyun Woo không mơ gì khác ngoài việc ly hôn. Tình cảm của họ đã nguội lạnh, giấy ly hôn cũng đã chuẩn bị sẵn, việc còn lại chỉ là thông báo cho Hae In. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch thì Hyun Woo biết tin vợ mình bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh nghĩ cần kiên nhẫn thêm một chút là mọi chuyện sẽ tự giải quyết.



Tập 10 đạt cột mốc mới về tỷ suất người xem (Ảnh: Zaapzee)

Ngay từ cốt truyện ban đầu, người xem đã có thể lường trước bộ phim sẽ diễn biến như thế nào. Tình cảm của cặp đôi sẽ dần dần mặn nồng trở lại và cùng nhau đối mặt với căn bệnh của Hae In (Kim Ji Won). Cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ 3 chen vào mối quan hệ của họ, hoặc có thể tờ giấy ly hôn được giấu kín của Hyun Woo sẽ bị phát hiện đúng lúc tình yêu đang quay trở lại. Đến thời điểm này, Nữ hoàng nước mắt không khác nhiều so với dự đoán nói trên.

Tuy nhiên bộ phim vẫn ghi điểm vì biết nắm bắt tâm lý khán giả. Cảm giác phấn khích khi gặp người yêu lần đầu tiên hay trải nghiệm mất đi một người thân là điều mà bất cứ ai, ở bất cứ quốc gia nào cũng đều phải trải qua. Tất cả những cảm xúc ấy đã được miêu tả rất thuyết phục trong Nữ hoàng nước mắt. Bên cạnh đó, những câu ngôn tình đúng kiểu phim lãng mạn Hàn Quốc cũng đã phát huy tối đa tác dụng trong việc chinh phục người xem.

Dàn diễn viên trong phim (ảnh TvN)

Điểm cộng lớn nhất đến từ khả năng diễn xuất của các diễn viên. Kim Ji Won đã truyền tải trọn vẹn niềm vui và nỗi buồn của Hong Hae In đến người xem một cách tự nhiên. Kim Soo Hyun cũng xuất sắc không kém, anh không chỉ gây ấn tượng trong những phân cảnh tình cảm mà cả ở những đoạn cần sự hài hước. Phản ứng hóa học của cặp đôi khiến khán giả yêu thích, thậm chí còn mong muốn họ sẽ thành đôi ngoài đời thực.

Tuyến nhân vật phụ không có nhiều đột phá. Gia đình Hae In là hình mẫu điển hình cho các gia đình tài phiệt thường thấy trong phim Hàn. Ngay cả gia đình Hyun Woo cũng quá phổ biến, đúng kiểu "cục mịch nhưng tử tế" của người miền quê. Nhân vật phản diện Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) cũng không khác mấy so với vai Jeon Jae Joon của nam diễn viên trong The Glory, đều là những thiếu gia có vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, tất cả những khuyết điểm này đã được lấp đầy bởi phản ứng hóa học của Hyun Woo và Hae In. Tập 10 vừa lên sóng đã lập kỷ lục mới với tỉ suất người xem gần 20%.