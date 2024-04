Những diễn biến đáng mong đợi ở nửa sau Nữ hoàng nước mắt

Mối quan hệ của Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ ra sao?



Tình cảm tưởng chừng như đã nguội lạnh của cả hai bỗng chốc được hâm nóng trở lại vì căn bệnh ung thư của Hae In. Khi chuẩn bị mất đi một thứ gì đó người ta mới nhận ra nó quý giá với mình đến mức nào. Thời gian sống ngắn ngủi của Hae In đã khiến Huyn Woo nhận ra mình chưa bao giờ ngừng yêu vợ. Đối với Hae In, điều cô tiếc nuối nhất khi rời bỏ thế giới này không phải của cải vật chất mà chính là Hyun Woo. Mối quan hệ vừa được chữa lành thì việc phát hiện ra tờ đơn ly hôn viết sẵn đã đẩy họ ra xa nhau hơn, cả hai quyết định ly thân. Tuy nhiên, tình yêu luôn có lý lẽ riêng mà lí trí không thể điều khiển được. Hyun Woo vẫn không ngừng lo lắng chăm sóc cho vợ còn Hae In thì thấy mình luôn nghĩ về chồng.

Liệu sau tất cả sóng gió Hyun Woo và Hae In có được ở bên nhau (Ảnh:TvN)

Thêm vào đó, gia đình Hae In đang lâm vào tình trạng kiệt quệ do những âm mưu của Yoon Eun Sung ( Park Sung Hoon ) và Mo Seul Hee (Lee Mi Sook). Rất nhiều khó khăn đang chờ họ ở phía trước. Liệu sau những sóng gió Huyn Woo và Hae In còn có thể tiếp tục ở bên nhau?

Cuộc chiến của Hyun Woo và Hong Hae In với những kẻ đã hãm hại gia đình mình

Yoon Eun Sung và Mo Seul Hee đã thành công nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Queens, thực hiện kế hoạch mà họ đã âm thầm chuẩn bị trong suốt 30 năm qua, khiến gia đình Hae In trắng tay.

Ngay cả Cheon Da Hye (Lee Joo Bin), người vợ có vẻ tận tâm của Hong Soo Chul (Kwak Dong Yeon), cũng bị phát hiện là kẻ đồng lõa khiến mọi người bàng hoàng. Khán giả đang rất tò mò xem Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ phản công như thế nào.

Tình cảm đã khiến Yoon Eun Sung và Cheon Da Hye chùn bước (Ảnh: TvN)

Ở phía đối thủ, chỉ duy nhất Mo Seol Heen là hành động vì lòng tham muốn kiểm soát Tập đoàn Queens. Trong khi Yoon Eun Sung và Cheon Da Hye vì tình cảm với Hong Hae In và Hong Soo Chul nên đã bắt đầu do dự về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch.



Cuộc gặp gỡ giữa gia tộc Queens và gia đình Yongduri

Dù là thông gia nhưng gia tộc Queens và gia đình Yongduri không hề có sự tương tác nào. Tuy nhiên khi gia tộc Queens lâm vào đường cùng Hyun Woo đưa họ đến Yongduri, cuộc gặp gỡ gượng gạo giữa hai gia đình khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Những tháng ngày chung sống đầy "sóng gió" của hai gia đình là một trong những điểm nhấn thú vị ở nửa sau của bộ phim (Ảnh:TvN)

Người xem rất tò mò liệu những người trong gia tộc Queens vốn quen sống trong nhưng lụa xa hoa sẽ thích nghi thế nào với đời sống giản dị ở vùng nông thôn. Hai gia đình với những suy nghĩ, thói quen, quan niệm sống khác biệt làm cách nào để có thể hòa hợp và thấu hiểu được nhau?

Câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo của Nữ hoàng nước mắt.

