Trong tập phát sóng ngày 31/3 của bộ phim "Queen of Tears" của tvN, có cảnh nhân vật Baek Hyun Woo cầu hôn Hong Hae In trước khi họ trở thành một cặp vợ chồng. Khi hẹn hò ở thủy cung lớn, Baek Hyun Woo cầu hôn Hong Hae In và tặng cô một chiếc nhẫn. Sau khi tập phim phát sóng, trên nhiều cộng đồng trực tuyến hiện nay, giá của cặp nhẫn cưới mà nhân vật Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun thủ vai) và Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai) đeo đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.



(Ảnh: tvN)

Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, cặp nhẫn sử dụng trong phim đến từ thương hiệu trang sức cao cấp. Chiếc nhẫn mà Kim Soo Hyun đeo có giá 1,95 triệu won (tương đương 35 triệu đồng) và chiếc nhẫn mà Kim Ji Won đeo - một chiếc nhẫn đính kim cương nguyên khối - có giá 10,4 triệu won (tương đương 188 triệu đồng).

"Queen of Tears" (Nữ hoàng nước mắt) hiện đang là bộ phim có tỷ suất người xem cao thứ 2 trong lịch sử của đài tvN. Bộ phim đang được dự đoán sẽ có khả năng vượt qua bộ phim "Hạ cánh nơi anh" thiết lập được trước đó.



Theo báo cáo của Nielsen Korea, sau khi tập 12 của "Queen of Tears" phát sóng ngày 14/4 trên kênh truyền hình cáp tvN của Hàn Quốc đã nhận về rating là 20,732% tại Hàn Quốc, mức rating cao nhất cho đến nay. Phim đã được 5,22 triệu người theo dõi.