Xuất hiện trong hôn lễ của hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và bà xã Solange tại Đà Nẵng hôm 9/6, bộ đôi hotgirl Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi cùng hội ngộ trong một khung hình với dàn WAGs quốc tế. Bức ảnh nhận về nhiều lượt yêu thích nhờ nhan sắc nổi bật của các dàn hậu phương CLB Công an Hà Nội, mỗi người một phong cách nhưng đều cuốn hút theo cách riêng.

Trong ảnh, Doãn Hải My lựa chọn chiếc đầm đen trễ vai thanh lịch, tôn làn da trắng cùng vẻ đẹp dịu dàng, tiểu thư vốn đã trở thành "thương hiệu" của bà xã Đoàn Văn Hậu. Thiết kế tối giản nhưng sang trọng giúp nàng WAG sinh năm 2001 nổi bật giữa không gian tiệc cưới ngoài trời bên bờ biển.

Nổi không kém là Chu Thanh Huyền, bà xã Quang Hải gây ấn tượng với chiếc váy lụa satin màu xanh ánh bạc mềm mại. Thiết kế hai dây ôm dáng cùng chất liệu bóng nhẹ mang đến vẻ nữ tính, hiện đại và đầy cuốn hút. Bà xã Quang Hải còn tạo điểm nhấn bằng chiếc quạt cầm tay, hoàn thiện vẻ ngoài thanh thoát trong buổi tiệc cưới.

Doãn Hải My cùng Chu Thanh Huyền và dàn WAGs đọ sắc

Ở trung tâm khung hình là cô dâu Solange trong bộ váy cưới trắng trễ vai. Xung quanh là những người nàng WAGs quốc tế với phong cách thời trang đa dạng, từ váy hoa rực rỡ đến những thiết kế xuyên thấu, bay bổng mang đậm hơi thở mùa hè. Sự xuất hiện của dàn WAGs phương Tây bên cạnh hai mỹ nhân nổi tiếng của làng bóng đá Việt Nam tạo nên màn "đọ sắc" thú vị được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Doãn Hải My sở hữu thần thái nhẹ nhàng, nền nã và khí chất tiểu thư Hà thành. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền lại mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại với phong cách thời trang cuốn hút. Trước đây, hai nàng WAGs cũng nhiều lần được cư dân mạng đặt lên bàn cân mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện của giới cầu thủ.

Đám cưới của Cao Pendant Quang Vinh được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Đà Nẵng, quy tụ nhiều tuyển thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam cùng gia đình. Không gian tiệc cưới mang màu sắc giao thoa Á - Âu - Phi, phản ánh chính câu chuyện tình yêu đa văn hóa của chú rể mang hai dòng máu Việt - Pháp và cô dâu Solange mang dòng máu Pháp - Ghana.

Quang Hải tình tứ bên bà xã Chu Thanh Huyền dự đám cưới đồng đội